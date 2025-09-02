Ľudia stále nevedia, kde budú musieť priškrtiť opasky: Politici sa dohadujú, Kamenický hovorí o hraničnom termíne

Foto: SITA (Kancelária NR SR)

Lucia Mužlová
TASR
Nové konsolidačné opatrenia sú ako nekonečný príbeh.

Rokovania o konsolidačných opatreniach budú pokračovať začiatkom budúceho týždňa, pričom tento termín považuje minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) už za dosť hraničný. Povedal to médiám po koaličnej rade.

„Chceme ísť na základe toho, čo rozhodla koaličná rada, do hlbšej kvalitatívnej analýzy, to znamená že ideme robiť ďalšie stretnutia s jednotlivými ministrami,“ uviedol Kamenický.

Na základnom rámci konsolidačného balíka sa koaličná rada podľa neho dohodla. Otvorená je stále napríklad oblasť hazardu, no koalícia určite nechce ísť v rámci konsolidácie do sociálnych štandardov, dodal Kamenický.

Výsledok mal byť v piatok, to sa však nekoná

Konsolidačné opatrenia mali byť verejnosti predstavené v piatok (5. 9.). Uviedol to ešte minulý týždeň minister financií Ladislav Kamenický spolu s ministrom práce Erikom Tomášom (Hlas-SD). Termín sa však posúva.

Koalícia sa podľa nich zatiaľ dohodla na tom, že sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) sa nebudú meniť, príspevky do 2. dôchodkového piliera sa nebudú znižovať, sociálne dávky sa nebudú ani škrtať, ani znižovať. Na koaličnej rade sa podľa Tomáša diskutovalo len o šetrení výdavkov na strane štátu.

„Budú významné škrty, takže konsolidácia zasiahne aj štátnu správu, ale budeme musieť hľadať úspory. Treba si počkať na budúci týždeň. Koncom budúceho týždňa, predpokladám, že to bude v piatok, predstúpim pred médiá a budem hovoriť o konkrétnych opatreniach,“ oznámil vtedy Kamenický. Včera už ale hovoril o ďalšom termíne. Vyzerá to tak, že rokovania sú pomerne náročné.

