Ľudia hladujú, umierajú a panuje genocída: Izrael vyzval na evakuáciu v Gaze, chystá sa použiť bezprecedentnú silu

Izraelská armáda v piatok varovala, že v meste Gaza zasiahne „bezprecedentnou silou“, pričom naliehala na obyvateľov, aby rýchlo odišli na juh. Zároveň oznámila uzavretie dočasnej evakuačnej trasy, ktorú otvorila pred 48 hodinami.
TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP. Hovorca armády v príspevku na platforme X adresovanom obyvateľom mesta Gaza uviedol, že dočasná cesta na juh sa uzavrela a „izraelské obranné sily budú naďalej postupovať s bezprecedentnou silou proti (palestínskemu militantnému hnutiu) Hamas a iným teroristickým organizáciám“.
Obyvatelia majú využiť poslednú cestu
Hovorca pripomenul, že jedinou možnou cestou na juh je ulica ar-Rašíd, a vyzval obyvateľov, aby „využili túto príležitosť a pridali sa k státisícom obyvateľov mesta, ktorí sa už premiestnili na juh do humanitárnej zóny“.
Izrael v utorok oznámil začiatok dlho očakávanej pozemnej operácie v Gaze, najväčšom meste rovnomennej palestínskej enklávy. Státisícom tamojších obyvateľov predtým nariadil evakuovať sa na juh Pásma Gazy. Armáda uviedla, že v meste očakáva prítomnosť dvoch až troch tisícov militantov. Cieľom operácie je podľa izraelských predstaviteľov likvidácia teroristickej infraštruktúry Hamasu v meste.
Izrael pácha genocídu
Vyšetrovatelia Rady OSN pre ľudské práva (UNHRC) v utorok uviedli, že dospeli k záveru, že Izrael od októbra 2023 pácha v palestínskom Pásme Gazy „genocídu s úmyslom zničiť Palestínčanov“. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters, DPA a AFP a televíznych staníc BBC a CNN.
„Dospeli sme k záveru, že v Gaze dochádza ku genocíde a zodpovednosť za tieto kruté zločiny nesú najvyšší izraelskí predstavitelia, ktorí už takmer dva roky organizujú genocídnu kampaň so zámerom zničiť palestínsku skupinu v Gaze,“ uviedla vedúca vyšetrovacej komisie Navi Pillayová.
Podľa správy vyšetrovateľov UNHRC sú za podnecovanie genocídy zodpovední premiér Benjamin Netanjahu, prezident Jicchak Herzog a bývalý minister obrany Joav Galant. Dohovor OSN o genocíde definuje tento zločin ako činy spáchané s úmyslom úplne alebo čiastočne zničiť národnostnú, etnickú, rasovú alebo náboženskú skupinu.
