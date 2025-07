Až 1 200 detí mohol nakaziť pohlavnou chorobou, najmladšie má 5 mesiacov: Polícia vyšetruje jeden z najhorších prípadov pedofílie

Zo skutkov 26-ročného muža sa dvíha žalúdok aj skúseným policajtom. Rodičia mu s dôverou zverili do starostlivosti svoje deti. Teraz ich ale musia nechať vyšetriť pre prípad, že by sa stali jednou z obetí ohavných skutkov pedofila.

Ako informuje The Guardian, austrálskym mestom Melbourn otriasol prípad, z ktorého vrie krv v žilách a dvíha sa žalúdok aj tým najostrieľanejším mužom zákona. Zdravotnícke orgány štátu Viktória odporučili rodičom 1 200 detí, aby ich nechali otestovať na pohlavne prenosné infekčné choroby. Mali by podstúpiť celkovú zdravotnú prehliadku.

Celkovo však bolo kontaktovaných až 2 600 rodín. Prevalilo sa totiž, že jeden z pracovníkov, ktorý sa mal o deti starať, ich namiesto toho sexuálne zneužíval. Polícia v utorok potvrdila, že 26-ročný Joshua Dale Brown z Point Cook bol v máji obvinený z viac ako 70 trestných činov.

⚠️ WARNING: This post contains graphic descriptions of child sexual abuse

Joshua Dale Brown, 26, a daycare worker from Point Cook, Melbourne, Australia, has been charged with more than 70 child sex offences, including sexual penetration of a child, producing child abuse… pic.twitter.com/Ivo1kTCcAq

