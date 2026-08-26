Lacné zuby z Turecka či zo Srbska môžu vyjsť poriadne draho. Slovenský zubár upozorňuje na možné riziká

Zuby u zubára

Ilustračné foto: Unsplash

Klaudia Oselská
Zdravie
„U nás je kvalita na vyššej úrovni,“ tvrdí estetický zubár Adam Výrostko.

Čoraz viac Slovákov si chodí dávať robiť zuby do zahraničia, najmä do Turecka a Srbska. Lákajú ich nižšie ceny. Preto sme sa pýtali slovenského estetického zubára, aký je jeho odborný pohľad. Zaujímalo nás aj to, či pacientom hrozí nejaké nebezpečenstvo z hľadiska toho, že tieto krajiny sú mimo Európskej únie, a teda sú tam povolené iné zdravotnícke materiály a liečivá ako u nás.

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„Nedá sa objektívne zhodnotiť, kde je to lepšie, či na Slovensku alebo v zahraničí. Dôležité sú individuálne potreby pacienta, jeho životná situácia aj tá finančná. Čo je pre neho samotného lepšie, či tu alebo v zahraničí,“ povedal na úvod pre interez estetický zubár Adam Výrostko.

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Zároveň dodal, že on nijako nehaní, ak sa niekto rozhodne dať si robiť zuby v zahraničí. Tvrdí však, že podľa neho je to ideálna voľba len pre tých ľudí, pre ktorých je hlavnou prioritou nižšia cena.

Adam Výrostko
Adam Výrostko, foto: osobný archív Adama Výrostka

Je nutné zvážiť riziko

Podľa estetického zubára si v prvom rade treba zvážiť risk a brať ho na vedomie. „Je nutné si položiť otázku, že keď je to také lacné, či je to skutočne aj také dobré ako doma, kde je to drahšie. Či je to vôbec aspoň trochu dobré, či sa tá nízka cena neodzrkadlí na kvalite,“ uviedol Výrostko.

Zároveň si podľa odborníka treba položiť aj ďalšiu otázku, či tie materiály, ktoré vám vložia do úst, vám náhodou nejako neublížia a či niečo vydržia. „Myslím si však, že väčšina ľudí, ktorí sa vyberú za zubami do zahraničia, si tieto otázky ani nepoloží. Väčšinu zaujíma len tá nízka cena. Máloktorí riešia to, či je to bezpečné, či to skutočne bude vyzerať tak dobre, ako vidia na fotografiách na sociálnych sieťach, alebo či to dlho vydrží. Myslím si, že väčšina Slovákov nevidí ten risk.“

Ľuďom, ktorí neradi riskujú, preto neodporúča dať si robiť zuby v zahraničí, pretože vraj, ak sa na to pozrieme logicky, to, čo stojí dvakrát menej, nemôže byť predsa rovnako kvalitné. „Ak by to bolo rovnako kvalitné, alebo ešte kvalitnejšie ako u nás, tak by to predsa nestálo o polovicu menej,“ hovorí Výrostko.

Tvrdí, že je to, ako keď niekto povie, že váza z Pepca je rovnako kvalitná ako z lepšieho obchodu, ktorý sa orientuje na domáce potreby. „Tak to funguje nielen pri zuboch, ale aj pri vlasoch či plastike v Turecku či niekde inde. Ak by to bolo skutočne rovnako kvalitné, alebo kvalitnejšie ako u nás, ale teda lacnejšie, tak by to u nás nemohlo predsa fungovať – u nás by to potom skrachovalo, ale neskrachuje, pretože u nás je kvalita na vyššej úrovni,“ povedal estetický zubár.

Mladá žena u zubára
Ilustračné foto: Image by Holiak on Magnific

Materiály nemusia byť tie najkvalitnejšie

Ďalej upozornil, že v zahraničí, obzvlášť mimo Európskej únie, je iný trh, teda aj iné materiály, ktoré môžu byť škodlivé. „Nehovorím, že to tak skutočne je, ale treba si zvážiť aj toto riziko,“ dodal. Podľa zubára je predsa kvalitný výsledok taký, kde je nulové riziko nebezpečenstva. „Tu je nutné počítať aj s touto možnosťou, pretože my presne nevieme, z čoho sú tie materiály vyrobené, to vedia len tí, ktorí ich tam vyrábajú.“

Adam Výrostko sa zároveň vo svojej odbornej praxi venuje aj výrobe zubov, preto vie povedať, že keď je to v zahraničí lacnejšie, tak zuby vyrábajú z lacnejších materiálov. Nevyrábajú ich z tých najkvalitnejších a najdrahších materiálov, ktoré sú jednotkou na trhu, ako sa to robí na Slovensku. „Áno, je tam lacnejšia pracovná sila, ale aj tak by na tom nedokázali zarobiť, ak by použili tie najkvalitnejšie materiály.“

Dodal, že o materiáloch má prehľad, preto vie, že v zahraničí vyberajú materiály, na ktorých vedia čo najviac ušetriť. „Napríklad zirkónovú korunku pravdepodobne vyrábajú zo zirkónu z Číny, my ju vyrábame z americko-európskeho zirkónu, ktorý je najlepší na trhu, cena je teda vysoká, pretože je kvalitný. Nehovorím, že je to zlé, ale neviem povedať, ako dlho vydrží a či skutočne vydrží tak dlho ako ten kvalitný,“ vysvetlil.

Opäť dodal, že by sa to dalo prirovnať k lacným veciam z Pepca, ktoré sú lacné, pretože ich výroba je lacná. Preto aj lacné zuby musia mať lacnú výrobu, inak by tá klinika predsa nič nezarobila. Nehovorí však, či je to správne, alebo nesprávne. Všetko závisí od pacienta, ten si musí zvážiť možné riziká, komplikácie, ako tu bude vyzerať a aké sú jeho finančné možnosti.

Samozrejme, komplikácie sú bežné aj na Slovensku. Problém však je, ako tieto komplikácie budete riešiť v zahraničí, keďže bolesť zubov vie znížiť kvalitu života behom chvíle. „Aj keď k nám príde pacient s tým pasom, čo mu dali na klinike v zahraničí, tak my nevieme presne, nakoľko je zub kvalitný, či sa dá opraviť, či ho môžeme opraviť, väčšinou to aj tak končí vytrhnutím zuba,“ vysvetlil Výrostko.

Zubár a pacient
Ilustračné foto: Unsplash

Na internete si vyhľadajte aj zlé skúsenosti

Predtým, ako sa človek rozhodne pre kliniku v zahraničí, estetický zubár odporúča prejsť si facebookové skupiny, ktoré slúžia na tento účel, a to najmä tie, kde sú zverejnené zlé skúsenosti a komplikácie.

„Treba sa zamyslieť aj nad tým, že nie všetky kliniky v zahraničí majú na internete skutočné fotografie, skutočných pacientov a skutočné recenzie. Nehovorím, že je to tak, ale je nutné brať ohľad aj na toto riziko. Ale, samozrejme, to sa môže diať aj na klinike na Slovensku. Sám mám skúsenosť, že pacientka ku mne prišla z inej slovenskej kliniky prerobiť si zuby, pretože jej ich urobili škaredo.“

Na záver zubár zdôraznil 4 veci, na ktoré by ste sa mali zamerať najviac – ako viete tolerovať riziko, že materiály nemusia byť úplne kvalitné, dokonca môžu byť aj toxické a vyvolať alergické reakcie, nakoľko je výsledok dlhodobý, a či je tá cena skutočne nižšia, aj keď si zrátate náklady na cestu, ubytovanie v zahraničí, náklady na prípadné komplikácie a fakt, že si v práci budete musieť zobrať dovolenku.

„Zvyčajne pacient platí menej len dnes, ale v konečnom dôsledku, po zrátaní všetkých nákladov, ktoré môžu nastať aj v budúcnosti, platí rovnako ako doma, ak nie ešte viac,“ dodal estetický zubár Výrostko.

No ak sa predsa rozhodnete pre zahraničie, tak by ste si podľa zubára mali vyberať kliniku, kde je na fotografiách klient aj so zubárom a kde majú aj videorecenzie, pretože vtedy je to hodnovernejšie.

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