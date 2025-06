Toto je príbeh jediných ľudí, ktorí sa udusili vo vesmíre. Pravdepodobne ste o nich nikdy nepočuli

Aby sa posádka mohla bezpečne vrátiť na Zem, posledný segment sa pomocou výbušniny oddelí od zvyšku. Počas misie Sojuzu 11 sa však stalo nešťastie, a to presne pred 54 rokmi, 29. júna 1971. Výbušniny sa odpaľujú postupne, v sekvencii, v tomto prípade sa to však nestalo. Vybuchli všetky naraz, v rovnakom čase.

Cestovanie do vesmíru je pre mnohých ľudí fascinujúce, niektorí to dokonca považujú za svoj životný cieľ. Je to jedna veľká neznáma, plná vedeckých objavov a inžinierskych triumfov. Nesie však so sebou aj nemalé riziká. História dobývania vesmíru je prešpikovaná nielen úspechmi, ale aj tragédiami, ktoré slúžili ako kruté, no nevyhnutné lekcie. Jednou z najtemnejších kapitol, ktorá navždy zmenila bezpečnostné protokoly, je osud misie Sojuz 11.

Presne pred 54 rokmi, 29. júna 1971, traja sovietski kozmonauti – Georgij Dobrovolskij, Vladislav Volkov a Viktor Pacajev – prišli o život v extrémnych podmienkach vesmíru. Ich mená možno nie sú tak notoricky známe ako Gagarin či Armstrong, no ich obeť je kľúčovou súčasťou príbehu vesmírneho prieskumu. Boli to totiž jediní ľudia v histórii, ktorí zomreli priamo vo vesmírnom priestore, mimo zemskej atmosféry, informuje portál NASA.

Čo predchádzalo tragédii?

Na začiatku 70. rokov 20. storočia sa USA a Sovietsky zväz pretekali v tom, kto prvý dobyje vesmír. Kým Amerika oslavovala úspechy programu Apollo a pristátie na Mesiaci, Sovietsky zväz sa sústredil na budovanie dlhodobých vesmírnych staníc. Ich cieľom bolo dokázať schopnosť človeka dlhodobo žiť a pracovať vo vesmíre. Vyvrcholením tohto úsilia bolo vypustenie prvej vesmírnej stanice na svete – Saľut 1 – dňa 19. apríla 1971. Bol to prelomový moment, ktorý otvoril novú éru pilotovaných vesmírnych letov.

Ako píše portál Astronautix, misia Sojuz 11, ktorá 6. júna 1971 odštartovala z Bajkonuru, mala za úlohu dopraviť posádku na orbitálnu stanicu, vykonať vedecké experimenty a demonštrovať schopnosť človeka dlhodobo prežiť vo vesmíre. Pôvodná posádka Sojuzu 11 bola tvorená Alexejom Leonovom, Valerijom Kubasovom a Piotrom Kolodinom.

