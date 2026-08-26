Finančná expertka radí, ako si šetriť na vlastné bývanie. Dôležitý je čas, nie kam peniaze odložíte

Maketa domu, kľúče a euro bankovky

Ilustračné foto: Unsplash

Klaudia Oselská
Tvrdí, že by ste sa mali zamerať najmä na to, kedy plánujete nehnuteľnosť kupovať.

Kúpiť si vlastnú nehnuteľnosť je pre mladých ľudí čoraz ťažšie. Preto sme sa odborníčky na financie Kataríny Sýrnej pýtali, ako si majú mladí ľudia šetriť na vlastné bývanie. 

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„Na túto otázku podľa mňa neexistuje jedna správna odpoveď. Nedá sa jednoducho povedať, že ak chce mladý človek vlastné bývanie, mal by si založiť stavebné sporenie alebo začať investovať do fondov. Úplne inak by som totiž poradila 20-ročnému človeku, ktorý chce kupovať nehnuteľnosť možno o 10 či 15 rokov, a inak 30-ročnému, ktorý chce riešiť hypotéku o dva roky,“ povedala na úvod pre interez odborníčka na financie Katarína Sýrna.

Katarína Sýrna
Katarína Sýrna, foto: osobný archív Kataríny Sýrnej

Kedy tie peniaze budete potrebovať a koľko investovať?

Podľa expertky by ste si preto najprv mali položiť otázku: Kedy tie peniaze budete potrebovať? Od toho sa následne odvíja, kam ich dať, koľko si odkladať a aké riziko si pri tom môžete dovoliť. Mladým ľuďom, ktorí chcú riešiť vlastné bývanie až o 10 či 15 rokov, odporúča investovanie aj do rizikovejších fondov – akcií. „Je to stále dostatočne dlhý čas na to, aby sa peniaze mohli zhodnotiť a neskôr ich človek použil napríklad ako vlastné zdroje k hypotéke alebo na zariadenie bytu,“ dodala.

Druhou otázkou je: Koľko investovať? To podľa odborníčky závisí od možností každého človeka. „Pre niekoho je reálnych 100 eur mesačne, pre iného 200 či 300 eur.“ Zdôraznila však, že pri investovaní je veľmi dôležitý čas, čím skôr začnete a čím viac rokov máte pred sebou, tým viac času dávate svojim peniazom na zhodnotenie.

To znamená, že ak máte na rovnaký cieľ menej rokov, musíte si spravidla odkladať vyššiu sumu. „Ak viem, že chcem kupovať nehnuteľnosť už o 2, 3 či 5 rokov, peniaze určené na bývanie by som do akcií nedávala. Trhy sa hýbu hore-dole a pri takom krátkom období by som nechcela riskovať, že práve v čase kúpy budem musieť peniaze vyberať v strate,“ vysvetlila.

Ak chcete kupovať nehnuteľnosť napríklad o dva roky a nemáte vytvorenú žiadnu rezervu, nemali by ste vôbec riešiť, kam peniaze investovať, ale či je reálne za taký krátky čas vytvoriť sumu, ktorú budete potrebovať ako vlastné zdroje.

Mladý pár si kupuje nehnuteľnosť
Foto: Image by Drazen Zigic on Magnific

Kúpa nehnuteľnosti potrebuje plán

Pri horizonte piatich rokov sa podľa odborníčky už môžeme baviť aj o konzervatívnejších možnostiach, kde sa peniaze môžu aspoň mierne zhodnotiť. Oveľa dôležitejšie však je, koľko si človek dokáže pravidelne odkladať. „Pri takomto cieli 50 či 100 eur mesačne pravdepodobne stačiť nebude a treba pracovať s vyššou sumou.“

Dodala, že kúpa nehnuteľnosti jednoducho potrebuje plán. „Ak nemáte peniaze od rodičov, nezdedili ste niečo a ani vám ich rodičia dlhodobo neodkladali, nemôžete sa zo dňa na deň rozhodnúť, že zajtra kupujete byt. Čím kratší čas máte, tým viac musíte riešiť, koľko dokážete odkladať a prípadne, aké máte možnosti dofinancovania.“

Jednou z takýchto možností je spotrebný úver z banky, ktorý však býva drahší, má vyššiu úrokovú sadzbu a kratšiu splatnosť, takže môže výrazne zvýšiť mesačné zaťaženie. Ďalšou možnosťou môže byť stavebné sporenie.

„Dnes už síce nie je veľmi zaujímavé ako samotný spôsob zhodnocovania peňazí, no staršie stavebné sporenia sa stále nachádzajú v mnohých rodinách. Ak ho má napríklad rodič a dieťa si chce kupovať nehnuteľnosť, oplatí sa preveriť možnosť prevodu zmluvy a následného využitia stavebného úveru na financovanie bývania. Pri starších zmluvách môžu byť podmienky zaujímavejšie, preto by som takéto stavebné sporenie určite automaticky nerušila, ale najskôr preverila, či sa nedá využiť,“ povedala Katarína Sýrna.

50-eurové bankovky
Ilustračné foto: Unsplash

Ďalej tvrdí, že by veľmi pomohlo aj to, keby rodičia začali svojim deťom vytvárať peniaze na budúcnosť už od narodenia. „Tu sa opäť bavíme o čase, ktorý hrá výrazne v náš prospech. Aj keby rodič pravidelne investoval napríklad 50 eur mesačne až do 18 či 26 rokov dieťaťa, môže mu tým vytvoriť pekný základ, ktorý neskôr využije na vlastné zdroje k hypotéke alebo napríklad na zariadenie prvého bývania.“

Jednou z týchto možností je napríklad investovať prídavok na dieťa, ktorý rodičia dostávajú od štátu, pokiaľ to rodinný rozpočet umožňuje. „Namiesto toho, aby tieto peniaze priebežne minuli, môžu ich dlhodobo odkladať a pomôcť tak dieťaťu vytvoriť lepší štart do dospelého života. Pri vlastnom bývaní podľa mňa nie je najdôležitejšie, kde si peniaze odkladáte, ale kedy začnete. Čím viac času si dáte, tým viac možností máte,“ uzavrela.

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