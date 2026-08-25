Romana Tabak vykúpila zásoby detskej knihy a hrdo ich vyhodila. Zjavne chýbala na biológii, hovoria ľudia

Bývalá poslankyňa Romana Tabak opäť pútala pozornosť na sociálnych sieťach. V príspevku nakrútenom pred budovou Národnej rady SR sa pochválila krokmi voči detskej knihe s názvom 101 morských víl (a všetko, čo o nich musíš vedieť) od vydavateľstva Ikar.
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Vo videu Romana Tabak hrdo ukazuje, ako výtlačky spomínanej knihy hádže do smetného koša pri parlamentných schodoch. „Zlatí moji, pozdravujem z parlamentu. Bola som kúpiť túto knihu, o ktorej som hovorila a upozorňovala. Píše sa tam, že ockovia rodia detičky. Je to totálne zvrátené, úchylné, ako v kuse chcú sa zameriavať na naše deti s touto ideológiou,“ hovorí Tabak.
Chýbala na biológii?
„Ja som vykúpila všetky knihy, ktoré mali v PantaRhei, a pekne ich teraz aj vyhodím,“ hrdo dodala. Vo videu ďalej zdôrazňuje, že detská výchova by mala stáť na jednoznačnom pravidle, že deti môžu rodiť výhradne ženy a matky, pričom muži rodiť nemôžu. Dôvodom jej konania bola časť v knihe, ktorá sa venuje morskému životu, konkrétne morským koníkom. V knihe sa uvádza, že u morských koníkov (a v rozprávkovom svete morských víl) sú to práve otcovia, ktorí nosia a rodia mláďatá.
Tabak vo videu tvrdí, že ide o pokus o presadzovanie ideológie medzi deti. Ďalej kritizuje slovenské vydavateľstvo Ikar za to, že takýto preklad vôbec vydalo.
Video sa stalo okamžite virálnym, a keď ho bývalá poslankyňa vydávala, zrejme netušila, čo ju čaká v komentároch. Ľudia jej veľmi rýchlo vysvetlili učivo z biológie a teda, že u morských koníkov sú to naozaj samčekovia, ktorí nosia oplodnené vajíčka.
Ľudia sa bavia
„Je to tam veľmi citlivo opísané, ako dokáže byť príroda rozmanitá. Žiadna propaganda v celej knižke nie je. Sú oveľa zaujímavejšie príklady na zvrhlosti v prírode, no morský koník je pre deti zaujímavý,“ píše jeden z komentujúcich. „Veď u morských koníkov fakt privádza na svet mladé samček. Otvorte, prosím, oči,“ odkazuje ďalší.
Podobných komentárov sú pritom pod príspevkom desiatky. Ľudia posielajú bývalú poslankyňu na doučovanie z biológie a poukazujú, že takýmto spôsobom len zvyšuje popularitu knihy. Našli sa však aj takí, ktorí ju v takýchto krokoch podporili a poďakovali jej, že ich chráni pred údajnou „LGBTI propagandou“.
A o čom je vlastne táto, podľa neúspešnej političky zvrátená kniha? Napísala ju spisovateľka Ruby van der Bogen a hovorí, že v knihe sa deti dozvedia „dôležité informácie o morských vílach: aké pestré sú ich vlasy, prečo majú odlišné plutvy, kto im večer pomáha zaspať a kam odplávajú, keď sú choré,“ píše jeden z predajcov v popise knihy.
„Ďaleko a hlboko v mori žije tajomný národ bájnych bytostí. Morské víly môžu vyzerať rôzne: Niektoré sú maličké a roztomilé, iné sú zas mohutné a veľmi silné. Vieš, že aj morské víly sa musia naučiť plávať? Že zbožňujú koláče, vedia upiecť skvelú pizzu a na svet ich privádzajú ockovia, ktorí často plávajú s trojzubcami?“ dodáva.
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