Retro kvíz: Vráť sa do minulosti. Pri 3. otázke pocítiš veľkú nostalgiu

V rádiu počuješ pieseň, ktorá ti nečakane zazvoní v ušiach. Aké čudné, že znie rovnako ako vtedy, keď si bol maličký. Sedel si v detskej izbe, pozeral na obľúbenú rozprávku… A tá pieseň hrala v rádiu v pozadí, kým mama pokrývala smotanovú tortu kompótovým ovocím.
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Nevieme, či si počas puberty nosil „mrkváče“, nízke bedrové nohavice či vybíjaný opasok, alebo či si nepochodoval v „menčestrákoch“ a šatník okrášlil len ručne ušitou sukňou. Ak si mal zaujímavý kúsok, určite ti ho prešila babička, a pred tebou ho nosil aspoň jeden starší súrodenec.
Nevieme ani to, či si sa na školskom dvore pýšil kolekciou pogov, alebo či bola stavebnica Merkur tou najcennejšou hračkou vo tvojej kolekcii. No vieme, že ak máš viac než 20 rokov, tento kvíz v tebe prebudí aspoň jednu spomienku, ktorú si už dávno považoval za stratenú. Koľko z týchto dnes už retro fenoménov si ešte dokážeš vybaviť? Otestuj sa a zisti, či si toho pamätáš dosť.
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