Problémy vo Volkswagene pokračujú: Chce zrušiť štvrtinu svojich manažérskych pozícií

Šéf koncernu Volkswagen, Oliver Blume, vyhlásil, že plánuje zrušiť štvrtinu manažérskych pozícií. Uviedol, že každá oblasť musí prispieť svojím dielom. Šéfka zamestnaneckej rady vo Volkswagene Daniela Cavallová kritizuje správnu radu za to, že vedenie firmy púšťalo medzi ľudí iba čiastkové informácie.
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Skupina Volkswagen plánuje v rámci úsporných opatrení zrušiť štvrtinu svojich manažérskych pozícií, vyhlásil v stredu šéf koncernu Oliver Blume na stretnutí so zamestnancami v závode v Emdene. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Všetky oblasti musia prispieť svojím dielom, hovorí
„Všetky oblasti musia prispieť svojím dielom, je to obrovské úsilie, ktoré uspeje len spoločne,“ povedal Blume. V súvislosti s očakávaným znižovaním počtu zamestnancov šéf skupiny naznačil, že ďalšia fáza sa zameria predovšetkým na náklady mimo priamej výroby, teda na administratívnych pracovníkov, centrálne služby, vývoj a predaj.
Blume na jar oznámil začiatok prác na novej stratégii s dôrazom na dôslednejšie znižovanie nákladov, čo zahŕňa aj možný zánik desiatok tisíc pracovných miest a obmedzenie výroby alebo zatvorenie štyroch nemeckých závodov.
Často spomínané číslo 50-tisíc zamestnancov podľa riaditeľa koncernu neznamená „cieľ“, ale „teoretický odhad“, vyplývajúci z optimalizácie nákladov. Približne polovica z tohto počtu by sa mohla týkať Nemecka a druhá polovica približne 170 dcérskych spoločností na celom svete, vysvetlil Blume.
Napätie vo VW pretrváva aj po mimoriadnej schôdzke vedenia a zamestnancov
Mimoriadne stretnutie vedenia nemeckej automobilky Volkswagen so zamestnancami, ktorí sa obávajú zatvárania závodov a straty ďalších desiatok tisíc pracovných miest, upokojenie situácie neprinieslo. Schôdzka v centrále VW vo Wolfsburgu bola prvou z celkovo deviatich stretnutí, ktoré chce manažment absolvovať do konca augusta.
Zamestnanecká rada požaduje jasnejšie informácie o plánovaných úsporných opatreniach, ktoré by pôvodný program znižovania nákladov, počítajúci s redukciou 50-tisíc pracovných miest, mohli rozšíriť o zatvorenie štyroch závodov a zrušenie ďalších 50-tisíc pozícií. Podľa zdrojov, ktoré sa na schôdzke zúčastnili, šéfka zamestnaneckej rady vo Volkswagene Daniela Cavallová ostro kritizovala správnu radu na čele so šéfom VW Oliverom Blumem.
Vedenie firmy malo púšťať medzi ľudí iba čiastkové informácie
„Nemôžete pracovať s riaditeľom, ktorý svojim zamestnancom nepovie, čo sa deje,“ povedala s tým, že Blume stratil dôveru zamestnancov po tom, ako v súvislosti s najnovšími úspornými plánmi púšťalo vedenie firmy medzi ľudí iba čiastkové informácie. Uviedla, že sa od spoločnosti stále nedozvedeli, v ktorých regiónoch, v rámci ktorých značiek koncernu a v ktorých divíziách pocítia škrty v najväčšej miere, za čo si vyslúžila potlesk od viac než 10-tisíc prítomných zamestnancov.
Koniec legendárnej Škody Fabia?
V júli sme vás informovali o tom, že Volkswagen údajne zvažuje zrušenie obľúbeného modelu Škoda Fabia. Podľa nemeckého denníka Bild sa dlho vyrábaný model ocitol na predbežnom zozname vozidiel, ktoré koncern Volkswagen plánuje zrušiť v rámci masívneho škrtania portfólia.
Samotný Volkswagen zatiaľ nepotvrdil, ktoré konkrétne modely skončia. Zoznam má obsahovať aj ďalšie výrazné mená. Pri značke Volkswagen majú skončiť sedan Jetta a crossover Taos. Jetta sa pritom vyrába takmer 40 rokov. Porsche by malo prísť o Taycan bez priameho nástupcu, spaľovací Cayenne Coupé a hlavne o návrat spaľovacích verzií Boxsteru a Caymanu (718), ktorý firma sľúbila len vlani.
Audi má stratiť crossovery Q5 Sportback a Q6 E-Tron Sportback, Cupra zas model Raval už po jedinej generácii. Hovorca VW Stefan Voswinkel zoznam pre portál Motor1 nepotvrdil ani nevyvrátil s tým, že firma sa k špekuláciám o budúcich modeloch nevyjadruje.
Podľa Bildu by koncern zrušením vývoja nástupcov týchto desiatich modelov mohol do roku 2031 ušetriť až 6,5 miliardy eur. Je to však len zlomok toho, čo má priniesť plánované 50-percentné zoštíhlenie portfólia. Lamborghini, Bentley ani Bugatti sa na zozname neobjavujú, keďže majú menšie a ziskovejšie portfólio. Už v minulosti na niektorých trhoch skončil legendárny Touareg.
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