Lýdia ovláda 9 jazykov: Angličtinu sa pomocou tohto nástroja naučíš plynule za 30 minút denne a zadarmo, takýto je trik

Lýdia Hric Machová je expertka na učenie sa jazykov a sama ich ovláda 9, z toho 7 na plynulej úrovni. Okrem angličtiny ovláda aj nemčinu, španielčinu, poľštinu, francúzštinu, esperanto, ruštinu (vie základy swahilčiny a slovenského posunkového jazyka) a ako jediná Slovenka prednášala na prestížnej svetovej konferencii TED v New Yorku. Jej prednáška má už viac ako 18,5 milióna pozretí.

Lýdia si vytvorila vlastný systém učenia sa jazykov a kým mnohí uvažujú, či a do akej miery nás umelá inteligencia dokáže nahradiť, Lýdia ukazuje, ako ju môžete efektívne využiť vo svoj prospech. Ako na to?

Aké sú najväčšie výhody využívania ChatGPT pri učení sa jazyka?

Je ich strašne veľa, skúsim vypichnúť len tie najväčšie. ChatGPT je ako váš lektor, ktorý je k dispozícii bez prestávky, 24 hodín, 7 dní v týždni, na 5-minútovú rýchlu konverzáciu či 2-hodinový hĺbkový rozhovor. Netreba sa pred ním hanbiť (ideálne pre introvertov), nesúdi, ani keď sa 10-krát opýtate na to isté.

Opraví vám pokojne každú jednu chybu, vysvetlí, prečo ste urobili chybu, ponúkne príkladné vety, a rovno vám vytvorí aj hravé cvičenie na precvičenie si daného javu. Kedykoľvek vám napovie neznáme slovo či výraz, stačí sa naň spýtať v slovenčine, pokojne aj v polovici vašej načatej vety v cudzom jazyku. Je to teda, ako keby ste mali učiteľa, korektora a zároveň aj chodiaci slovník v jednom.

Je ideálny na mikroučenie počas dňa, 5 minút tu a 10 minút tam, nie je potrebné objednávať si celú hodinu s lektorom či v jazykovej škole. A to najlepšie je, že sa dokáže prispôsobiť vašej úrovni, ale aj záujmom: môže sa s vami rozprávať (alebo tvoriť texty či cvičenia) o aktuálnom politickom dianí, o pokémonoch, či o bowlingu. Na úrovni A1 alebo C2. V angličtine, vo francúzštine alebo aj v swahilčine. Sú to nekonečné možnosti na učenie sa jazykov. My polygloti sme o takomto niečom snívali roky.

Nemáte obavy z toho, že by sa umelá inteligencia stala pre lektorov jazykov konkurenciou?

Toto sa už v súčasnosti deje, AI sa postupne dotkne skoro všetkých povolaní, ktoré dnes poznáme, ale obavy z toho nemám. Verím, že sa ako ľudstvo prispôsobíme novým zmenám. Už aj dnes dokáže ChatGPT veľmi kvalitne nahradiť jazykových lektorov v množstve aktivít, ktoré od lektora požadujeme: poslúži ako náš konverzačný partner, napovie nám neznáme slová, opraví chyby, vysvetlí gramatiku, pripomenie často robené chyby…

Samozrejme, AI nedokáže nahradiť ľudský kontakt ani vzťah, ktorý sa vytvára medzi študentom a lektorom, a tiež si myslím, že nedokáže vzbudiť u študenta taký pocit zodpovednosti, že sa na niečom dohodneme a ja to dodržím, napríklad urobenie si domácej úlohy alebo vôbec dostavenie sa na hodinu konverzácie.

Takúto motivačnú úlohu budú podľa mňa vždy plniť lepšie ľudia než AI. Ak to je pre niekoho hlavný ťahač v učení, AI mu to nenahradí, ale aj jemu môže AI pomôcť doplniť si hodiny s lektorom o zaujímavé aktivity, a to úplne bezplatne.

Dokáže ChatGPT plnohodnotne nahradiť učenie sa z kníh, zo seriálov, z diskusií s ľuďmi? V čom ich dokáže prevýšiť?

Nehovorila by som o nahradení lektorov alebo kníh, ale je to, opäť, skôr úžasný doplnok klasického učenia sa. Po tom, ako som si prečítala text v knihe či pozrela diel seriálu, viem sa s ChatomGPT o ňom porozprávať a precvičiť si slovnú zásobu. On mi navyše dokáže opraviť chyby a vytvoriť cvičenie na gramatiku, v ktorej som urobila chybu. Okrem toho, ak bol ten text v učebnici pre mňa príliš náročný, ChatGPT mi ho na jeden klik zjednoduší, a vysvetlí mi neznáme výrazy.

A v čom dokáže AI prekonať klasické hodiny s učiteľom? Ponúka nám absolútne personalizované učenie na mieru: už nemusím v jazykovkách dookola prechádzať predprítomný čas priebehový, ale viem si precvičovať takú gramatiku, v ktorej mám ja osobne problémy, napr. členy či predložky a zamerať sa pritom na tie, ktoré sú pre mňa najťažšie.

Okrem toho si viem cvičiť konkrétne jazykové situácie, napr. požičanie si auta v autopožičovni, objednávanie jedla v reštaurácii, či nácvik konkrétnej prezentácie, ktorú potrebujem do práce.

Ako zapájate AI vy do svojich lekcií?

My v Jazykovom mentoringu nerobíme klasické lekcie jazyka, ale učíme ľudí, ako sa dokážu sami naučiť cudzí jazyk, pomocou metód, ktoré používajú polygloti. Každý si pritom vyskladá svoj vlastný učebný plán z rôznych dostupných metód, podľa toho, čo mu najviac sadne a čo ho baví.

AI do toho krásne zapadá, pretože výrazne rozšírila možnosti, ktoré dokáže samouk využiť – ak vie, ako na to. Preto postupne zapájame hravé (ale stále efektívne) učenie s AI do všetkých našich kurzov, a vidíme, že ľudí takéto učenie baví omnoho viac, ako keď sa učili sami, len pomocou kníh, videí a hodín s lektormi.

Vieme, že ChatGPT má svoje nedokonalosti a nie vždy poskytne presné informácie. Ako pracujete s týmto problémom?

V učení sa jazyka to, našťastie, nie je skoro vôbec problém. Jazykové modely ako je ChatGPT, sú postavené na miliónoch textov v najrôznejších jazykoch, a preto má obrovský cit pre gramatiku, prirodzené výrazy aj štýl vyjadrovania – predovšetkým vo veľkých jazykoch.

ChatGPT vám v obrovskej väčšine prípadov napíše gramaticky správne vety a aj gramatiku vysvetlí správne, čím sa v mnohých prípadoch vyrovná, ba až prekoná niektorých učiteľov či rodených hovoriacich bez pedagogickej prípravy.

Napokon, aj ja sama som si do svojich 18 rokov myslela, že je správne povedať v slovenčine “polož to pri okno”, a netušila som, že tak sa to hovorí len v okolí Partizánskeho a Bánoviec. ChatGPT teda môže v jazyku urobiť chybu, ale bude to pravdepodobne len taká chyba, ako bežne urobí aj rodený hovoriaci. Samozrejme, platí známa zásada práce s AI, že dôležité veci si treba vždy overovať. Nevnímam to však ako prekážku na využívanie AI na učenie sa jazyka.

Môžem, resp. je vhodné ChatGPT využiť aj v prípade, ak z jazyka nič neviem a som úplný začiatočník?

Áno, je to užitočná pomôcka aj pre začiatočníka. Môžete napríklad požiadať ChatGPT, aby vám preložil niekoľko jednoduchých vetičiek o sebe, svojej rodine, práci, záujmoch, a potom vám pomôže si ich precvičiť v praxi. Vie vám vytvoriť jednoduchý text s použitím najfrekventovanejších výrazov, aj cvičenie na precvičenie si nových slovíčok.

Avšak musím poznamenať, že v praxi to má zatiaľ viacero nedostatkov, ktoré môžu začiatočníka trochu odradiť, hlavne ak nemá skúsenosť s učením sa iných jazykov od nuly. Aj keď mu zadáte jasné inštrukcie, zvykne do tých viet a textov pridávať množstvo slov, ktoré ešte nepoznáte, a to môže začiatočníka odradiť.

Odporučila by som teda využiť ChatGPT na jazyk až od úrovne A2, keď má človek slovnú zásobu niekoľko sto slov, vtedy sú možnosti ChatGPT na učenie úplne úžasné. A začiatočníkom odporúčam skôr appky postavené na umelej inteligencii, ale nie priamo jazykové modely ako ChatGPT.

Akým najväčším mýtom veria Slováci, pokiaľ ide o učenie sa jazykov?

Mnohí si stále myslia, že na to, aby sa dobre naučili jazyk, je potrebné vycestovať do zahraničia, a že sa musia jazyk učiť celé roky. Vôbec nie.

Vďaka internetu, a dnes už aj vďaka AI, netreba nikam chodiť, každý z nás sa dokáže naučiť jazyk ako samouk, stačí na to aj pol hodina denne, a vďaka obrovskému urýchleniu a personalizácii celého procesu učenia, ktoré prináša umelá inteligencia, to môžete zvládnuť na pohodlnú konverzačnú úroveň (B2) už aj behom jedného roka, ak sa zameriavate hlavne na precvičovanie aktívneho rozprávania.

S tým súvisí ďalší mýtus: Ľudia si myslia, že im postačí jedna hravá appka, ako je Duolingo, na naučenie sa jazyka. Žiaľ, tak to nefunguje, je potrebné do toho učenia dostať hlavne spomínané rozprávanie, to je tá najdôležitejšia zručnosť. A to je nám dnes vďaka pokročilému hlasovému módu, ktorý spustíte v ChatGPT jedným tlačidlom, k dispozícii úplne bezplatne, treba sa už len zorganizovať a nájsť si v živote systém na to, ako takéto pravidelné učenie v malom množstve zakomponujete do svojho života.

Dokáže mi ChatGPT pomôcť prelomiť bariéru v prípade, ak jazyku rozumiem, ale neodvážim sa ním hovoriť?

Jednoznačne! Dokonca by som povedala, že pre takýchto študentov je ChatGPT úplne najvhodnejší a najľahšie využiteľný nástroj. Lebo vám na to stačí jediná vec: stlačte tlačidlo vpravo dole v okne, kam píšete prompty, aktivujete tým spomínaný pokročilý hlasový mód (zobrazí sa modrý kruh v strede obrazovky), a lektora máte pripraveného.

Môžete sami navrhnúť tému, na ktorú chcete konverzovať, napr. nacvičenie si konkrétnej jazykovej situácie ako je rozhovor s recepčným hotela, s čašníkom, s kolegom ohľadom konkrétneho projektu, s obchodným partnerom, ktorému chcete niečo navrhnúť a pod.

Alebo si môžete len tak pokecať o filme, ktorý ste včera videli, či o vašich plánoch na leto. Ak vám nič nenapadá, môžete o tému požiadať ChatGPT, stačí mu zadať, v akom jazyku a na akej úrovni sa chcete rozprávať. A už len kecáte.

Ja som si takto výrazne zlepšila francúzštinu za jediný mesiac, rozprávala som sa s ChatGPT len 20 minút denne, väčšinou pri kočíkovaní. ChatGPT mi napovedal všetky slovíčka, ktoré som nevedela, a ja som si ich hneď precvičila v praxi. Na konci som ho vyzvala, aby mi ich vypísal v prehľadnej tabuľke aj s celou vetou.

Hodiny s lektorom by som si pritom ako pracujúca žena na materskej nikdy nevedela dohodnúť, lebo pri ročnej dcérke netuším, kedy budem mať hodinu času len na konverzáciu. Takto som si za jeden mesiac zlepšila aktívne rozprávanie v jazyku výraznejšie, ako akýkoľvek iný jazyk spomedzi všetkých deviatich, ktoré som sa kedy učila.

Je možné ChatGPT využiť pre akýkoľvek jazyk? Platia vždy tie isté metódy?

Áno, pokojne si ho vyskúšajte na akomkoľvek jazyku. Ja viem potvrdiť, že aj v esperante (čo je umelo vytvorený jazyk, ktorým hovoria hlavne nadšenci jazykov ako ja) mi vedel byť ChatGPT kvalitným jazykovým partnerom aj učiteľom. Pri menších jazykoch sa môže stať, že občas urobí chybičku v gramatike, ale určite vám to nebude brániť v učení sa a v zlepšovaní.

Má vôbec zmysel učiť sa cudzie jazyky, keď dnes už existuje možnosť, ako si všetko hneď preložiť dokonca aj počas telefonovania?

Ak sa učíte jazyk len preto, že v ňom potrebujete získavať informácie (napr. z článkov či videí) a kvôli vašej práci, tak si už čoskoro asi naozaj vystačíte len s prekladacími pomôckami, ako sú automaticky generované titulky či funkcia okamžitého prekladu vo vašom telefóne. Avšak pre mňa, a myslím, že aj pre väčšinu ľudí, je jazyk aj o niečom inom.

Keď cestujete a viete povedať v cudzom jazyku hoc i len pár viet, prináša to do vašej komunikácie úplne inú atmosféru – domáci to nesmierne oceňujú, zaujímajú sa o vás, ste im ihneď sympatickejší. Platí staré klišé, že jazyk doslova otvára brány. Okrem toho má učenie sa jazykov obrovské benefity, ktoré si málokto uvedomuje.

Je dokázané, že ľudia, ktorí ovládajú aspoň jeden cudzí jazyk, majú lepšie komunikačné zručnosti, vedia lepšie riešiť problémy, vedia sa lepšie sústrediť, a majú celkovo zdravší mozog, vďaka čomu sa aj choroby ako demencia či Alzheimer objavujú neskôr ako u monolingválnych ľudí.

A navyše k tomu všetkému je proces učenia sa jazyka podľa mňa fascinujúca činnosť, v ktorej veľmi viditeľne vnímate vlastný pokrok, ak sa jazyku venujete pravidelne, aj keď v malých dávkach. Ak človek nájde spôsob, ako ho učenie jazyka bude baviť (a ja som presvedčená, že taký spôsob existuje pre každého jedného človeka na zemi, aj pre tých najmenej “talentovaných”), vie to byť krásny proces sebazlepšovania sa.