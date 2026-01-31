Lajčák je pripravený ponúknuť Ficovi svoju funkciu, Epsteinove zločiny odsúdil. Autenticitu správ potvrdiť nevie

Poradca predsedu vlády SR a exminister zahraničných vecí Miroslav Lajčák odsudzuje zločiny zosnulého amerického finančníka Jeffreyho Epsteina. Lajčák zdôraznil, že ak by v minulosti poznal celý rozsah Epsteinovych činov, žiadna komunikácia s ním by neexistovala.
Zároveň nemôže potvrdiť autenticitu správ, ktoré boli zverejnené, pretože si podobnú komunikáciu po značnom časovom odstupe nevybavuje. Vyplýva to zo stanoviska pre TASR, ktoré poskytol Lajčák.
„Slová a činy sú dve rozdielne veci. Dnešnou optikou sa však jednotlivé činy hodnotia inak a aj akákoľvek za normálnych okolností bezvýznamná konverzácia je hodnotená v inom kontexte,“ konštatoval Lajčák. Čo sa týka zverejnenej komunikácie s Epsteinom, je podľa Lajčáka zrejmé, že bola neformálna a odľahčená bez reálneho obsahu.
Čo však poradca premiéra podľa jeho slov veľmi presne vie je, že mu nikdy neboli ponúknuté sexuálne služby, nikdy sa na žiadnych nezúčastnil, nebol ich svedkom a nikdy o nich nemal informáciu. Nič zo zverejnených správ to podľa neho ani len nenaznačuje. „Som pripravený toto tvrdenie potvrdiť akýmkoľvek spôsobom. Ako profesionálny diplomat nie som tak naivný, aby som sa dopustil akýchkoľvek činov, ktoré by mohli viesť k mojej diskreditácii,“ deklaroval Lajčák.
Ficovi ponúkne svoju funkciu
Podľa jeho slov si tiež uvedomuje, že je dnes využívaný ako nástroj politického útoku na predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD). Doplnil, že o tejto situácii bude hovoriť priamo s premiérom a ponúkne mu svoju funkciu. „Nie preto, že by som urobil niečo trestné alebo neetické v činoch, ale preto, aby neniesol politické náklady za niečo, čo s jeho rozhodnutiami nesúvisí,“ uzavrel Lajčák.
Americké ministerstvo spravodlivosti v piatok (30. 1.) oznámilo, že zverejňuje viac ako tri milióny nových strán spisov súvisiacich s prípadom sexuálneho delikventa Epsteina.
V doteraz zverejnených spisoch sa objavili viaceré prominentné osobnosti verejného života vrátane prezidenta USA Donalda Trumpa, amerického exprezidenta Billa Clintona či bývalého ministra zahraničných vecí SR Lajčáka. Jeho meno figuruje aj v nových dokumentoch, v ktorých sa spomínajú mladé dievčatá i možnosť komunikácie Fica s ultrapravicovým americkým politikom Steveom Bannonom.
