Zomrel nezabudnuteľný herec zo Sám doma. Mal 80 rokov, jeho výstrelky s malým Kevinom diváci milujú

Tim Curry v Sám doma 2

Herec Tim Curry vo filme Sám doma 2: Stratený v New Yorku, foto: MovieStillsDB

Zuzana Veslíková
TASR
Jeho scény s malým Kevinom sú legendárne.

Veľký smútok vo filmovom svete. Navždy nás opustil herec Tim Curry, ktorého si môžete pamätať z vianočnej klasiky Sám doma 2: Stratený v New Yorku, z muzikálu Rocky Horror Picture Show alebo z hororu To. Zomrel vo veku 80 rokov. 

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Britský herec Tim Curry, známy napríklad z filmovej adaptácie muzikálu Rocky Horror Picture Show alebo hororu To, zomrel v utorok vo veku 80 rokov vo svojom dome v Los Angeles. Informuje o tom TASR na základe stredajších správ agentúr AP a Reuters a portálu TMZ.

Od mozgovej príhody bol na invalidnom vozíku

Príčina hercovej smrti nebola bezprostredne známa, od mozgovej príhody v roku 2012 bol na invalidnom vozíku. Kariéru v Hollywoode začal v 60. rokoch 20. storočia.

Herec Tim Curry
Foto: photo by Alan Light, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Herec bol známy svojim humorom i prácou s hlasom. Trikrát bol nominovaný na cenu Tony a raz na cenu Emmy. Preslávil sa najmä v bláznivej filmovej paródii The Rocky Horror Picture Show, ktorá bola spočiatku kritikmi odmietaná.

Fanúšikovia ho poznajú aj ako klauna Pennywisea z adaptácie hororu To z roku 1990 od Stephena Kinga alebo pána Hectora z komédie Sám doma 2: Stratený v New Yorku.

Len minulý mesiac navždy odišla aj Holubia dáma zo Sám doma

Správa o úmrtí Tima Curryho prichádza len krátko po tom, ako nás navždy opustila herečka Brenda Fricker, ktorá v Sám doma 2 stvárnila legendárnu Holubiu dámu.

O úmrtí írskej herečky informoval jej agent Phil Belfield„Už nikdy neuvidíme nikoho, ako bola ona, a svet je bez nej chudobnejším miestom,“ uviedol vo vyhlásení.

Sám doma
Foto: MovieStillsDB

„Bolo mi cťou poznať ju a spolupracovať s ňou. Navždy bude mať miesto v mojom srdci aj v srdciach veľkého množstva filmových a televíznych fanúšikov po celom svete,“ doplnil.

Jednou z najviac nezabudnuteľných úloh, ktoré stvárnila, je práve postava Holubej dámy, s ktorou sa malý Kevin stretne v Central Parku. Sám doma 2: Stratený v New Yorku by bez tejto postavy nemal to správne čaro, pretože práve postava Brendy doňho vniesla množstvo emócií. Brenda Fricker zomrela po dlhotrvajúcich zdravotných problémoch, s ktorými bojovala.

Zomrela Dolly Partonová

V utorok večer zas svet obletela správa o úmrtí legendárnej americkej country speváčke, skladateľke a herečke Dolly Partonovej. Úmrtie na jej Instagrame oznámil vo videu jej synovec Brian Seaver.

„Toto videooznámenie je niečo, o čo ma Dolly požiadala pred rokmi, ešte predtým, ako som to plne vstrebal ako budúcu realitu. Ako jej šéf bezpečnosti viac ako dve desaťročia, v úlohe, ktorú predo mnou zastával môj otec Larry, som si predstavoval ťažkosť tejto chvíle, ale doteraz som ju skutočne necítil,“ uviedol.

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