Ľudia sú poriadne nahnevaní: Obľúbená pláž v Chorvátsku je zaplavená fekáliami, kúpanie tam úplne zakázali

Letná sezóna sa ešte poriadne nezačala, no niektorí dovolenkári zažívajú hneď na úvod nepríjemný šok. Z obľúbenej destinácie prichádzajú znepokojujúce správy — more je znečistené fekáliami a niektoré pláže sú dočasne uzavreté.

Podľa chorvátskeho portálu Morski.hr došlo v stredu 4. júna vo večerných hodinách k poškodeniu kanalizačného potrubia počas prác na systéme verejnej kanalizácie. Výsledkom bolo rozsiahle znečistenie mora v oblasti letoviska Fažana.

„Počas vykonávania prác na projekte Aglomerácia sever došlo k poškodeniu odtokového potrubia, v dôsledku čoho došlo k úniku odpadových vôd priamo do mora,“ uviedli miestne úrady.

Uzavretý je dlhý úsek pobrežia

Znečistenie mora prinútilo samosprávu konať okamžite. Kúpanie je dočasne zakázané na úseku od pláže Detské ihrisko vo Fažane až po pláž Portić v neďalekom Peroji. Prístup k vode je v týchto oblastiach obmedzený a miestne úrady upozorňujú, že zákaz platí až do odvolania.

„Zamestnanci Ústavu verejného zdravia Istrijskej župy aktuálne testujú kvalitu vody. O prípadnom ukončení zákazu kúpania rozhodnú až na základe výsledkov analýz,“ doplnili hygienici.

Fažana patrí medzi obľúbené miesta slovenských dovolenkárov

Fažana sa nachádza na Istrii, neďaleko mesta Pula na západnom pobreží Chorvátska pri Jadranskom mori. Je to obľúbené miesto pre turistov kvôli svojej prímorskej polohe, príjemnej atmosfére a blízkosti Národného parku Brijuni, kam sa dá dostať loďou priamo z prístavu.

Letovisko Fažana, ktoré sa nachádza neďaleko mesta Pula, je mimoriadne obľúbené aj medzi Slovákmi. Vďaka pokojnej atmosfére, dostupným plážam a čistému moru ide o často vyhľadávaný cieľ rodín s deťmi. Aktuálna situácia však dovolenkárov zaskočila.

Ak sa v najbližších dňoch chystáte do tejto oblasti, odporúča sa sledovať vývoj situácie a aktuálne výstrahy miestnych úradov. Aj keď ide o technickú poruchu, ktorá sa môže podariť rýchlo vyriešiť, kontakt so znečistenou vodou by mohol viesť k zdravotným problémom.

Problém, ktorý sa v Chorvátsku opakuje

Podobné prípady znečistenia mora sa v Chorvátsku vyskytli aj minulý rok. Najvážnejšiu situáciu vtedy miestni hlásili v zátoke Vela Farska na ostrove Brač, kde sa vo vode podľa svedkov opakovane objavovali výkaly a toaletný papier. Obyvatelia sa pre Dalmacija News vyjadrili, že situáciu nikto kompetentný nerieši.

„Musíme chrániť naše more,“ povedal nahnevaný obyvateľ Braču a upozornil, že ide o veľmi obľúbené miesto pre turistov – vrátane mnohých Slovákov. Ďalší prípad z minulého roka bol hlásený aj v historickom meste Trogir. Na tamojšej pláži Soldun sa mali splašky pravidelne objavovať v popoludňajších hodinách, pričom viacero turistov vrátane detí údajne ochorelo na virózy.