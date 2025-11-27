Svetoznámy hollywoodsky herec sa objavil na Slovensku: Ben Stiller si obzrel túto lokalitu, chce tam natáčať film

Ilustračná foto: Profimedia

Roland Brožkovič
SITA
Vysoké Tatry patria v tejto chvíli medzi potenciálnych kandidátov pre nakrúcanie.

Slovenské veľhory sa môžu už čoskoro stať dejiskom veľkého amerického filmového projektu. Známy herec a režisér Ben Stiller absolvoval vo Vysokých Tatrách exkluzívnu obhliadku možných filmových lokalít. Tá je súčasťou príprav na nakrúcanie nového filmu, ktoré je plánované predbežne na rok 2027.

Informoval o tom dnes hovorca prevádzkovateľa horských stredísk vo Vysokých Tatrách Marián Galajda. Stiller, ktorý má na svojom konte desiatky filmov, si pozrel najkrajšie tatranské miesta. „Navštívil malebné prostredie Sliezskeho domu, prešiel sa okolo Popradského plesa a lanovkou sa vyviezol do výšky 1 751 metrov, aby si osobne pozrel panoramatické výhľady zo Skalnatého plesa,“ uviedol Galajda.

Nič ešte nie je isté

Americká produkčná spoločnosť stojaca za pripravovaným filmom podľa Galajdu potvrdila, že Vysoké Tatry patria v tejto chvíli medzi potenciálnych kandidátov pre nakrúcanie. Pozitívne dojmy režiséra Stillera z tatranskej obhliadky podľa nej zvýšili šance regiónu. To, či sa Vysoké Tatry vo filme o niekoľko rokov skutočne objavia, však filmári ešte budú musieť definitívne potvrdiť.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Šialený nápad im vyšiel: Dvojica mužov utiekla z väzenia. Neuveríte, ako sa im to podarilo

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
V Jasnej vzniká ďalší masívny developerský projekt: Atrakciou má byť samotná príroda a nie „lunaparky“ za milióny, vraví KičaV Jasnej vzniká ďalší masívny developerský projekt: Atrakciou má byť samotná príroda a nie „lunaparky“ za milióny, vraví Kiča
Lucie o živote na východe Turecka: Moje výdavky sú nulové, jednoizbový byt sa tu dá prenajať za 300 eur. Ľudia by sa rozdaliLucie o živote na východe Turecka: Moje výdavky sú nulové, jednoizbový byt sa tu dá prenajať za 300 eur. Ľudia by sa rozdali
Letenku si dokážete kúpiť aj za 16 eur. Vyskúšala som novú linku Košice – Bratislava. Toto ma poriadne nahnevaloLetenku si dokážete kúpiť aj za 16 eur. Vyskúšala som novú linku Košice – Bratislava. Toto ma poriadne nahnevalo
Tieto seriály ste milovali aj vy, podľa ľudí sú odpad: Boli súčasťou nášho detstva, no majú brutálne zlé hodnoteniaTieto seriály ste milovali aj vy, podľa ľudí sú odpad: Boli súčasťou nášho detstva, no majú brutálne zlé hodnotenia
Bolesti tíšil vodkou a kokaínom, telo mal z AIDS takmer vysušené. Takto vyzerali posledné dni Freddieho MercuryhoBolesti tíšil vodkou a kokaínom, telo mal z AIDS takmer vysušené. Takto vyzerali posledné dni Freddieho Mercuryho
Navštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Milujú ju ľudia z celého sveta, skrýva aj tradičnú reštauráciuNavštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Milujú ju ľudia z celého sveta, skrýva aj tradičnú reštauráciu
Kratom od 2 eur a záhadná „marihuana“ za 9: Skúšali sme automat, ktorý nahneval Slovákov. Dostanú sa k nemu aj detiKratom od 2 eur a záhadná „marihuana“ za 9: Skúšali sme automat, ktorý nahneval Slovákov. Dostanú sa k nemu aj deti
Simona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýbaSimona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýba
Andreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisícAndreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisíc
Toto málo známe a očarujúce vianočné európske mesto patrí medzi superlacné destinácie: Jednoducho ho musíte navštíviťToto málo známe a očarujúce vianočné európske mesto patrí medzi superlacné destinácie: Jednoducho ho musíte navštíviť
Prvá guľka trafila krk, druhá vystrelila mozog. Vraždu prezidenta Johna F. Kennedyho dodnes sprevádzajú konšpiráciePrvá guľka trafila krk, druhá vystrelila mozog. Vraždu prezidenta Johna F. Kennedyho dodnes sprevádzajú konšpirácie
Nová predajňa Biedronky v malej obci je takmer hotová. Diskontný reťazec posilní svoju pozíciu okolo hlavného mestaNová predajňa Biedronky v malej obci je takmer hotová. Diskontný reťazec posilní svoju pozíciu okolo hlavného mesta

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac