Pri Sládkovičove sa zrútilo malé lietadlo. Hlásia zranené osoby

Pád malého lietadla

Foto: Facebook (Polícia SR - Trnavský kraj)

Zuzana Veslíková
TASR
Podľa prvotných informácií malo dôjsť k zlyhaniu motora.

Hrozivá udalosť v galantskom okrese. Pri páde malého lietadla sa zranili dve osoby. Pilot skončil v nemocnici, pre jeho spoluletkyňu pristál na mieste záchranársky vrtuľník. 

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Pád malého lietadla pri Sládkovičove v okrese Galanta si v stredu podvečer vyžiadal dve zranené osoby. Podľa prvotných informácií mal pilot vykonať pristávací manéver po tom, ako malo prísť k zlyhaniu motora. Informovala o tom trnavská krajská polícia.

Pád malého lietadla
Foto: Facebook (Polícia SR – Trnavský kraj)

Pilot bol prevezený do nemocnice

„V lietadle typu Eurofox sa v čase pádu nachádzali dve osoby, ktoré utrpeli zranenia. Pilot bol pozemnými záchranármi prevezený do nemocnice. Pre jeho spoluletkyňu pristál na mieste záchranársky vrtuľník,“ ozrejmila polícia.

Policajtov vyslali k letisku pri Sládkovičove v stredu krátko po 17.00 h. Operačný dôstojník ihneď vyrozumel letecký a námorný vyšetrovací útvar. „Presné príčiny a okolnosti pádu malého lietadla budú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ dodala polícia.

Pri zrážke auta s autobusom v Makove sa zranili dvaja ľudia

Zranených si dnes vyžiadala aj zrážka auta s autobusom. Dvaja ľudia sa zranili pri stredajšej popoludňajšej zrážke osobného auta s autobusom na ceste I/10 v obci Makov (okres Čadca). TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.

Doplnila, že 37-ročný vodič osobného auta Škoda Octavia z doposiaľ nezistených príčin prešiel do protismernej časti vozovky, kde došlo k stretu s autobusom, ktorý smeroval z Českej republiky na územie Slovenskej republiky. „Vodič osobného vozidla utrpel zranenia, ktoré si vyžiadali jeho letecký prevoz do nemocnice. Zranenia utrpel aj jeho spolujazdec, ktorý bol následne prevezený do nemocnice,“ uviedla Kocková.

Vodič autobusu bol na mieste podrobený dychovej skúške s negatívnym výsledkom, u vodiča osobného vozidla bol nariadený odber krvi. „Cesta bola z dôvodu dokumentovania dopravnej nehody uzatvorená na nevyhnutne potrebný čas. Ďalšie okolnosti, ako aj presná príčina dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania,“ dodala Kocková.

Letecká záchranná služba Air-Transport Europe (ATE) na sociálnej sieti informovala, že na mieste nehody zasahovala trenčianska posádka leteckých záchranárov. „Na mieste si prevzali do starostlivosti 37-ročného vodiča osobného motorového vozidla, ktorý pri zrážke utrpel vážne poranenia viacerých častí tela. Po ošetrení a stabilizácii bol preložený na palubu vrtuľníka a s diagnózou polytrauma letecky transportovaný na urgentný príjem žilinskej nemocnice,“ uviedla ATE.

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