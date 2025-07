Kúpila som Labubu v lacnom ázijskom obchode za 13 eur: Z Číňana spravila miliardára, majetok mu za chvíľu vzrástol o 1 111 %

Snáď už dávno nič nerozdelilo ľudí tak, ako trend Labubu. Kým niektorých tieto figúrky priam opantali a s hrdosťou ich nosia ako módny doplnok, ďalší im nemôžu prísť na chuť a dávajú im prívlastok strašidelné. Zamysleli ste sa ale niekedy nad tým, kto za nimi stojí? Či ste trendu Labubu podľahli, alebo nie, pravda je taká, že zo zakladateľa ich materskej spoločnosti spravili 10. najbohatšiu osobu v Číne.

Wang Ning je zakladateľom čínskej hračkárskej spoločnosti Pop Mart International Group, ktorá stojí za zrodom postavičiek Labubu. Ako informoval Forbes, po šialenstve, ktoré rozprúdili, sa dostal do rebríčka desiatich najbohatších ľudí v Číne. Má len 38 rokov a spomedzi svojej konkurencie na popredných priečkach je úplne najmladším.

Hodnota Ningovho majetku je 21,8 miliardy dolárov. Len pre porovnanie, na konci minulého roka to bolo „iba“ 1,8 miliardy dolárov, takže zaznamenal priam šialený rast o 1 111 %, a to len v priebehu pár mesiacov, pripomína E! News. Ning za to vďačí Labubu – škriatkovskej postavičke s dlhými ušami, obrovskými očami, vycerenými špicatými zubami a chlpatým telom.

Čo je Labubu?

Labubu sa stala takým fenoménom, že po nej túžia ako obyčajní ľudia najrôznejších vekových kategórií, tak aj celebrity. Ak si zadáte tento pojem do vyhľadávača na TikTok-u, nájdete kopec videí, ktorých dosahy siahajú až k miliónom videní.

Ľudia sa v nich chvália „unboxingom“ farebných plyšákov, pri ktorých ani len netušia, ktorého z dostupných možností dostali, až kým ich nevyberú zo škatuľky, a nastáva tak moment prekvapenia. Následne si ich pripínajú na kabelky – a nielen jedného, ale pokojne aj hneď niekoľko naraz. Často sú doplnkom aj pre značky ako Hermès, Louis Vuitton či Miu Miu. Kým niektorým sa to zdá roztomilé, ďalší absolútne nerozumejú, že sa takýto trend niekomu páči.

Narazili sme aj na vtipné reakcie naň, ako napríklad na video ukazujúce situáciu na rande. Keď muž uvidí, že jeho potenciálna budúca partnerka má na kabelke pripnutú Labubu, radšej sa na päte otočí a odchádza.

Ľudia čakali v dlhých radoch, išli sa zblázniť

O Labubu je taký obrovský záujem, že na oficiálnom webe Pop Martu sú beznádejne vypredané. Kým niektoré stoja necelých 40 eur, cena ďalších druhov sa šplhá až na 300 eur.

Na internete kolujú virálne zábery, napríklad z kamennej predajne v Amsterdame či v Paríži, ktoré keď ohlásili doskladnenie Labubu, ľudia neváhali stáť v húfoch a dlhých radoch, len aby si figúrku ulovili. V komentároch na túto situáciu sa objavili rôzne reakcie, mnohé sa zhodovali v názore, že je to šialené. Niekto upozornil aj na to, že ľudia v davoch nie sú malé deti, ako by si niekto mohol myslieť.

Pravdou je, že uchmatnúť si Labubu, môže byť aj dobrou investíciou. A keďže sa nedajú len tak získať, záujem o ne ešte viac rastie.

Ning pravdepodobne spokojnejší už ani byť nemôže

Postavičky Labubu vytvoril umelec Kasing Lung. Ich pôvod siaha do ilustrovanej knihy so severskou tematikou, ktorú vytvoril. V tejto knihe sa prvýkrát objavila postava Labubu. Je súčasťou kolekcie „The Monsters“, čo je názov pre celý fiktívny svet zvláštnych bytostí, ako napríklad Zimomo či Tycoco, ktoré Lung postupne vytváral, vysvetľuje magazín Today. Prvú kolekciu Labubu priviedol Pop Mart na svet už v roku 2019 a odvtedy vychádzajú ďalšie.

Wang Ning začal so svojím úspešným podnikaním v roku 2010, keď si otvoril malý obchodík Pop Mart v Pekingu, približuje históriu značky Medium. V tom čase išlo o obchod, ktorý predával všetko. No dariť sa mu začalo v momente, keď sa rozhodol sústrediť práve na hračky.

Pri svojom koncepte „blind boxov“, po ktorých rozbalení čaká na ľudí prekvapenie, sa inšpiroval japonskými predajnými automatmi, ktoré takéto hračky predávali. Na vytváraní originálnych figúrok Ning začal spolupracovať s rôznymi umelcami, ktorí im vdýchli ich nezameniteľnú podobu.

Ulovili sme si Lafufu

