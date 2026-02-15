Kuriózny zásah na Kysuciach: Hasiči namiesto plameňov bojovali s veľkým pytónom, najhoršie skončil gauč

Hasiči sú zvyknutí zasahovať pri rôznych udalostiach. Nejde len o požiare, ale aj o dopravné nehody, technické poruchy či pomoc zaseknutým osobám v rôznych predmetoch alebo priestoroch. Tentoraz však čadčiansku jednotku čakal na sídlisku Kýčerka skutočne neobvyklý prípad.
Na neobvyklý incident upozornila TV JOJ. Žena v byte si nevedela poradiť s veľkým pytónom, ktorý ušiel z terária. Exotického plaza mala na starosti počas neprítomnosti majiteľa, no had sa jej vyšmykol a ukryl sa za gaučom.
Had sa ukryl za gaučom
Po príchode na miesto hasiči zistili, že dostať sa k zvieraťu nebude jednoduché. Pytón sa schoval pod gauč, ktorý museli čiastočne rozobrať, aby sa k nemu bezpečne dostali. Vyrušené zviera sa snažilo uniknúť, čo zásah ešte viac skomplikovalo.
Majiteľ bol s hasičmi v kontakte na diaľku a usmerňoval ich pri manipulácii. Hoci pytón nie je jedovatý, pri nesprávnom zaobchádzaní môže pohrýzť a takéto zranenia môžu byť rizikové napríklad z hľadiska infekcie.
Zásah sa skončil bez zranení
Zásah sa napokon zaobišiel bez zranení. Hasiči hada bezpečne odchytili a situáciu vyriešili bez ďalších komplikácií. Pre jednotku išlo síce o kuriózny, no úspešne zvládnutý výjazd.
