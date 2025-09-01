Bývalá farmárka Lucia Mokráňová otvorene: Po strachu o dcéru a partnera si dnes rodinu a zdravie váži ešte viac

Život prináša chvíle radosti, no niekedy preverí aj tú najväčšiu silu. Svoje o tom vie bývalá fitneska a športovkyňa Lucia Mokráňová, ktorej začiatok roka 2025 poriadne skomplikovali zdravotné problémy najbližších.
Pre denník Nový Čas prezradila, že sa musela popasovať so strachom o dve najdôležitejšie osoby vo svojom živote – dcérku Talinku a partnera Martina.
Strach o dvoch najbližších ľudí
Lucia si prešla situáciami, ktoré by otriasli aj tou najsilnejšou ženou. Najskôr sa musela vyrovnať s tým, že jej malá dcérka utrpela komplikovanú zlomeninu ruky a pobyt v nemocnici sa natiahol na dlhšie obdobie. Keď si už myslela, že najhoršie má za sebou, prišla ďalšia rana – na operačný stôl sa dostal aj jej partner Martin so srdcovými ťažkosťami. Sama priznáva, že musela nájsť vnútornú silu, aby sa nezrútila a bola oporou pre oboch.
„Ja musím povedať, že to bolo veľmi ťažké. Veľakrát som sa stretla so strachom, ale toto bol strach o dvoch mojich najbližších ľudí. O partnera a dcéru a nemohla som sa zrútiť, pretože som pre nich musela byť silná. Až teraz, keď je po tom, tak som partnerovi povedala, ako som to vtedy cítila úprimne. Nemala som čas na to zrútiť sa alebo sa vyplakať,“ uviedla Lucia.
