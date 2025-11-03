Kyjev plánuje začať s rozsiahlou domácou produkciou rakiet: V Berlíne a Kodani vytvorí úrady pre vývoz a výrobu zbraní

Ukrajina zriadi ešte v roku 2025 kancelárie pre vývoz zbraní a ich spoločnú výrobu v Berlíne a Kodani, oznámil v pondelok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Kyjev posilňuje svoj obranný priemysel za pomoci západných partnerov, aby sa lepšie dokázal brániť ruskej invázii. Zelenskyj v rozhovore s novinármi v Kyjeve povedal, že Ukrajina bude exportovať napríklad námorné drony či delostrelecké systémy.
„Ide o koprodukciu a export… zbraní, ktoré si môžeme dovoliť predať, aby sme získali viac peňazí pre našu internú produkciu nedostatkových položiek, na ktoré nemáme peniaze,“ povedal Zelenskyj.
Kyjev plánuje začať s rozsiahlou domácou výrobou rakiet
Ukrajina je stále závislá od svojich spojencov v oblasti stíhacích lietadiel a protivzdušných systémov, no dosiahla pokrok vo vývoji vlastných dronových a raketových programov.
Zelenskyj povedal, že Kyjev plánuje začať s rozsiahlou domácou výrobou rakiet (Flamingo a Ruta) do konca roka. Oznámil tiež, že ukrajinská delegácia navštívi budúci týždeň Washington, aby pokračovala v rokovaniach o americko-ukrajinskej dronovej dohode, ktorá by mohla posilniť vzťahy s vládou prezidenta Donalda Trumpa.
Ukrajinský líder v pondelok informoval, že Rusko zhromažďuje vojská v blízkosti východoukrajinského mesta Dobropillja, kde kyjevské sily začiatkom tohto roka úspešne postupovali pri protiofenzíve. Oblasť okolo strategického mesta Pokrovsk čelí silnému tlaku ruskej armády a v meste sa stále môže nachádzať do 300 ruských vojakov, dodal.
116 mŕtvych a 26 novinárov v zajatí
Druhou správou z prostredia ruskej vojny proti Ukrajine je nový tragický údaj: od začiatku vojny bolo zabitých 116 novinárov a ďalších 26 je v zajatí. Uviedlo to v pondelok ukrajinské ministerstvo kultúry pri príležitosti Medzinárodného dňa ukončenia beztrestnosti za zločiny proti novinárom. Informuje o tom web Kyiv Independent.
K obetiam v radoch novinárov od začiatku ruskej agresie ministerstvo kultúry zahŕňa aj tých, ktorí vstúpili do armády. Pri plnení svojich profesionálnych povinností zomrelo osemnásť novinárov. Ukrajinský národný výbor pre spoluprácu s UNESCO vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby venovalo pozornosť „systematickým zločinom Ruska proti ukrajinským mediálnym pracovníkom“.
Pri nedávnom útoku ruského dronu 23. októbra v meste Kramatorsk v Doneckej oblasti zahynula novinárka televízie Freedom TV Olena Hramovová a kameraman Jevhen Karmazin.
