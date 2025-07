Šéf akvaparkov Tatralandia a Bešeňová: Ceny lístkov neodrazili ani len vyššiu DPH, ľudia si začínajú ceniť komfort

Biznis s akvaparkami zažíva náročný rok. V rámci konsolidácie sa zvýšila DPH z 10 % na 23 %, nedávno Slovenskom tiež otriasla tragédia zo Štúrova, keď chlapec zomrel potom, čo sa nakazil amébou zrejme práve v termálych vodách. Tá v ľuďoch vyvolala obavy a so vzniknutou situáciou sa musia popasovať aj najväčší hráči. V aktuálnom rozhovore nám aj k týmto témam povedal viac Róbert Šmitala.

Ten od roku 2023 pôsobí ako riaditeľ vodných parkov Tatry Mountain Resorts (TMR), pod ktoré spadajú liptovské klenoty Tatralandia a Bešeňová. Šmitala predtým pracoval na pozícii hospitality riaditeľa pre vodné parky a horské stredisko Jasná.

Po pomerne vydarenom vlaňajšku prišlo akvaparkom do cesty niekoľko faktorov, ktoré neovplyvnili ich biznis v úplne ideálnom smere. Nová vládna konsolidácia najprv zabezpečila to, že daň z pridanej hodnoty (DPH) išla hore o trinásť percentuálnych bodov. V praxi to znamenalo, že mnohí prevádzkovatelia museli zvyšovať ceny vstupného, čo sa odrazilo aj na návštevnosti.

Tesne pred začiatkom letnej sezóny, v júni tohto roka, obletela Slovensko správa o nákaze nebezpečným mikroorganizmom. Tá sa spája s kúpaliskom Vadaš v Štúrove. Aj keď doteraz nebola preukázaná prítomnosť smrteľnej améby vo vodách obľúbeného akvaparku, bezpochyby takéto udalosti vyvolali v ľuďoch neistotu a obavy. Zároveň sa otvorila otázka hygieny v podobných zariadeniach.

Zaujímalo nás preto, ako sa na začiatok letnej sezóny 2025 pripravili vodné parky Tatralandia a Bešeňová, či ich spomínané faktory ovplyvnili, ale tiež to, ako vnímajú súčasné správanie svojich klientov.

Úvod letnej sezóny poznačil incident zo Štúrova. Ovplyvnila táto udalosť aj vaše akvaparky?

Do istej miery má určité obavy každý prevádzkovateľ. Naše eventy, ktoré mali promovať začiatok leta, našťastie, záujem návštevníkov priniesli. Pripisujeme to z veľkej časti sprievodnému programu, silnej lokalite, a tiež zahraničnej klientele z Česka a Poľska, takže uvidíme, čo prinesú najbližšie dni a týždne.

Zavádzali ste nejaké špeciálne opatrenia?

Celú vec sme vnímali veľmi citlivo. Dovolím si tvrdiť, že sme viac pripravení vďaka automatizácii procesov. Disponujeme systémami dávkovania, ktoré takmer bez ľudského zásahu vyhodnocujú stav všetkých prípravkov určených na to, aby bola voda vyhovujúca. Následne zvyšujú, respektíve znižujú ich dávky podľa potreby.

Čo sa týka nás, zintenzívnili sme niektoré hygienické prvky a čistenie. Taktiež apelujeme na osobnú hygienu návštevníkov, aby pred vstupom do bazéna napríklad prešli sprchou. Vyzýva k tomu aj náš personál.

S akou najväčšou výzvou vstupujete do tejto letnej sezóny?

Spomenul by som dve výzvy. V Tatralandii sme urobili veľkú investíciu a zrealizovali sme „megatobogany“. Jeden z nich dokonca popiera zákony gravitácie, takže si vyžaduje rôzne pokročilejšie technické nastavenia. Výzvou teda bolo stihnúť toto dokončiť včas a zároveň atrakcie zabezpečiť po technickej, ale aj bezpečnostnej stránke.

Čo sa týka Bešeňovej, otvorili sme tu nové ubytovacie kapacity, ktoré sú jedinečné. Na každom balkóne využívame termálnu vodu, ktorá má svoje špecifiká. Takže popasovať sa s touto prevádzkou a udržiavaním je pre nás tiež výzva.

Podľa štatistík sa domáci turizmus zotavuje, vo viacerých odvetviach však čísla spred pandémie nedosahuje. Ako je to u vás? Bude sezóna 2025 najlepšia od vášho nástupu do terajšej funkcie?

Ukazovatele spred pandémie sa nám podarilo už v minulom roku dosiahnuť, bolo to však iným spôsobom, ako predtým. Súvisí to s nastavením celej firmy a synergiami medzi lyžiarmi a návštevníkmi aquaparkov. Nie je tajomstvom, že naše vodné parky sú lokalizované v blízkosti veľkých turistických stredísk, čo pomáha zimnej a mimosezónnej návštevnosti.

Na druhej strane, rok 2025 je náročný. Sezónne návštevnosti sa približovali vlaňajšku, no s príchodom mimosezóny bol cítiť mierny pokles. Rekordy však tento rok neočakávame.

Často sa v diskusiách stretávame s názormi, že sú slovenské akvaparky „drahé”. Ako pristupujete k cenotvorbe?

Samozrejme, veľa vecí závisí od preferencií klientov. Na výber sú rôzne akvaparky, niekto si chce napríklad dve hodiny posedieť v termálnej vode, iný preferuje celodenný vstup, keďže vie, že za kratší si všetky atrakcie užiť nestihne.

Pri cenách sa pozeráme, pochopiteľne, aj po konkurencii, ktorá ponúka porovnateľné služby ako my. Tohtoročné zvýšenie cien nereflektuje ani len zvyšovanie dane z pridanej hodnoty, nehovoriac o ďalších transakčných poplatkoch a podobne. Naša cesta je teraz úspora nákladov, napríklad formou digitalizácie.

Lístky, ktoré si vedia klienti kúpiť v predstihu online, sú pohodlnejšie pri vstupe do vodných parkov a sú lacnejšie. Zároveň, vďaka tomu nemusí za pokladňou sedieť pracovník, čo pre nás predstavuje úsporu. Pre pravidelných klientov, ktorých si veľmi vážime, ponúkame aj sezónne vstupenky bez obmedzení. Rádovo sa tam cena za vstup pohybuje v skutočne nízkych sumách.

Zároveň, cenu vstupného vnímame ako kontrolný mechanizmus voči tomu, aby neboli naše aquaparky preplnené. Nechceme, aby ľudia už v doobedných hodinách ostali v neistote stáť pri pokladniach, lebo sme úplne plní. Vieme, čo ponúkame, máme bohatú ponuku – od nej sa potom odvíja aj cena.

Aký podiel lístkov predávate online?

Závisí to od sezóny a času, ale blížime sa k 60 % lístkov predaných cez internet. Väčšiu časť vstupov teda predávame online.

Ak sa pozrieme na spotrebiteľské správanie návštevníkov počas uplynulých rokov – v čom badáte najväčšie zmeny?

Ľudia si začínajú viac ceniť komfort, starostlivosť či atraktivitu. Toto môžeme vnímať naprieč viacerými segmentami. Radšej zažijú niečo zaujímavé a špeciálne, aj keď si za to majú zaplatiť o niečo viac. To je to, na čo by sme sa chceli sústrediť aj my.

Preto investujeme do toho, aby sa nestalo, že človek zažíva preplnené bazény, obsadené lehátka, dlhé čakanie na atrakcie a podobne. Naopak, chceme klientom ponúknuť pohodlie, miesto na oddych, relax pri drinku aj v bazéne, bezpečne uzamykateľné skrinky, dostupné atrakcie či platby cez aplikácie. To je trend, na ktorý cielime.