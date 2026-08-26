Kofola rozširuje svoje impérium, nakupuje u susedov. Za 18 miliónov získala známu značku

Kofola získava ďalšiu časť českého trhu s minerálnymi vodami. Za spoločnosť Bohemia Healing Marienbad Waters (BHMW), ktorá stojí za niekoľkými tradičnými českými minerálkami, zaplatí 440,5 milióna českých korún, teda približne 18,28 milióna eur.
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Predaj už definitívne odobril Krajský súd v Plzni. Kupujúcim je spoločnosť European Healing Waters, za ktorou stojí skupina Kofola spolu s investičnou spoločnosťou Invest Gate. Súd svoje rozhodnutie zverejnil v insolvenčnom registri. Informoval o tom portál E15.
Do portfólia pribudnú známe značky
BHMW má vo svojom portfóliu viaceré minerálne vody s dlhoročnou tradíciou. V Ústeckom kraji stáča Bílinskú kyselku a Zaječickú horkú. Ďalšia časť výroby funguje v Mariánskych Lázňach, kde firma plní Rudolfov prameň a Excelsior. Pre Kofolu ide o ďalšie rozšírenie segmentu, v ktorom už má silné postavenie. Skupina vlastní napríklad Rajec a ďalšie značky minerálnych vôd na českom a slovenskom trhu.
Spoločnosť vlani skončila v konkurze. Firma sa proti insolvenčnému konaniu pôvodne bránila a označovala ho za nepriateľské prevzatie. Súd však konkurz potvrdil a podnik pokračoval vo fungovaní pod vedením krízového manažéra.
O firmu sa uchádzali viacerí záujemcovia
O kúpu BHMW nebola núdza. Do procesu sa zapojili traja vážni záujemcovia, pričom najvyššiu ponuku predložila práve European Healing Waters. Súd následne preveroval, či bol predaj uskutočnený za splnenia všetkých podmienok. Kúpna cena aj samotná zmluva boli zverejnené a postup schválil aj veriteľský výbor a zabezpečení veritelia.
Nový majiteľ zároveň získava podnik bez väčšiny jeho pôvodného dlhového zaťaženia. Podľa krízového manažéra Libora Dubu sa dlhy firmy v minulosti pohybovali v stovkách miliónov českých korún. Napriek problémom má samotná firma podľa jeho vyjadrenia za sebou obrat k lepšiemu a v súčasnosti je opäť v zisku. V Bíline pracuje 22 ľudí a ďalších šesť zamestnancov pôsobí v Mariánskych Lázňach.
Ako sme informovali, Kofola sa v minulom roku pustila aj do segmentu nápojových a potravinových automatov. Získala 49-percentný podiel v spoločnosti Mixa Vending, ktorá prevádzkovala automaty s teplými a chladenými nápojmi, jedlom a občerstvením. Súčasťou dohody bola aj opcia, ktorá Kofole umožňovala neskôr zvýšiť svoj podiel a získať majoritnú kontrolu.
Na Slovensku následne skupina získala kontrolu nad spoločnosťou Vending a jej dcérskou firmou ASO Vending, ktorá patrila medzi významných prevádzkovateľov predajných automatov. Transakciu preveroval Protimonopolný úrad SR a napokon ju schválil. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 7. augusta.
ASO Vending prevádzkovala automaty s teplými aj chladenými nápojmi, potravinami a ďalším občerstvením. Okrem samotnej prevádzky ponúkala aj prenájom, leasing a servis zariadení. Pre Kofolu tak išlo o rozšírenie podnikania o ďalší spôsob, ako dostať svoje produkty priamo ku konečným zákazníkom.
Minipivovary aj pražiareň kávy
Na začiatku roka 2026 získala 100-percentný podiel v českej spoločnosti Nobilis Tilia, ktorá sa špecializuje na aromaterapeutickú kozmetiku. Do skupiny tak pribudla značka z oblasti prírodnej kozmetiky, ktorá nadväzuje na jej dlhodobý záujem o bylinné produkty. Kofola tým rozšírila svoje aktivity aj mimo klasického nápojového segmentu. Finančné podmienky transakcie spoločnosti nezverejnili. Vedenie Nobilis Tilia zostalo v rukách doterajšieho generálneho riaditeľa Martina Růžičku, pričom zakladatelia firmy pokračujú ako poradcovia.
Ďalšou zaujímavou investíciou je 49-percentný podiel v spoločnosti Alta Fermentación, ktorý Kofola získala v januári 2026. Firma pôsobí v Paname, Kolumbii a Ekvádore a jej aktivity sú pomerne široké. Prevádzkuje minipivovary, pražiareň kávy, rumovú destilérku a sieť takmer 40 reštaurácií, kaviarní a ďalších prevádzok. Kofola tak touto investíciou získala podiel v spoločnosti, ktorá pôsobí hneď v niekoľkých segmentoch gastronómie a nápojového trhu.
Na jej súčasné aktivity v oblasti bylín zároveň nadväzuje LEROS, český výrobca a spracovateľ bylín, ktorý Kofola získala už v roku 2018. Práve táto akvizícia položila základ jej bylinnému pilieru a otvorila skupine cestu k ďalším produktom zameraným na prírodné zložky.
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