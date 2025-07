Politológ Štefančík o úpadku Smeru: Fico má doteraz najhoršiu vládu plnú babrákov a šarlatánov. Najbližšie má k Republike

Strana Roberta Fica v prieskumoch naďalej klesá. Smer-SD v priebehu troch mesiacov stratil asi dva percentuálne body. Kým v marci sa v prieskumoch pohyboval na úrovni asi 21,6 %, dnes má podľa prieskumnej agentúry AKO 19,3 %. Vo voľbách v roku 2023 sa Smer dostal do parlamentu z prvého miesta s 22,95 % hlasov. Dnes takúto podporu ukazujú prieskumy pre Progresívne Slovensko (PS).

Podľa politológa Radoslava Štefančíka má pokles preferencií Smeru-SD jednoduché vysvetlenie. „Smer spravidla končí oslabený po období vo vláde a je tomu tak aj teraz. A je to jednoduché. Voliči pripisujú dôvody za mnohé problémy vládnucim stranám, hoci tie sa všemožne snažia hľadať vinníkov niekde inde,“ vysvetlil v rozhovore pre interez.

Na túto otázku by vedeli najlepšie odpovedať tí, ktorí organizujú rôzne prieskumy verejnej mienky. Ale všeobecne platí, že ide väčšinou o starších ľudí odkázaných na sociálnu pomoc štátu, napríklad na dôchodok, nepracujúcich, žijúcich v menších sídlach a s nižším vzdelaním.

Pretože je vo vláde. Vždy to tak bolo. Smer spravidla končí oslabený po období vo vláde a je tomu tak aj teraz.

A je to jednoduché. Voliči pripisujú dôvody za mnohé problémy vládnucim stranám, hoci tie sa všemožne snažia hľadať vinníkov niekde inde.

Nezaberajú. Ľudia si všímajú, koľko mali v peňaženke na začiatku volebného obdobia a koľko majú teraz. A v súčasnosti majú zrejme väčší prievan v peňaženke, než to bolo za Matoviča. K tomu sa nevyhnú rôznym škandálom, ako napríklad haciende z európskych peňazí a problém je na stole.

Ľudia si skutočne všímajú, že sľub o lacných potravinách sa nedostavil. A rovnako si všímajú, že niektorí ľudia napojení na vládnu koalíciu sa majú dobre, zatiaľ čo zvyšok republiky plače od biedy. Vidia, že namiesto zlepšovania životnej úrovne sa im tá ich pomaly zhoršuje.

Kolabuje zdravotníctvo, školstvo prešľapuje na mieste, padajú mosty i omietka v nemocniciach. Pritom si politici zvyšujú mzdy, schvaľujú doživotné renty, či amnestie. Ľudia akoby začali šípiť, že táto vláda na nich zvysoka kašle.

Nemyslím si. Nefunguje to, ja som dokonca presvedčený, že im ich voliči dokonca doprajú. Len musia mať pocit, že niečo sa ujde aj im.

Ak sa im neujde, budú kritizovať aj Fica. Lenže ani ten Fico nemôže zlikvidovať verejné financie. Doteraz vládol v dobrých časoch, lenže v tomto volebnom období musí ukázať aj nejaký výsledok. Problém je v tom, že má doteraz najhoršiu vládu plnú rôznych babrákov, amatérov, či šarlatánov.

Smer je národno-konzervatívna populistická strana a k nej je najbližšie Republika. Dokonca keď si vedľa seba napíšete niektoré výroky Mazureka a Blahu, nebudete vedieť, ktorý z nich je od ktorého autora.

Tieto strany majú podobnú rétoriku, sú rovnako radikálni vo vyjadreniach. Netreba zabúdať, že Robert Fico sa po vzniku Hlasu zámerne začala orientovať na radikálnejšieho voliča, čo nakoniec vyústilo v to, že sa Republika nedostala v ostatných parlamentných voľbách do NR SR. Teraz môže byť časť voličov Smeru sklamaná a vracia sa sympatiami späť k Republike.

Určite áno, ale povedal by som, že mnohé strany, aj z demokratického stredu, majú časť voličov, ktorí sú zradikalizovaní.

Pretože ľuďom sa nezvyšuje životná úroveň, táto republika upadá, bežne sa tu diskutuje, že je lepšie emigrovať, nehovoriac o tom, že by nás niektorí naši politici nechali napospas Rusom.

Smeru a Republiky asi nie. Ale ich proruská politika môže mobilizovať voličov opozičných strán. Dokonca nemožno vylúčiť predpoklad, že proruská politika vládnej koalície motivuje voličov Hlasu k sympatiám proeurópskych opozičných strán.

Padá dole, ale nie vďaka Smeru, ale najmä pre babrácku politiku SNS a Hlasu. Tieto dve strany upadajú a potom upadá celá vládna koalícia.

Myslím si, že to bude základ budúcej koalície, ktorá bude následne vyjednávať o ďalšom – treťom partnerovi. Ak sa Hlas dostane do parlamentu, nemožno vylúčiť, že Smer, Republika a Hlas budú najväčší kandidáti na vládne strany.

Smer nie, povedal by som, že Smer má rozhodnutia v oblasti kultúry podchytené prieskumami verejnej mienky a iba reaguje na to, čo chce volič. Inak by neinvestovali také šialené peniaze do osláv Cyrila a Metoda.

Nemá. Je to strana jedného človeka, jednej tváre, jedného mena. Je možné, že raz predsedu vymenia, ale strana následne začne rýchlejšie upadať ako teraz.

Povedal by som, že ju čaká osud HZDS po odchode Vladimíra Mečiara alebo SDKÚ po odchode Mikuláša Dzurindu. Ale to je na Slovensku úplne bežné.

Jednofarebnú asi už nie, ale Smer sa už svojho času pohyboval na úrovni pod 10 percent a nakoniec vyhral voľby. Nezabúdajme, že sú teraz pri moci a vo volebnom roku pôjde veľa peňazí do rôznych kategórií sociálnej podpory, čím sa budú snažiť kúpiť si voliča.

Čo ak by boli voľby v júni?

V júni by voľby vyhralo PS. Podľa AKO by hnutie volilo 22,5 % respondentov. Smeru by svoj hlas odovzdalo 19,3 % opýtaných. Na treťom mieste by bol Hlas-SD s 12,1 % voličov, nasledovala by Republika s 8,1%.

Do Národnej rady Slovenskej republiky by sa dostalo aj hnutie Slovensko (8 %), Sloboda a Solidarita (7,3 %) a Kresťanskodemokratické hnutie (6,9 %). Slovenská národná strana by skončila mimo so 4,1 % hlasov.