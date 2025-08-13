Pre rodinu sa vzdala jednej veci. Otvorené priznanie Márie Čírovej mnohých šokuje, v kariére musela obetovať veľmi veľa

Ruku na srdce. Ak má človek rodinu a zároveň aj našliapnuté na sľubnú kariéru, nedá sa venovať všetkému na sto percent. Zakaždým utrpí jedna alebo druhá strana. Ide len o to, ako sa rozhodne. Známa speváčka v tom mala jasno. Rodina bola a stále je prioritou číslo jeden a v rebríčku hodnôt je zjavne na čele zoznamu. Na druhej strane však musela poľaviť v hudobnej tvorbe.
Málokto dokáže úprimne a nahlas povedať, že by jej rodina niečo vzala. Mária Čírová priznala ešte koncom minulého roku v rozhovore pre Pravdu, čo obetovala, keď sa postupne stala matkou. „Za tých 16 rokov, čo som na scéne a popritom mám 15-ročného a 4 a pol ročného syna a 12-ročnú dcéru, tak ja tam vidím veľmi veľa vecí,“ vyšla s pravdou von speváčka, či musela niečo v rámci rodiny ako umelkyňa obetovať.
Čo nemohla robiť?
Avšak, neskrýva vďačnosť a má jasno v tom, že to určite nebude ľutovať. „V každej tej chvíli som sa rozhodovala najlepšie ako som vedela, ako som mohla, podľa srdca, podľa intuície,“ uviedla na pravú mieru. Taktiež spomenula, čo konkrétne nemohla robiť na rozdiel od iných hudobníkov.
„Ale kebyže môžem povedať také maličké veci, tak napríklad tým, že som sa rozhodla pre rodinu, tak som nemohla toľko pesničiek skladať. Iní mohli aj každý mesiac vydať novú pesničku a videoklip a ja namiesto toho, aby som išla točiť videoklip, som si vybrala pieskovisko s deťmi, aby boli s mamou,“ ozrejmila.
Veľmi rýchlo si rozmyslela 4 akcie do týždňa, ktoré by jej znemožnili byť s rodinou tak, ako by túžila. Jednoducho chcela, aby boli všetci spolu a tešili sa navzájom zo svojej prítomnosti. Jej istota pramení z intuície, na ktorú vždy dala. „Vlastne v každej chvíli som sa snažila počúvať ten svoj vnútorný hlas a myslím si, že toto je najlepšie rozhodnutie, ktoré môže každý urobiť,“ pokračovala Mária.
