Na okraji malého mesta má vyrásť nový supermarket. Výstavba prvej predajne známeho reťazca zatiaľ stojí

Interiér predajne Billa

Ilustračná foto: Billa

Jakub Baláž
Obchodné reťazce
Pôvodné plány počítali s tým, že nový supermarket sa začne stavať už v máji. Realita je napokon iná a pozemok na stavebný ruch stále čaká.

Ešte vo februári sme vás informovali o tom, že projekt nového supermarketu Billa v Bojniciach počíta podľa zverejnených dokumentov so začiatkom výstavby v máji. Ani na konci augusta však známy reťazec s realizáciou nezačal, pričom dôvodom má byť odpor časti obyvateľov.

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Ako upozornil portál MY Horná Nitra, traja miestni obyvatelia podali odvolanie proti záväznému stanovisku Okresného úradu v Prievidzi.

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Krajský úrad v Trenčíne im vyhovel a celú vec vrátil na prerokovanie prievidzskému úradu. V praxi to znamená, že spoločnosť Billa zatiaľ nepodala príslušné žiadosti, ktoré by jej umožnili realizáciu projektu.

Nový termín nie je známy

Ako reťazec uviedol v zámere, s dokončením sa pôvodne počítalo koncom tohto roka. Projekt za zhruba 2 milióny eur sa však posúva a spoločnosť sa zatiaľ k predmetnej veci nevyjadrila. Nateraz tak nie je jasné, kedy by sa mohlo s výstavbou supermarketu Billa začať.

Ako ďalej z dokumentu vyplýva, pôjde o štandardný jednopodlažný supermarket s úžitkovou plochou okolo 1 256 metrov štvorcových. „Dôvodov, prečo si budúci stavebník vybral práve túto lokalitu, je viac. Je to hlavne ekonomický, vzdelanostný, dopravný a rozvojový potenciál mesta Bojnice,“ špecifikuje predkladateľ v dokumentácii na enviroportáli.

To, že Billa chce mať v Bojniciach svoju predajňu, potvrdil v minulosti aj hovorca spoločnosti Marek Kravjar.

Billa predajňa
Foto: Billa

Zaujímavosťou je, že v týchto dvoch mestách síce v súčasnosti nájdeme viacerých popredných obchodníkov, no pobočku s logom Billa by ste hľadali iba márne. V rámci Slovenska je to pre reťazec logický krok smerom k zákazníkom, nakoľko len v Prievidzi a Bojniciach žije bezmála 50-tisíc ľudí. Zároveň ide o stále sa rozvíjajúce oblasti, čo potvrdila aj spoločnosť. Strategicky výhodná by mala byť aj poloha supermarketu medzi týmito mestami.

Billa sa rozširuje

Spoločnosť vlani pokračovala v rozširovaní siete svojich kamenných pobočiek a vďaka desiatim novým predajniam sa ich celkový počet dostal nad 180. S podobným počtom prevádzok u nás operuje napríklad aj Lidl či Tesco. Rekonštrukciou vlani prešlo 24 pobočiek a Billa pokračovala v rozširovaní obľúbeného konceptu VIVA Billa, ktorý na tuzemskom trhu realizuje v spolupráci s čerpacími stanicami OMV.

Billa bola zároveň prvým z veľkých zahraničných reťazcov, ktorý zverejnil svoje minuloročné hospodárske výsledky. Populárny reťazec sa po dlhých rokoch ziskov dostal do straty. Tá bola zhruba 8 miliónov eur, pričom ešte v roku 2024 sa reťazec tešil zo zisku 7,6 milióna eur a v rekordnom roku 2023 zarobil takmer 12 miliónov eur.

Tržby spoločnosti BIlla
Reprofoto: Finstat

Červené čísla v kolónke ziskov prišli aj napriek tomu, že spoločnosti medziročne narástli tržby zhruba o 5 %. Billa však doplatila na tvrdú ekonomickú realitu slovenských domácností, zmenu spotrebiteľského správania a konsolidáciu.

V roku 2025 sme zaznamenali najvýraznejší dosah naakumulovaných konsolidačných opatrení štátu za posledné roky. A to tak na zákazníkov, ako aj na firmy. Došlo k výraznej zmene zákazníckeho správania a spotreby. Zákazníci a zákazníčky celkovo nakupujú menej a uváženejšie, s dôrazom na nákup tovarov v akcii a v rámci výberu produktov hľadajú lacnejšie alternatívy,“ povedal v júni pre interez Kravjar.

Ako dodal, výrazný vplyv mala aj transakčná daň, vysoké prevádzkové náklady a zvyšujúca sa miera krádeží. Samozrejme, rolu zahrala tiež rýchlejšia expanzia a investície do kamenných pobočiek.

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