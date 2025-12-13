Lidl prekvapil vodičov: Diaľničnú známku ponúkal za nízke ceny, Slováci však môžu len snívať

Ilustračná foto: RickRichards, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Nina Malovcová
Ročná diaľničná známka sa predávala za zlomok ceny.

Vodiči vo Švajčiarsku sa pred koncom roka dočkali mimoriadne výhodnej ponuky, aká sa v krajine doteraz neobjavila. Obchodný reťazec Lidl tam spustil predaj diaľničnej známky na rok 2026 za cenu, ktorá výrazne podliezla oficiálnu sadzbu a motoristom umožnila ušetriť desiatky eur.

Podľa informácií portálu Presseportal začal Lidl Švajčiarsko od 1. decembra 2025 ponúkať diaľničnú známku prostredníctvom vernostnej aplikácie Lidl Plus za historicky najnižšiu cenu.

Známka lacnejšia než kedykoľvek predtým

Bežná cena švajčiarskej diaľničnej známky je 40 švajčiarskych frankov (CHF), čo je v prepočte približne 42 eur, no členovia aplikácie Lidl Plus si ju mohli kúpiť len za 19,90 CHF, teda približne 21,30 eura, čo je menej než polovica oficiálnej sumy. Išlo o najnižšiu cenu, za akú bola diaľničná známka v krajine kedy dostupná v maloobchode.

Ilustračná foto: Pxhere

Lidl tým reagoval na rastúce životné náklady a snažil sa vodičom priniesť okamžitú finančnú úľavu. Reťazec zároveň zdôraznil svoju pozíciu cenového lídra a ukázal, že aj maloobchod môže priamo pomáhať domácnostiam.

„Pre mnohých Švajčiarov je kúpa diaľničnej známky každoročným rituálom. Cez tento cenový benefit chceme aktívne reagovať na zvyšovanie cien a našich zákazníkov reálne odľahčiť,“ uviedol pre Presseportal Bram Van der Valk, ktorý v Lidli Švajčiarsko zodpovedá za zákaznícku starostlivosť.

Výhoda pre verných zákazníkov

Najvýhodnejšia cena platila 1. decembra pri minimálnom nákupe v hodnote 70 CHF, čo je približne 75 eur. V nasledujúcich dňoch, 2. a 3. decembra, bola známka dostupná za 23,90 CHF, teda približne 25,60 eura.

Zákazníci bez aplikácie Lidl Plus si ju mohli kúpiť za 29,90 CHF, čo predstavuje asi 32 eur, stále výrazne menej než oficiálna cena 42 eur. „Akcia je zároveň poďakovaním našim verným používateľom aplikácie Lidl Plus a potvrdzuje našu pozíciu cenového lídra v švajčiarskom maloobchode,“ dodal Van der Valk.

Na Slovensku sa akcia nechystá

Redakcia TV Markíza oslovila aj Lidl Slovensko s otázkou, či by sa podobná ponuka mohla objaviť aj u nás. Zatiaľ to však neplánujú. „V minulosti mohli naši zákazníci získať zľavy na pohonné hmoty alebo sa zapojiť do súťaže o automobily. Podobnú ponuku ako Lidl Švajčiarsko aktuálne nezvažujeme,“ uviedla pre Markízu hovorkyňa Adriana Maštalircová.

