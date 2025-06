Rozprávali sme sa s Rarachom, ktorý žije s rodinou na Madeire. Zuzane stačí na život v Egypte 400 € na mesiac

Tento týždeň vám naši redaktori priniesli opäť množstvo zaujímavých článkov a rozhovorov. Ďalší školský rok je za nami, obdobie dovoleniek je v plnom prúde, preto sa mnohé z nich týkajú cestovania. V rámci PREMIUM sekcie však nezabudli reagovať aj na aktuálne udalosti. Ak sa chcete dozvedieť viac, čítajte ďalej.

Či už sú to exkluzívne reportáže, pútavé rozhovory, tipy na nezvyčajné dovolenky alebo prehľady filmov a seriálov, ktoré musíš vidieť, v našom prémiovom obsahu nájdeš všetko možné. S predplatným Premium nemáš problém dočítať do konca, pretože články máš odomknuté. Za to, že si naším predplatiteľom, ti ale dávame darček. Nový vernostný program plný benefitov, vďaka ktorým dostaneš ešte viac. Je to jednoduché – čím dlhšie si súčasťou našej Premium rodiny, tým viac kreditov získavaš. Uplatniť si ich vieš v rámci benefitov vo svojej Benefit peňaženke. V praxi to vyzerá tak, že pri zakúpení interez mesačného predplatného v hodnote minimálne 2,99 € dostaneš benefity, napríklad voucher v hodnote 20 eur od COFFEIN. To znie super, nie? Taktiež sa môžeš rozhodnúť aj pre zakúpenie predplatného v hodnote 7,99 eura, kde okrem interez mesačného predplatného získavaš tiež exkluzívny prístup aj k zamknutému obsahu webov ako je Startitup, Emefka, Fontech či Odzadu. Pritom dostaneš tiež kupón v hodnote 8 eur na nákup na Dedoles.sk. A to sa už naozaj oplatí. Viac sa dočítaš na tejto stránke.

Blízky východ je ako odistený granát

Dvanásťdňová vojna. Tak podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa vojde do dejín konflikt medzi Izraelom a Iránom, do ktorého sa zapojili aj Spojené štáty americké útokom na tri iránske jadrové zariadenia. Teherán odpovedal vopred ohláseným vyslaním rakiet na americkú základňu v Katare. V noci z pondelka na utorok napokon Izrael a Irán uzatvorili prímerie, ktoré, napriek počiatočným zmätkom, aktuálne platí.

„Ide stále o krehké prímerie, ktoré už bohužiaľ obe strany začali porušovať. Prekvapilo a nahnevalo to i samotného Donalda Trumpa, ktorý sa telefonicky spojil s izraelským premiérom Netanjahuom,“ povedal pre interez zahraničnopolitický analytik Pavol Demeš. Stabilita prímeria a pokoja na Blízkom východe bude podľa neho závisieť aj od toho, či a do akej miery sa bude Irán snažiť napádať americké vojenské ciele v regióne.

Viac o situácii sa dozviete tu: Blízky východ je ako odistený granát: Stabilitu môžu narušiť útoky na americké vojenské ciele aj jadrový program Iránu

Šimpanz Bubbles bol miláčikom Michaela Jacksona

Možno vás to prekvapí, ale v minulosti boli práve šimpanzy obľúbenými domácimi miláčikmi. Jedného mal aj ikonický spevák Michael Jackson. Šimpanz, ktorý dostal meno Bubbles, sa narodil v roku 1983. Jackson ho odkúpil od texaského výskumného strediska. Údajne sa Bubbles narodil v biomedicínskom centre.

Tu ho ako mláďa oddelili od matky a dostal sa do rúk hollywoodskemu trénerovi, ktorý sa postaral o to, aby bol šimpanz ideálnym domácim miláčikom. Ako to však nakoniec so šimpanzom skončilo a prečo sa ho Michael Jackson vzdal?

Dozviete sa v našom článku: Delili sa o jednu spálňu a toaletu, v starobe ho odvrhol. Šimpanz Bubbles bol Jacksonovou hračkou celých 20 rokov

Boli sme sa kúpať zadarmo v známej vodnej nádrži

Kto ešte nebol na Bukovci, akoby ani nebol z východu. My sme sa s výletom tento rok trocha oneskorili – vyrazili sme až minulý týždeň v nedeľu a rozhodli sa preskúmať všetky zákutia pláže. Ochutnali sme, čo ponúkajú miestne bufety a okúsili aj atmosféru, ktorú tvorí zmes rodín s deťmi, vodných nadšencov a oddychujúcich návštevníkov z východného Slovenska.

Bufet na pláži Bukovec je medzi Košičanmi notoricky známy svojimi vysokými cenami – a tak sme sa vybrali zistiť, ako to vyzerá tento rok. Pri návšteve sme zamierili aj na pláž na druhej strane nádrže. Ochutnali sme pivo, radler aj jedlo z bufetu, vypátrali tiež všetky cenníky a zvečnili ich na fotografiách.

Ak chcete vedieť viac, dočítate sa o tom v našej reportáži: Kečup za euro, syr na langoš za 1,2 €: Boli sme sa kúpať zadarmo v známej vodnej nádrži. Služby nás riadne sklamali

Slová, ktoré zmenili svet

Pojem studená vojna je asi každému známy. Stáli v nej proti sebe dve obrovské svetové mocnosti, dve ideológie. Demokratické Spojené štáty americké a komunistický Sovietsky zväz. V tejto vojne sa nebojovalo zbraňami, ale slovami a geopolitickými ťahmi. A medzi najznámejšie zbrane, ktoré boli v tejto vojne vytiahnuté, patria aj slová, ktoré v Berlíne odzneli pred 62 rokmi. Štyri slová, ktoré sa navždy zapísali do histórie.

Vyslovil ich vtedajší americký prezident John Fitzgerald Kennedy a pre situáciu, ktorej v danej dobe svet čelil, mali obrovský význam. Veta „Ich bin ein Berliner“ sa stala legendárnou.

Prečo je to tak a čo mali tieto slová za následok, si môžete prečítať v našom článku: Štyri slová, ktoré zmenili svet. Toto je príbeh slávnej vety „Ich bin ein Berliner“

Irán hrozí uzatvorením kľúčovej trasy pre prúdenie ropy

Prezident Spojených štátov amerických Donald Trump v utorok ráno nášho času na sociálnej sieti Truth Social uviedol, že prímerie medzi Izraelom a Iránom je už v platnosti. Obe krajiny vyzval, aby ho neporušovali. Napriek tomu Tel Aviv informoval, že po začiatku prímeria identifikovali dve balistické rakety vypálené z Iránu. Izraelský minister obrany nariadil armáde, aby rázne reagovala.

Situácia na Blízkom východe je naďalej vyostrená. Irán navyše krátko pred prímerím hrozil zablokovaním Hormuzského prielivu. Ak by napätie opätovne eskalovalo, odstrihnutie prielivu by znamenalo nielen vážne dôsledky pre svetovú ekonomiku, ale aj otvorenú vojnu medzi Iránom a USA. Pre interez to uviedol Josef Kraus z katedry politológie na Masarykovej univerzite v Brne.

„Obe strany tvrdia, že dochádza k porušovaniu. Zatiaľ tá intenzita nie je dramatická a nevyzerá to tak, že by sa konflikt mohol opäť rozhorieť. Aj USA budú tlačiť na mier,“ myslí si.

Viac o tom, čo by mohlo odstrihnutie Hormuzu spôsobiť, koho by to zasiahlo a aký dopad by to malo na Irán i celý svet, si môžete prečítať tu: Irán hrozí uzatvorením kľúčovej trasy pre prúdenie ropy: „Odstrihnutie Hormuzu by znamenalo vojnu s USA,“ varuje odborník

Odborník na sexualitu Petrík

Dnešné vzťahy sú pod tlakom, ktorý predchádzajúce generácie v takejto intenzite nezažili. Po prvýkrát od partnera očakávame takmer všetko – blízkosť a vášeň, stabilitu aj dobrodružstvo, bezpečie aj neustálu osobnostnú inšpiráciu. Hovorí to Štefan Petrík, vedec a výskumník, ktorý sa dlhodobo venuje sexuálnemu správaniu, vzťahom, intímnemu prežívaniu a edukácii v oblasti sexuality.

Podľa Petríka 46 % žien a 39 % mužov uviedlo, že počas posledného roka v partnerstve cítili „odpojenosť“, a to napriek tomu, že nežijú v konflikte. V skupine do 35 rokov 38 % párov tvrdí, že sa bozkávajú len vtedy, keď to vedie k sexu, nie k prejavu lásky.

Viac o tom, akým problémom dnes vzťahy čelia, aký majú dopad, ale i to, ako ich možno riešiť, si môžete prečítať na tomto odkaze: Odborník na sexualitu Petrík: Vzťahy nekončia po jednej hádke. Zhasínajú pomaly, existuje však spôsob, ako ich zachrániť

Vieme, kde kúpanie zdraželo najviac a kde sa ľudia kúpu zadarmo

Leto je konečne tu a pre mnohých je jeho neoddeliteľnou súčasťou návšteva mestských kúpalísk. Pozreli sme sa na to, ako hlboko do peňaženiek tento rok načriete, ak sa budete chcieť okúpať na východe, v strede, ale aj na západe Slovenska. Existuje však aj kúpalisko, kde sa ľudia už niekoľko rokov kúpu zadarmo.

Pozreli sme sa, kde si priplatíte za denný vstup až 4 eurá a kde to, naopak, zdraželo len o drobné. Vieme, kde si kúpaliská prichystali rôzne zľavnené vstupy, napríklad vstupy pre rodiny či večerné kúpanie.

Prehľadnú tabuľku si môžete pozrieť tu: Porovnali sme ceny kúpalísk s minuloročnými: Tieto zdraželi najviac. Vieme, kde sa ľudia už roky kúpu zadarmo

Toto by ste mali robiť, ak chcete dosiahnuť svoje

Viktor Kostický je odborník, ktorého chcete mať na linke, keď vám ako podnikateľovi „horí pod zadkom“. Obrátite sa naňho, pretože vie vyjednať opravu zlej zmluvy, alebo odklad a odpustenie splátky. Vyrieši za vás nespokojného dodávateľa, vydieranie výkupným po kybernetickom útoku, rovnako ako manipulatívneho spoločníka, ktorý vás úlisne okráda. A to je len drobný zlomok toho, čomu všetkému sa venuje.

Dnes ukázal, ako môžeme vyjednávať aj my v bežnom živote. Poradil Slovákom, ako slušne komunikovať, čomu sa pri vyjednávaní vyhnúť, aj ako sa upokojiť pred náročným rozhovorom. Prezradil, čo je preňho naozaj „nevyjednateľná“ situácia, kedy to bolo v jeho práci napäté a ako zvládnuť konflikty plné kriku, gest a obviňovania. Na záver sa zahral na zamestnanca, ktorému šéf nechce zvýšiť plat – a ukázal, ako vyzerá dobré vyjednávanie v praxi.

Viac sa dočítate v rozhovore: Vyšší plat takto nezískate. Viktor je profesionálny vyjednávač: Toto by ste mali robiť, ak chcete dosiahnuť svoje

USA vytasili najdrahší bombardér za 2 miliardy

V nedeľu nás prebudili správy, z ktorých naskakuje husia koža. Spojené štáty zhodili bomby na Irán, na tri jadrové zariadenia vo Fordo, v Natanz a Isfaháne. Do akcie sa zapojili aj najdrahšie bombardéry všetkých čias s názvom Northrop B-2 Spirit, ktoré vo svete letectva nemajú obdobu. Dostali prívlastok „neviditeľné“.

Operácia niesla názov Polnočné kladivo a hlavný úderný balík pozostával zo 7 bombardérov B-2 Spirit, citovala slová predsedu Zboru náčelníkov ozbrojených síl Dana Caine agentúra SITA. Kým prileteli z pevniny USA do Iránu, trvalo to dlhých 18 hodín.

Účasť práve týchto bombardérov pri útoku na Irán nebola náhodná. Ako jediné dokážu uniesť bomby GBU-57 Massive Ordnance Penetrators (MOP) určené k likvidácii podzemných cieľov.

V čom sú tieto bombardéry unikátne sa dozviete tu: Neviditeľný zabijak odnesie aj 13-tonové monštrum: USA vytasili najdrahší bombardér za 2 miliardy, za pár hodín je všade

Prešli sme po 60-kilometrovej ceste, ktorá je svätým grálom motorkárov

O horách sa často hovorí ako o výzve. O niečom, čo treba prekonať, vyšliapať, zdolať. Zvlášť, ak sa bavíme o veľkolepých alpských masívoch, ku ktorým nepochybne patria aj talianske Dolomity. Lenže nie všetky cesty k veľkoleposti musia nutne viesť cez pľuzgiere, pot a odriekanie kdesi na horskej túre. Niekedy stačí sadnúť do auta, vybrať tú správnu trasu a nechať si poriadne vyvetrať hlavu chladným alpským vzduchom. Namiesto putovania po hrebeňoch hôr sme sa v Dolomitoch vydali na roadtrip ikonickou cestou.

Nie všetci totiž máme kondíciu, zdravie alebo vek na to, aby sme putovali celé hodiny po hrebeňoch hôr. To však neznamená, že ich atmosféru nemôžeme zažiť. Skôr naopak. Mimoriadne dobrá dopravná dostupnosť v niektorých horských lokalitách nám umožňuje prakticky bez námahy vystúpiť až k tým najvyšším alpským štítom. Môžeme sa tak kochať ich majestátnosťou z perspektív, ktoré z turistických chodníčkov, vedúcich bezprostredne popod skalné masívy, nemusia peší turisti vôbec vidieť.

Ako vyzerala naša cesta touto ikonickou trasou a čo nás na nej prekvapilo, sme zhrnuli v článku: 8 hodín od našich hraníc: Prešli sme po 60-kilometrovej ceste, ktorá je svätým grálom motorkárov. Toto nás prekvapilo

Henrich cestuje do extrémnych krajín ako Irak či Bangladéš

Cestovanie má mnoho podôb, a kým niektorých lákajú pláže s azúrovou vodou, ďalší vyhľadávajú mestá dýchajúce históriou. No a potom sú tu dobrodruhovia, ktorí spoznávajú svet, ktorý pre mnohých zostáva zahalený rúškom tajomstva. Henrich Toth je jedným z nich a pozrel sa na miesta, ktorým sa davy turistov vyhýbajú. „Mám rád výzvy a neraz zámerne siaham na dno svojich síl,“ hovorí.

„Mám rád miesta s nízkym alebo žiadnym počtom turistov – často ide o krajiny s tvrdým politickým režimom alebo s ťažkou dostupnosťou. Globalizácia sa im buď úplne vyhla, alebo ich zasiahla len okrajovo, a práve preto si zachovali svoju jedinečnú atmosféru a kultúru. Svet tu jednoducho ešte stále funguje podľa starých pravidiel,“ vysvetľuje nám Henrich, čo ho na destináciách ako Afganistan či Mongolsko láka.

Ako sa dostal k cestovaniu do extrémnych krajín, ako vyzerá príprava na takúto cestu a či mal niekedy strach o svoj život, nám prezradil v rozhovore: Henrich cestuje do extrémnych krajín ako Irak či Bangladéš: Spal som v ubytovni za 2 €, pri 43 °C dostal pľúcnu baktériu

Svadba storočia je tu a predchádzalo jej niekoľko megaškandálov

Do Benátok pricestovali povedať si svoje áno jeden z najbohatších ľudí na našej planéte a bývalá televízna moderátorka. Meno zakladateľa spoločnosti Amazon, Jeffa Bezosa, pravdepodobne predstavovať netreba. Čo však viete o Lauren Sánchez?

Lauren Sánchez je od Bezosa o šesť rokov mladšia a z predchádzajúcich vzťahov má tri deti. Jej vzťah s Bezosom sa od začiatku niesol v znamení kontroverzie. Bulvárny National Enquirer iba deň po oznámení rozvodu zverejnil článok, v ktorom odhalil, že mali spolu pomer dávno predtým, než sa miliardár rozišiel so svojou manželkou. Časopis citoval správy, ktoré mal Bezos poslať Lauren a hovoriť jej v nich o svojich intímnych túžbach či vyznávať lásku. Spomenul, že existujú aj intímne fotografie adresované od Bezosa Lauren.

Ako mal byť Bezos vydieraný zverejnením intímnych záberov a čím ďalším dvojica šokovala svet, sa dozviete v našom článku: Posielal jej intímne fotky: Milenka Jeffa Bezosa má 30-miliónový majetok, 4. najbohatšiu osobu sveta si berie za manžela

Rarach žije s rodinou na Madeire

Rarach spolu so svojou rodinou odišiel žiť na ostrov, ktorý je považovaný za Havaj Európy, s túžbou po lepšom živote pre svoje deti. Do ostrova sa zamilovali, jeho príroda, hory a oceán ich nadchli. Učia sa portugalčinu a začali podnikať v cestovnom ruchu.

Na ostrove začali od nuly, najprv sprevádzali turistov, dnes prenajímajú vlastné apartmány a plánujú Slovákom a Čechom dovolenku na mieru. Aktuálne však rozbiehajú aj svoju vlastnú pekáreň. Na Instagrame inšpirujú tisíce ľudí, ktorí snívajú o úniku z rutiny. Rarach nám v rozhovore prezradil, prečo sa rozhodli odísť zo Slovenska, ako vyzerá život na Madeire, ale aj to, aké sú náklady na život na ostrove.

Celý rozhovor si môžete prečítať tu: Rarach žije s rodinou na Madeire: Priemerný plat je do 1 000 eur, no nájom aj 1 500 eur. Život je tu pokojnejší

Zuzana žije v Egypte, na mesiac jej stačí 400 eur

Nikdy nevieme, kam nás život zavedie. Potvrdzuje to aj príbeh Slovenky Zuzany, ktorá už dva roky žije v Egypte. Doviedla ju sem súhra okolností a prakticky náhoda. Aj keď okolo tejto krajiny môže kolovať množstvo stereotypov a predsudkov, priznáva, že sa tu cíti privilegovane a bezpečne.

„Pravda je taká, že všade na svete sú dobrí aj zlí ľudia a každá krajina má krásne a aj nie veľmi pekné miesta,“ hovorí Zuzana a dodáva, že si ju krajina získala. Aj keď to neplánovala, postupne sa v Egypte dostala k práci v oblasti nehnuteľností a okrem iného sa dnes venuje aj ich predaju.

Aké sú jej mesačné výdavky na život a čo je v Egypte podstatne lacnejšie ako na Slovensku, sa dozviete v našom rozhovore: Zuzana žije v Egypte: Stačí mi 400 € na mesiac. Najete sa tu za 1 – 2 €, byt zoženiete aj za 50 €, ale tam bývať nechcete