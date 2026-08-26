Vláda chce zakázať sociálne siete deťom do 16 rokov. Zmena môže prísť už v roku 2027

Aplikácie sociálnych sietí

Ilustračné foto: Unsplash

Martin Cucík
TASR
Diskusia o zákaze sociálnych sietí pre deti je tu už dlhodobo. Dnes prišiel prvý návrh z dielne ministerstva školstva.

Sociálne siete by mohli byť regulované pre deti mladšie ako 16 rokov. Vyplýva to z návrhu zákona o integrovanom systéme ochrany pred radikalizáciou a mobilizáciou k násiliu z dielne ministerstva školstva, ktorý schválila vláda na stredajšom zasadnutí. Zároveň sa má zaviesť mechanizmus koordinovaného vyhodnocovania rizík radikalizácie a mobilizácie k násiliu. Tieto zmeny by mohli začať platiť od roku 2027.

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Navrhuje sa ustanoviť vekovú hranicu 16 rokov na vytvorenie a používanie používateľského účtu online služby sociálnej siete. Táto veková hranica vychádza z poznatkov vývinovej psychológie, neurovied a medzinárodných výskumov, podľa ktorých obdobie mladšej a strednej adolescencie predstavuje fázu intenzívneho vývinu identity, kritického myslenia, emocionálnej regulácie a sociálnych vzťahov,“ uviedlo ministerstvo v predloženom materiáli.

TikTok
Foto: Pexels

Poukázalo pritom na to, že deti a mladší adolescenti sú výrazne zraniteľnejší voči algoritmickému odporúčaniu obsahu, sociálnemu tlaku, manipulatívnym praktikám, vytváraniu závislostného správania, dezinformáciám, radikalizačným naratívom a ďalším formám škodlivého obsahu.

O informácie sa báť vraj nemusíme

Preukázanie veku by podľa návrhu malo byť vykonané spôsobom, aby poskytovateľ online služby sociálnej siete získal výlučne informáciu o splnení alebo nesplnení vekovej podmienky bez sprístupnenia ďalších identifikačných údajov používateľa.

Rovnako by subjekt zabezpečujúci overenie veku nezískaval informáciu o tom, na ktorú online službu bolo overenie veku použité. Ministerstvo odporúča pri overovaní veku využiť nástroj európskeho rámca digitálnej identity. Ako dodalo, regulácia sociálnych sietí stojí na základe európskeho práva.

Minister školstva Tomáš Drucker
Foto: TASR/Pavel Neubauer

Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) po rokovaní vlády zdôraznil, že reguláciu online prostredia netreba nechávať iba na rodičoch. Potrebné je podľa neho, aby s účinným nástrojom prišiel štát.

Nezakazujeme internet, ale nebude možné, aby tieto veľké technologické platformy, ktoré považujeme za škodlivé prostredie pre deti nižšieho veku, umožňovali prevádzkovať, poskytovať individuálne účty pre deti mladšie ako 16 rokov,“ uviedol. Verí, že zákon v parlamente podporia aj opoziční poslanci.

Vznik nového národného systému

Súčasťou návrhu je aj vytvorenie komplexného a koordinovaného systému ochrany detí a mládežníkov pred radikalizáciou a mobilizáciou k násiliu, ktorý má umožniť včasnú identifikáciu rizík, efektívnu koordináciu preventívnych opatrení a intervenčných opatrení a zabezpečiť spoluprácu relevantných subjektov.

Systém má pozostávať z národného koordinátora, Rady integrovaného systému, regionálnych koordinátorov, regionálnych rád a koordinačných skupín. Prepájal by národnú, regionálnu a lokálnu úroveň ochrany detí. Každý by pritom plnil odlišnú funkciu, no ich vzájomné prepojenie má vytvoriť predpoklady na efektívnu identifikáciu a riešenie rizikových situácií.

Návrhom sa má zároveň zaviesť systém akreditácie subjektov poskytujúcich odborné programy v oblasti prevencie radikalizácie, deradikalizácie a podpory sociálnej reintegrácie detí a mládežníkov.

Rezort v predloženom materiáli priblížil, že radikalizácia predstavuje proces zmeny postojov, presvedčení alebo hodnotovej orientácie smerujúci k odmietaniu princípov demokratického a právneho štátu alebo základných práv a slobôd, pričom sama osebe nemusí viesť k násilnému správaniu.

Mobilizácia k násiliu je podľa ministerstva kvalitatívne odlišným a závažnejším stupňom rizika, pri ktorom dochádza k vytváraniu pripravenosti, podpory alebo vôle použiť násilie ako prostriedok na presadzovanie určitých cieľov, ideológií alebo presvedčení.

Spolugestormi návrhu zákona sú Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstvo vnútra SR. Na návrhu spolupracovalo aj Ministerstvo spravodlivosti SR a mnohí odborníci. V konečnom dôsledku podľa slov Druckera aj Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. „Ustúpilo od toho, že príde s vlastným zákonom a pridali sa k nám,“ povedal minister školstva.

Podobné návrhy prichádzajú v celej Európe

Slovensko sa pridáva k rastúcemu počtu krajín, ktoré chcú obmedziť prístup detí k sociálnym sieťam. Podobné opatrenia už zaviedla Austrália a Indonézia, zatiaľ čo zákazy alebo vekové obmedzenia pripravujú či prijímajú aj Veľká Británia, Grécko, Francúzsko, Dánsko, Španielsko, Nórsko, Slovinsko, Rakúsko, Malajzia a ďalšie krajiny.

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