Svetoznámy hollywoodsky herec sa objavil na Slovensku: Ben Stiller si obzrel túto lokalitu, chce tam natáčať film

Slovenské veľhory sa môžu už čoskoro stať dejiskom veľkého amerického filmového projektu. Známy herec a režisér Ben Stiller absolvoval vo Vysokých Tatrách exkluzívnu obhliadku možných filmových lokalít. Tá je súčasťou príprav na nakrúcanie nového filmu, ktoré je plánované predbežne na rok 2027.
Informoval o tom dnes hovorca prevádzkovateľa horských stredísk vo Vysokých Tatrách Marián Galajda. Stiller, ktorý má na svojom konte desiatky filmov, si pozrel najkrajšie tatranské miesta. „Navštívil malebné prostredie Sliezskeho domu, prešiel sa okolo Popradského plesa a lanovkou sa vyviezol do výšky 1 751 metrov, aby si osobne pozrel panoramatické výhľady zo Skalnatého plesa,“ uviedol Galajda.
Nič ešte nie je isté
Americká produkčná spoločnosť stojaca za pripravovaným filmom podľa Galajdu potvrdila, že Vysoké Tatry patria v tejto chvíli medzi potenciálnych kandidátov pre nakrúcanie. Pozitívne dojmy režiséra Stillera z tatranskej obhliadky podľa nej zvýšili šance regiónu. To, či sa Vysoké Tatry vo filme o niekoľko rokov skutočne objavia, však filmári ešte budú musieť definitívne potvrdiť.
