Vodiči, pripravte si peňaženky: Benzín opäť zdražel, nafta sa prepadla. Analytik naznačil, kedy príde kľúčový zlom

Ceny ropy v piatok mierne klesli, pričom cena Brentu skĺzla bližšie k 65 USD za barel (159 litrov). Za týždeň však smerujú k prvému rastu za ostatné tri týždne. Náladu na trhoch podporilo najmä obnovenie obchodných rozhovorov medzi USA a Čínou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 7.09 h SELČ 65,14 USD (57,03 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 20 centov (0,31 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s júlovým kontraktom dosiahla 63,17 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 20 centov (0,32 %).

Týždenný vývoj naznačuje prvý rast po dvoch poklesoch

Za celý týždeň však cena ropy v obidvoch prípadoch smeruje po dvoch týždňoch poklesu k rastu. Cena ropy Brent vzrástla predbežne o 2,1 % a cena WTI zhruba o 4 %.

Náladu investorov podporila najmä informácia čínskych médií, že na žiadosť Washingtonu sa uskutočnil rozhovor medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a jeho čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom. Lídri spolu vo štvrtok (5. 6.) telefonovali, pričom Trump oznámil, že závery telefonátu boli „veľmi pozitívne“.

V rozhovoroch s USA pokračuje napriek najnovšiemu zvýšeniu ciel na oceľ a hliník aj Kanada, pričom premiér Mark Carney je naďalej v priamom kontakte s Trumpom. Potvrdila to kanadská ministerka priemyslu Mélanie Jolyová.

Nafta opäť zlacnela, benzín len mierne zdražel

Spotrebiteľské ceny pohonných látok počas 22. týždňa zaznamenali rozdielne pohyby. Najpredávanejšie palivo nafta zlacnela a po týždni sa jej cena štvrtýkrát v aktuálnom roku opäť dostala pod hranicu 1,40 eura za liter. Cena benzínu 95 sa medzitýždenne takmer nezmenila, veľmi nepatrne stúpala tretí týždeň za sebou. Bežný, ako aj prémiové druhy benzínov sa predávali v priemere za najvyššie ceny od začiatku apríla 2025. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Obyčajná motorová nafta v závere mája zlacnela o jeden cent, predávala sa za 1,393 eura za liter. Priemerná cena prémiových druhov motorovej nafty zostala na nezmenených 1,596 eura za liter. Aktuálna cena benzínu 95 bola 1,505 eura za liter. Za liter prémiových benzínov spotrebitelia platili v priemere 1,715 eura, o 0,8 centa viac v porovnaní s predchádzajúcim týždňom.

Ceny plynov klesli, výnimkou je CNG

Sledované ceny pohonných látok boli nižšie ako v rovnakom období pred rokom, prémiové benzíny o 5 %, prémiová nafta o 5,3 %, klasický benzín 95 o 6,5 % a bežná motorová nafta o 6,9 %. Aktuálne ceny plynov boli oproti predchádzajúcemu týždňu nižšie. Skvapalnený zemný plyn (LNG) zlacnel o 1,7 centa na 1,529 eura za kilogram.

Cena stlačeného zemného plynu (CNG) nepatrne klesla o desatinu centu, kilogram mal hodnotu 1,660 eura. Cena skvapalneného ropného plynu (LPG) ostala na úrovni spred týždňa, liter sa predával za 0,690 eura. Oproti vlaňajšku bola cena plynu LNG nižšia o 0,8 % a LPG o 0,7 %. Naopak, cena CNG ostala medziročne na vyššej hodnote, bola drahšia o 3,8 %.

Ceny pohonných látok by mali zostať nízke aj počas leta

Ceny pohonných látok by mali zostať na nízkych úrovniach aj v nasledujúcich týždňoch. Uviedol to Jiří Tyleček, hlavný analytik finančných trhov XTB. „Zatiaľ to vyzerá tak, že ceny pohonných látok by mali zostať nízke aj v nasledujúcich týždňoch a motoristická sezóna by mohla byť výrazne lacnejšia, než bola minulý rok. Nádejné je aj niekoľkomesačné globálne zvýšenie zásob ropy, čo by nemalo umožniť jej výraznejší cenový vzostup. Navyše sa očakáva, že politika Donalda Trumpa bude aj naďalej tlačiť americký dolár nadol,“ spresnil.

Priblížil, že ceny pohonných látok zatiaľ po poklese nezískali jednoznačný smer. Cena ropy napriek určitým nárastom stále zostáva v pásme posledných dvoch mesiacov. A veľkoobchodné ceny palív sa v posledných týždňoch stále držia na nižších úrovniach. Navyše, americký dolár má stále tendenciu k poklesu voči euru, takže nákup pohonných látok je teraz lacnejší. Ani v nasledujúcom týždni sa nečakajú výrazné impulzy, ktoré by mohli zmeniť ceny pohonných látok. Očakávajú sa pohyby len v jednotkách centov, a to v oboch smeroch.

Geopolitické riziká rastú, zatiaľ bez zásadných dôsledkov

OPEC podľa neho zostáva v ťažkej situácii, keď sa zmieruje s nižšími cenami ropy, aby neprišiel o podiel na globálnom trhu. Saudská Arábia, de facto líder celého kartelu, chce navyše potrestať niektorých producentov vrátane Kazachstanu alebo Iraku, ktorí dlhodobo prekračujú stanovené kvóty.

Poznamenal, že po ukrajinskom útoku na ruské strategické bombardéry vzrástli geopolitické riziká. Špekuluje sa aj o nových sankciách USA, ktoré by uvalili clo až vo výške 500 % na krajiny, ktoré by nakupovali ruskú ropu. Zatiaľ však zo strany Spojených štátov k ich zavedeniu neprišlo.

Dodal, že z pohľadu dopytu po rope však trh zostáva relatívne silný. Očakáva sa ďalší smer obchodných vojen administratívy Donalda Trumpa. Dohoda s Čínou a potenciálne aj s EÚ by mohla zvýšiť výkon globálnej ekonomiky, a tým by sa výrazne zvýšilo aj očakávanie rastu dopytu po rope. Situácia sa však môže vydať aj opačným smerom.