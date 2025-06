Ľúto bolo aj tým, ktorí ju predtým kritizovali. Prvé reakcie divákov na finále Ruže pre nevestu hovoria za všetko

Po dlhých týždňoch diváci konečne spoznali víťazku Ruže pre nevestu. Alebo skôr tú, ktorá si získala Rasťovo srdce. Už niekoľko týždňov pritom na sociálnych sieťach kolovali ako meno víťazky mená oboch finalistiek, a tak to bolo napínavé až do konca. Nakoniec však musel rozhodnúť samotný ženích a s jeho výberom mu nemal kto pomôcť.

O osude ružičiek je rozhodnuté a tú poslednú si nesie domov Karolína. Bývalá miss si stihla získať Rasťovo srdce napriek tomu, že do šou prišla neskôr a televízny ženích cítil chémiu už pri viacerých dievčatách. Nakoniec sa však prebojovala až do finále, kde skončila s jej blízkou priateľkou, a hoci bojovali o rovnakého muža, ich kamarátstvo tým neutrpelo.

Diváci reagujú na víťazku

Keďže na tento okamih čakali diváci celé týždne, nie div, že meno víťazky stihli diváci VOYO prezradiť aj tým, ktorí sa chceli dozvedieť túto informáciu sami. Karolínine meno totiž nájdete vo väčšine komentárov pod najnovšími príspevkami televízie k Ruži pre nevestu, a nie všetci sú z jej výhry nadšení.

Či už šlo o reakcie divákov v skupine k šou, alebo o komentáre pod príspevkami oficiálneho profilu Ruže pre nevestu na Instagrame, diváci sa vo väčšine prípadov zhodovali na jednom – finále ich sklamalo a Rasťo nemal Aničku do poslednej chvíle vodiť za nos, ak sa rozhodol nevybrať si ju.

„Úprimne to veľmi nechápem. Mala som pocit, že k Aničke má bližšie. Väčšie city. Ale občas asi zdanie klame. Škoda,“ zhodnotila diváčka. Iné komentáre zas zneli napríklad: „Tak to je „pánečku“ veľké sklamanie, rozhodnutie, ktoré nechápem…“ alebo „Výsledok, veľké sklamanie, ale Anička je extrémne silná žena a koniec koncov to pre ňu skončilo dobre, prajem jej, nech si nájde niekoho, kto bude mať pre ňu srdce na dlani, rovnako ako ona mala pre Rasťa.“

Ďalšia diváčka si zas nebrala servítku pred ústa a napísala to v komentári tak, ako to podľa nej bolo: „Akože, Aničke som fandila najviac, ale to, čo predviedol Rasťo na záver, tým sa mi zhnusil. Načo sa s ňou bozkával na poslednom rande??? Najviac ju tam šikanovali, ale najväčší podraz jej spravil „Rastík“ na záver. Vrazil jej nôž priamo do srdca.“

„Mne to miestami asi začína dochádzať… Ako keby si ten Rasťo vybral vyslovene takú, čo nemá k nemu city, aby bolo potom jednoduchšie sa po šou rozísť,“ skonštatovala ďalšia.

Po týždňoch kritiky navyše prišiel aj moment, keď divákom ostalo ľúto Aničky. Tej len minulú epizódu krivdili za to, že bola vraj neempatická, keď po Rebekinom odchode namiesto slov ľútosti položila Karolíne otázku, či budú zajtra cvičiť.

„Musím sa priznať, že mi prvýkrát bolo Aničky trochu ľúto,“ priznala diváčka v komentároch. „Aj mne. Dával jej veľké nádeje… A potom jej to „nechal vyžrať“, typický chlap, lákalo ho „nepoznané“. Anička bola ľahká korisť,“ pridala sa hneď ďalšia.

Samozrejme, našli sa aj takí, ktorí sa z Karolíninej výhry tešili. „Karolínka bola taká nádherná. Zvíťazila láska,“ odkázala diváčka. „Ku koncu sa to javilo, že sa zamilovali do seba Rasťo s Karolínou, to ako sa pozerali na seba a všetko,“ argumentovala druhá. „Bola to z jeho strany láska na prvý pohľad. Hneď vravel, ako sa mu páči, ako ju uvidel a bolo to na ňom aj vidieť,“ súhlasila tretia.