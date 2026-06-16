Nedávno hral za Trenčín, teraz “vygumoval” Španielov: Brankárovi Kapverd pribudli za noc milióny sledovateľov

Majstrovstvá sveta vo futbale sú v plnom prúde a okrem kontroverzií prinášajú aj krásne príbehy. Kapverdy včera zázračne remizovali so Španielskom a hrdinom zápasu sa stal 40-ročný brankár Vozinha, ktorý prednedávnom chytal za Trenčín a po jeho výkone mu na Instagrame pribudli milióny sledovateľov. Za pár hodín sa z 50-tisíc dostal na 6 miliónov.
Na senzačnej remíze Kapverd proti Španielsku 0:0 sa výrazne podieľal 40-ročný Vozinha. Bývalý brankár AS Trenčín povedal, že pre tento sen pracoval celý život.
Vozinha si v pondelok v Atlante pripísal sedem zákrokov a pomohol svojmu tímu uhrať šokujúcu remízu 0:0. Španielsky hviezdami nabitý tím vystrelil celkovo až 27-krát, no svoju hernú prevahu nepretavil do výsledku. A zmenu skóre nepriniesol ani Lamine Yamal, ktorý prišiel na ihrisko v 71. minúte.
Národný hrdina
Keď zaznel záverečný hvizd, Vozinha sa pri svojej bráne zohol a rozplakal sa, následne ho objali spoluhráči. Kapverdy vo svojom vôbec prvom zápase na MS získali bod proti Španielsku, majstrovi sveta z roku 2010, úradujúcemu majstrovi Európy a jednému z favoritov turnaja.
Vozinha povedal, že ho premohli emócie pri pomyslení na blízkych, ktorí nemohli byť svedkami jeho životného výkonu – starých rodičov, ktorí ho vychovali, a jeho matku. Starí rodičia zomreli pred niekoľkými rokmi. Jeho matka zase nedokázala včas získať dostatok peňazí na vybavenie víz do USA.
Výkon 40-ročného brankára bol vyvrcholením kariéry, ktorá sa na profesionálnej úrovni začala až v jeho 25 rokoch, keď debutoval za angolský klub Progresso. Odvtedy pôsobil v Moldavsku, na Cypre, na Slovensku a v Portugalsku, kde momentálne chytá za Chaves v tamojšej druhej lige.
„Celý život som pracoval pre toto, pre tento moment, pre tento sen. Mnohé generácie pred nami snívali o tomto dni, ale nedokázali ho dosiahnuť. A teraz sa ten sen stal skutočnosťou,“ citovala Vozinhu agentúra AP. „Tvrdo sme na tom pracovali. Vedeli sme, že hráme proti jednému z najlepších národných tímov na svete, ale poznáme aj svoju kvalitu. Veľa sme pracovali na tom, aby sme boli pripravení na tento veľký deň. Vedeli sme, že to bude veľmi náročné, no sme veľmi šťastní,“ doplnil kapverdský brankár podľa webu Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA).
Jeho prezývka znamená “babička“
Slovo „vozinha“ v portugalčine znamená „stará mama“, doslova „babička“. Brankár vysvetlil, že prezývku dostal od starších chlapcov, ktorí ho na futbalovom ihrisku zdolávali a smiali sa, že ide domov žalovať starým rodičom. O niekoľko rokov neskôr si túto prezývku osvojil, keďže v jeho klube hral aj ďalší hráč s rovnakým krstným menom – Josimar.
Obranca Kapverd Steven Moreira povedal, že on aj spoluhráči si z Vozinhovho veku radi uťahujú. Zároveň však zdôraznil, že je na brankára hrdý. Označil ho za „veľkú legendu“, ktorá odohrala „bláznivý zápas“ a ukázala, že vek nie je rozhodujúci.
Výkon brankára, ktorý pôsobil v sezónach 2022/23 a 2023/24 v AS Trenčín, si všimli aj fanúšikovia po celom svete. Počet sledovateľov na sociálnej sieti Instagram mu vzrástol z približne 50-tisíc na viac než 2,4 milióna iba niekoľko hodín po zápase. Dnes to už je 6,4 milióna a toto číslo stále rastie.
„Žije a dýcha pre Kapverdy,“ povedal obranca Pico Lopes a dodal, že Vozinha môže počas tréningov pôsobiť ako prísny spoluhráč: „Stále nás upozorňuje, aby sme chodili načas. Ale to je jednoducho on. Núti nás byť lepšími. A to ste videli – ide príkladom.“
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