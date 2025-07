Z toho, čo urobila podnájomníčka, ostal v šoku: Majiteľ bytu neveril vlastným očiam, takto reagujú ľudia

Vzťahy medzi majiteľmi nehnuteľnosti a podnájomníkmi môžu byť komplikované. Ukážkou je nezvyčajný prípad majiteľa, ktorý musel podnájomníčke vysvetľovať, že si nemôže vziať všetko, čo sa jej zapáči. Jej zmýšľanie vás prekvapí.

Bizarná situácia

Ako informuje Mail Online, na internete sa ocitli zábery z komunikácie medzi britským majiteľom bytu a podnájomníčkou menom Katie, ktorá sa nedávno odsťahovala. Problém ale nastal, keď majiteľ zistil, že Katie so sebou vzala aj veľké spotrebiče, ktoré boli súčasťou vybavenia bytu a nie jej osobným majetkom. Odniesla si aj chladničku, práčku či sušičku.

Podľa majiteľa ide o spotrebiče v hodnote 1 000 libier (v prepočte približne 1 150 eur). Jednoznačne išlo o jeho majetok, nie niečo, čo si Katie doniesla so sebou. Keď sa Katie sťahovala preč, napísala majiteľovi, že mu ďakuje za všetko a kľúče necháva na linke.

Šokovaný majiteľ sa jej ale po kontrole ihneď opýtal, kam zmizla chladnička. Katie mu s pokojom Angličana, akoby to bola samozrejmosť, odpísala, že si ju vzala, rovnako aj ďalšie spotrebiče. Keď jej majiteľ vysvetlil, že boli súčasťou vybavenia bytu a nie jej majetkom, Katie mala vskutku zvláštne vysvetlenie.

Je jeho reakcia extrémna?

Vraj si myslela, že keď spotrebiče bežne používala každý deň, jednoducho predpokladala, že už sú jej. Mala pocit, akoby jej patrili. Majiteľ jej následne vysvetlil, akú podpísala zmluvu a poprosil ju, aby vrátila všetko, čo jej podľa nej nepatrí. „Toto je trochu divné, už ich mám v novom byte,“ odpísala na to Katie.

Majiteľ sa situáciu pokúšal riešiť s pokojnou hlavou, no pokoj ho opustil, keď Katie navrhla, aby si to vyriešil s poisťovňou. V tomto momente jej majiteľ stanovil ultimátum. Vraj ak spotrebiče do konkrétneho dňa nevráti, nahlási ju na polícii za krádež. Upozornil ju, že situáciu berie vážne. Katie ho ale odbila otázkou, či si nemyslí, že to pre pár spotrebičov ženie do extrému.

Incident ľudí rozdelil na dva tábory

Nie je jasné, ako sa to napokon podarilo vyriešiť. Situácia však rozdelila ľudí na dva tábory. Časť sa stavia na stranu majiteľa a uznáva, že ho Katie jednoducho okradla a zjavne si myslí, že je v poriadku kradnúť. Nájdu sa ale aj takí, ktorí si myslia, že Katie mu v podstate roky platila hypotéku a to najmenej, čo majiteľ môže urobiť, je nechať jej pár spotrebičov.

Niektorí si dokonca myslia, že Katie majiteľovi pomohla. Vzhľadom na to, že noví podnájomníci isto nebudú chcieť staré opotrebované spotrebiče, je vraj len dobré, že Katie majiteľovi pomohla zbaviť sa ich.

Ozvali sa aj majitelia nehnuteľností. Viacerí priznávajú podobné nepríjemnosti a píšu, že prenajímajú už len prázdne byty. Podnájomníci si totiž neraz odnesú všetko, vrátane stoličiek, kresiel či príborov.