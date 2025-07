Reťazec Lidl sa medzi slovenskými zákazníkmi teší obľube a mnohí sa na svoje pravidelné nákupy potravín vydávajú práve sem. Jeho logo svieti už z diaľky a na prvý pohľad vyzerá veľmi jednoducho. No niektorí ľudia sú presvedčení, že odhalili skrytú záhadu a všimli si na ňom vec, ktorá im doteraz unikala.

Tak schválne – zadívajte sa na chvíľu na logo Lidla. V písmenách je ukrytá postava, konkrétne postava zvieraťa, ktoré vykonáva zaujímavú činnosť. Aspoň podľa teórie, ktorá obletela internet.

A čo teraz?

Nič? Skúste sa sústrediť na prvé dve písmená v nápise Lidl. Ešte vám poradíme – zviera sa má ukrývať konkrétne v písmenku „i“.

Pes hrajúci na klavíri

Len pred niekoľkými dňami sa na sociálnej sieti TikTok objavilo video, ktoré sa stalo virálnym a má cez 22 miliónov prehraní, upozornil naň britský portál Mirror. Jeho autorka v ňom spomína, že jej niekto povedal, že logo Lidla vyzerá ako pes hrajúci na klavíri a odvtedy to nemôže dostať z hlavy.

Ak ho v ňom stále nevidíte, zamerajte sa na červené písmeno „i“, ktoré sa skutočne podobá na psíka, ktorý hrá na piano, ktoré predstavuje písmeno „L“.

Ľudia zostali v šoku, že to tam skutočne vidia

Pod videom sa spustila spŕška reakcií od šokovaných ľudí. Viacerí sa zhodli na tom, že doteraz si to nikdy nevšimli, no už túto podobu nedokážu dostať preč z hlavy. Neskrývali prekvapenie, ktoré sa dostavilo, keď si psa s klavírom v logu skutočne všimli. „Bojím sa, že to vidím“, objavilo sa medzi tisíckami komentárov.

No našli sa aj ľudia, ktorí v logu Lidla nič nevidia. „Bolí ma hlava“, priznala ďalšia komentujúca. Medzi vtipnými reakciami nechýbala ďalšia teória, podľa ktorej písmeno „i“ vyzerá, akoby sa snažilo ukončiť hádku medzi „L“ a „dl“.

Nech je to ako chce, pravdepodobne keď najbližšie budete prechádzať okolo Lidla, spomeniete si na psíka hrajúceho na klavíri.