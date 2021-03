Lekári ostali počas pitvy v šoku. Mŕtvy muž mal v hrudi skamenené srdce

Zvyčajne tým poukazujeme na to, že je dotyčná osoba chladná a bezcitná. V tomto prípade je to však celkom inak. Lekárov šokoval prípad mŕtveho muža, ktorý mal v hrudi skutočne skamenené srdce.

Ako informuje portál Times of India, lekárov šokoval skutočne bizarný prípad. Srdce 50-ročného muža zvápenatelo. Životne dôležitý orgán sa tak premenil na kameň. Muža sa zatiaľ identifikovať nepodarilo, pravdepodobne však ide o bezdomovca. Jeho telo sa našlo v jednom z parkov v indickom meste Bambolim. Lekár Bharat Sreekumar, ktorý vykonával pitvu, si na prvý pohľad na mužovom tele nevšimol nič zvláštne.

Keď však v tele našiel skamenené srdce, ostal úplne v šoku. Niečo také počas svojej kariéry ešte nevidel a hneď sa šiel poradiť s kolegami. Srdce na dotyk pôsobilo celkom ako kameň a po odvážení sa ukázalo, že je ťažšie ako normálne ľudské srdce. Okrem toho sa však štruktúra srdca na prvý pohľad výrazne nezmenila.

23/F w asthma & nasal polyposis p/w dyspnoea. Blood count shows eosinophilia, NTProBNP 5K & #EchoFirst as shown. What next test would clinch the dx? https://t.co/e174e0vDwT@johncam @hatemsoliman @DrMaxSayers @TJ_Yeo#EHJCaseReports pic.twitter.com/XDCftdDCpr

— European Society of Cardiology Journals (@ESC_Journals) November 23, 2020