Letenku na Maldivy pôvodne kúpil Aničke. Rasťo prezradil, že na poslednú chvíľu zmenil názor a vybral si Karolínu

Finále tretej série Ruže pre nevestu vyvolalo množstvo reakcií divákov, pričom nie všetci boli spokojní s víťazkou. Niektorí tvrdili, že to Rasťovi a Karolíne nevydrží, iní dokonca teoretizovali, že to bolo celé nahrané a dvojica sa mala poznať vopred, čo neskôr obaja vyvrátili.

Rasťo a Krištof neustále nechávajú divákov nahliadnuť za oponu tým, že prechádzajú jednotlivé epizódy v ich spoločnom podcaste Romulus & Remus. Práve v ňom už v apríli z Rasťových úst zaznelo, že je spokojný s finálovým rozhodnutím a že by víťazku nevymenil, čím naznačil, že by mohli byť stále spolu. Najnovšie však priznal, že pôvodne to Karolína vôbec vyhrať nemala.

Pôvodne to mala vyhrať Anička

Mnohí diváci nepochopili Rasťovo finálne rozhodnutie a písali, že boli presvedčení, že mal bližšie k Aničke. Tvrdili, že to mala vyhrať ona a ostali v šoku, keď si Rasťo nakoniec vybral Karolínu. Nevedia pritom, že v skutočnosti to pôvodne naozaj mala vyhrať Anička, ale nakoniec si to televízny ženích na poslednú chvíľu rozmyslel.

„Celkovo to bolo pre mňa ťažké rozhodnutie,“ povedal Rasťo o jeho finálnom rozhodnutí. Dosť ho v ňom ovplyvnili samotné dievčatá a kartami najprv zamiešala Karolína svojím výrokom, že si má vybrať Aničku. A to Rasťo takmer urobil.

Rasťo povedal, že rozhodovanie bolo najmä o tom, s ktorou si vie predstaviť budúcnosť. „Ja som ti písal,“ povedal Krištofovi a pokračoval: „Ja som bukoval letenky na Maldivy a ja som bukoval letenky pre Aničku. Hotel som bukoval pre Aničku. Proste bolo rozhodnuté, že Anička.“

S týmto rozhodnutím prišiel potom, ako mu Karolína povedala, aby si vybral Aničku a týmto výrokom ho v tej chvíli naštvala. Na Krištofovu otázku, či bol nas*atý a či ho tým vytočila, odpovedal: „Úplne.“ Večer s ňou bol totiž úžasný, 10 z 10, ako to ohodnotil, a Karolína sa ho rozhodla zakončiť takouto poznámkou. S odstupom času však Rasťo priznal, že pochopil, prečo to povedala a spätne jej to nezazlieva.

Karolína totiž podľa Rasťových slov vedela, že vzťah s ním bude prvé mesiace náročný, keďže sa budú musieť skrývať a budú musieť robiť všetko preto, aby nik nezistil, že sú spolu. „Už toto mala akože premyslené a vedela, že to môže byť ťažké,“ povedal televízny ženích. Karolína navyše o ich spoločnej budúcnosti podľa jeho slov rozmýšľala viac ako on, keďže si predstavovala všetky takéto komplikované situácie, zatiaľ čo on si predstavoval, že ju vezme možno do kina. S Krištofom tak zhodnotili, že Karolína je rozumnejšia než Rasťo.

Nakoniec však aj ona prehodnotila svoje rozhodnutie a rozhodla sa zachrániť situáciu tým, že po Krištofovi a Veronike Rasťovi odkázala, že chce, aby si ju vybral, čo nakoniec aj televízny ženích urobil.