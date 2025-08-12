Lídri EÚ sa zhodli: Ukrajina musí mať možnosť rozhodovať o svojom osude. Rokovania nemôžu byť o nej bez nej

Ukrajina je schopná sa účinne brániť.

Dvadsaťšesť lídrov členských štátov Európskej únie v utorkovom spoločnom vyhlásení uviedlo, že Ukrajinci musia mať slobodu rozhodovať o svojej budúcnosti a diplomatické riešenie musí chrániť ukrajinské aj európske záujmy. Vyjadrili sa tak pred plánovaným piatkovým stretnutím amerického prezidenta Donalda Trumpa a šéfa Kremľa Vladimira Putina. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AFP.

V tlačovej správe Rada EÚ uviedla, že k vyhláseniu členských štátov EÚ sa nepripojilo Maďarsko. „My, lídri Európskej únie, vítame úsilie prezidenta Trumpa smerom k ukončeniu ruskej vojenskej agresie voči Ukrajine a dosiahnutie spravodlivého a trvalého mieru a bezpečnosti pre Ukrajinu,“ uviedli vo vyhlásení.

Cesta k mieru na Ukrajine sa nemôže rozhodovať bez Ukrajiny

Lídri poznamenali, že spravodlivý a trvalý mier, ktorý prináša stabilitu a bezpečnosť, musí rešpektovať medzinárodné právo vrátane princípov nezávislosti, suverenity, územnej celistvosti a toho, že medzinárodné hranice nesmú byť menené silou.

„Ukrajinský ľud musí mať slobodu rozhodnúť o svojej budúcnosti. Cesta k mieru na Ukrajine sa nemôže rozhodovať bez Ukrajiny. Zmysluplné rokovania sa môžu uskutočniť len v kontexte prímeria alebo zníženia nepriateľských akcií,“ vyhlásili.

Vojna na Ukrajine má podľa eurobloku širšie dôsledky pre európsku a medzinárodnú bezpečnosť. „Zdieľame presvedčenie, že diplomatické riešenie musí chrániť životne dôležité bezpečnostné záujmy Ukrajiny a Európy,“ konštatovali lídri štátov EÚ.

EÚ tvrdí, že bude v koordinácii so Spojenými štátmi a ďalšími partnermi naďalej poskytovať politickú, finančnú, hospodársku, humanitárnu, vojenskú a diplomatickú pomoc Ukrajine, ktorá „uplatňuje svoje prirodzené právo na sebaobranu“. Euroblok bude podľa vyhlásenia aj naďalej presadzovať a uplatňovať reštriktívne opatrenia voči Rusku.

Ukrajina je na ceste k členstvu do EÚ

Ukrajina, ktorá je schopná sa účinne brániť, je neoddeliteľnou súčasťou akýchkoľvek budúcich bezpečnostných záruk, tvrdia európski lídri. EÚ a členské štáty sú podľa vyhlásenia pripravené naďalej prispievať k bezpečnostným zárukám v súlade s medzinárodným právom.

„Európska únia zdôrazňuje prirodzené právo Ukrajiny rozhodovať o svojom vlastnom osude a bude naďalej podporovať Ukrajinu na jej ceste k členstvu EÚ,“ uzavrela Rada EÚ.

Maďarská vláda sa zatiaľ nevyjadrila, prečo vyhlásenie nepodporila, či tak urobila kvôli odporu voči vstupu Ukrajiny do EÚ alebo z iných dôvodov, píše server 444.hu. Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó po pondelkových konzultáciách s ruským vicepremiérom Denisom Manturovom uviedol, že Maďarsko sa snaží zabrániť „snahám Bruselu znemožniť a sťažiť (piatkový americko-ruský) summit,“ pripomína server.

Americký prezident Donald Trump a ruský prezident Vladimir Putin budú v piatok 15. augusta hovoriť na Aljaške o možnom mierovom riešení tri a pol roka trvajúcej vojny Ruska proti Ukrajine. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý nie je pozvaný, sa rovnako ako západní partneri obáva, že o budúcnosti Ukrajiny sa rozhodne bez jej účasti a že takáto dohoda by vyžadovala, aby Kyjev odstúpil Moskve svoje územia.

