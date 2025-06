La Niña nepovedala posledné slovo: Vedci predpovedali jej návrat, môže spôsobiť veľké zmeny. Na toto sa treba pripraviť

Počasie nás v najbližších mesiacoch pravdepodobne prekvapovať nebude. Odborníci však upozorňujú, že už koncom tohto roka môže nastať výrazná zmena, ktorá ovplyvní klímu na celom svete. V hre je totiž návrat známeho klimatického javu, ktorý sa v minulosti spájal so silnejšími mrazmi, suchom, ale aj s extrémnymi zrážkami.

Ako upozorňuje najnovšia správa amerického Národného úradu pre oceán a atmosféru (NOAA), pravdepodobnosť návratu javu La Niña medzi novembrom 2025 a januárom 2026 je aktuálne až 41 percent. La Niña je známa tým, že výrazne ovplyvňuje globálne počasie. Jej opakom je jav El Niño, ktorý prináša teplejšie podmienky, ten sa však podľa odborníkov v dohľadnej dobe neočakáva. Pravdepodobnosť jeho návratu je nižšia ako 15 percent.

Situácia sa môže rýchlo zmeniť

V súčasnosti sa nachádzame v takzvanej fáze ENSO-neutral, čo znamená, že klimatický systém sa drží medzi extrémami a hodnoty indexu Niño sa pohybujú veľmi blízko nuly, konkrétne medzi -0,2 a +0,1 °C. Aj teplota pod hladinou mora v centrálnej a východnej časti Tichého oceánu je v norme, výnimkou je západná časť, kde sú hodnoty mierne nadpriemerné.

Atmosférické podmienky sú zatiaľ vyrovnané. Ako uvádza Centrum pre predpoveď klímy (CPC), ktoré spadá pod NOAA, vetry v rovníkovej oblasti Pacifiku sú blízke priemeru. Väčšia oblačnosť sa momentálne sústreďuje v oblasti Indonézie.

Pokojné leto, no neistý koniec roka

Modely ukazujú, že neutrálna fáza by mala pretrvať minimálne počas júna až augusta, a to s pravdepodobnosťou 74 percent. Nad 50 percent zostáva pravdepodobnosť pokojného vývoja aj v období od augusta do októbra. Podobné vyhliadky nedávno opísal aj spravodajský portál Euronews.

Vedci však upozorňujú, že vývoj situácie môže byť veľmi dynamický. Neistota rastie s výhľadom na koniec roka, a práve vtedy sa môže začať formovať La Niña. Tento jav má rozsiahle účinky, v Ázii môže spôsobiť silné dažde, v USA chladnejšie a suchšie zimy. V Európe bývajú vplyvy slabšie, no môže ovplyvniť prúdenie vzduchu a tým aj charakter počasia.

Situáciu sa oplatí sledovať

Či La Niña skutočne dorazí, ukážu najbližšie mesiace. Ďalšia oficiálna správa o vývoji javu ENSO bude zverejnená už 12. júna. Odborníci preto odporúčajú situáciu naďalej pozorne sledovať, keďže klimatické zmeny môžu prísť náhle a byť výrazné.