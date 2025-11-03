Chcela sa „zachrániť“. Polícia rieši strašný prípad: Televízna moderátorka na Halloween dobodala svoju matku na smrť

Americká televízna moderátorka Angelynn Mocková z Kansasu bola zatknutá pre obvinenie z vraždy svojej 80-ročnej matky.
Štyridsaťsedemročná žena podľa New York Post napadla svoju príbuznú na Halloween a sama zavolala políciu s tým, že to urobila, „aby sa zachránila“.
80-ročná žena útok neprežila
Polícia zistila, že Mocková napadla svoju matku v dome. Po útoku vyšla von a rozprávala sa so susedmi.
„Žena, ktorá prišla k nášmu autu, bola celá od krvi… Požiadala nás, aby sme zavolali 911,“ povedala Mockovej susedka Alyssa Castrová.
Former tv news anchor arrested in death of her mother https://t.co/ZIgUvBe0iK — Angie Mock, 47, was a longtime tv News anchor/reporter in St Louis, OKC… #JoplinNewsFirst pic.twitter.com/isVzcyYU1r
— Joplin News First (@JoplinNewsFirst) November 3, 2025
Samotná Mocková, ktorá volala na 911, povedala, že zabila svoju matku, „aby sa zachránila“. Keď polícia dorazila na miesto činu, našla 80-ročnú matku televíznej moderátorky v posteli s viacerými bodnými ranami. Záchranka ju previezla do nemocnice, kde neskôr zomrela. Mockovú okamžite vzali do väzby.
Mocková pracovala v rokoch 2011 až 2015 ako ranná a večerná moderátorka na stanici KTVI Fox2.
