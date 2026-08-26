Zmeny vo vyplácaní prídavku na dieťa: Štát ho bude môcť pozastaviť, zistite, kedy

Ministerstvo práce a peniaze

Ilustračné foto: TASR Jaroslav Novák, Pixabay

Zuzana Veslíková
TASR
Prídavok sa má vyplácať až do 26 rokov.

Prídavok na dieťa čakajú zmeny. Má byť vyplácaný do jeho 26 rokov, avšak postihy za zanedbávanie školskej dochádzky sa majú sprísniť. Nadobudnutie účinnosti návrhu zákona navrhuje rezort na 1. januára 2027. Pozrite si prehľad. 

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Prídavok na dieťa by sa mal po novom vyplácať až do 26 rokov veku. Jeho poskytovanie však bude pre deti pracovníkov z tretích krajín podmienené trvalým alebo prechodným pobytom na Slovensku. Zároveň by sa mali sprísniť postihy za zanedbávanie školskej dochádzky a výchovných povinností, pričom pri opakovanom porušovaní pravidiel bude možné výplatu prídavkov dočasne pozastaviť. Vyplýva to z návrhu novely zákona o prídavku na dieťa, ktorú v stredu schválila vláda.

V akom prípade môže štát dávku pozastaviť?

„Hlavným cieľom návrhu zákona je posilniť ochranu práva dieťaťa na vzdelanie, zvýšiť zodpovednosť rodičov a zákonných zástupcov za riadne plnenie rodičovských povinností a zabezpečiť účelné a adresné využívanie sociálnych dávok poskytovaných štátom na podporu starostlivosti o nezaopatrené dieťa,“ priblížilo v dôvodovej správe Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.

Dieťa v škole
Ilustračná foto: Pixabay

Po novom budú môcť úrady určiť osobitného príjemcu prídavku na dieťa aj pri spáchaní priestupkov spojených s výchovou a vzdelávaním podľa zákona o školskej správe, čo je aj neplnenie povinnej školskej dochádzky. Ak rodina povinnosti opakovane porušuje aj tri mesiace po pridelení osobitného príjemcu, štát výplatu prídavku dočasne pozastaví.

Návrh zákona podľa ministerstva nevylučuje samotný nárok na prídavok na dieťa, ale len nárok na jeho výplatu počas obdobia trvania zákonom ustanovených skutočností.

„Po odpadnutí dôvodov, pre ktoré sa táto štátna sociálna dávka nevyplácala, sa jej výplata obnoví bez potreby opätovného posudzovania nároku, ak nedošlo k zmene skutočností rozhodujúcich pre jej poskytovanie. Návrh zákona zároveň obsahuje ochranný mechanizmus pre prípady, ak sa následne preukáže, že oprávnená osoba sa priestupku nedopustila,“ spresnil rezort práce.

Menia sa aj podmienky náhradnej starostlivosti

Ministerstvo sprísňuje aj podmienky náhradnej starostlivosti. Navrhlo povinné kontroly dieťaťa v náhradnej rodine najmenej raz za pol roka. V prípade začínajúcej náhradnej starostlivosti alebo ak dieťa žije v rovnakej domácnosti ako rodič, má byť frekvencia návštev najmenej raz za tri mesiace.

Euromince
Ilustračná foto: Pixabay

Spresňujú sa podmienky vzniku nároku na jednorazový príspevok pri zverení dieťaťa do náhradnej starostlivosti. Nárok na tento príspevok vzniká tomu istému dieťaťu len raz, čím sa predchádza jeho opakovanému poskytovaniu pri opakovanom zverení do náhradnej starostlivosti. Zároveň novela ustanovuje výnimku pre prípady, ak bolo dieťa po predchádzajúcom zverení do ktorejkoľvek formy náhradnej starostlivosti následne zverené do pestúnskej starostlivosti. V takom prípade sa umožňuje vznik nároku na jednorazový príspevok aj opakovane.

Pre získanie prídavku na dieťa pre cudzincov z tretích krajín bude musieť dieťa mať na Slovensku trvalý alebo prechodný pobyt. Štát vďaka tomu dokáže lepšie preverovať, či sú podmienky na vyplácanie dávky naozaj splnené, čo zároveň zefektívni fungovanie úradov.

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