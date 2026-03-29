Kúpil sklad za pár stoviek, našiel v ňom trezor s miliónmi. Muž sa ale z rozprávkového nálezu netešil dlho

Petra Sušaninová
Na muža sa usmialo neuveriteľné šťastie, no netrvalo to dlho.

Výhra v lotérii je ako malý zázrak. Tento muž však ani nemusel podať žreb, aby získal milióny. Kúpil si totiž sklad, v ktorom sa ukrýval nevídaný poklad v podobe poriadneho balíka peňazí. Žiaľ, netešil sa z neho dlho.

V sklade našiel milióny

Ako informoval v roku 2023 LADbible, na muža sa usmiala šťastena, kúpil si totiž sklad, v ktorom sa ukrývalo 6 miliónov libier (v prepočte viac ako 6,7 milióna eur). Sklad ho pritom stál len 400 libier (451 eur). Jeho šťastie ale netrvalo dlho, ozvali sa mu totiž právnici, ktorí požadovali, aby nájdené bohatstvo vrátil.

V niektorých krajinách sa značnému úspechu tešia televízne relácie, v rámci ktorých ľudia kupujú skladiská plné náhodných vecí. Kým niektorým ľuďom sa v nich podarí nájsť skutočné poklady, iní obídu naprázdno, prípadne s kopou nepotrebného haraburdia. Práve v takej šou kúpil sklad aj tento šťastlivec.

Moderátor relácie Storage Wars (Vojna skladov) pôvodne nemal ani tušenie, že jeden z účastníkov v zakúpenom sklade našiel trezor plný peňazí; dozvedel sa to až neskôr. Trezory sa v skladoch nachádzajú pomerne často, málokedy sa v nich ale nachádza kopa bankoviek.

Peniaze musel vrátiť, neobišiel však naprázdno

Čoskoro sa ale šťastnému kupujúcemu ozvali právnici pôvodného majiteľa skladu a žiadali, aby peniaze vrátil. Samozrejme, čerstvý milionár sa novonadobudnutého majetku nechcel len tak ľahko vzdať, a to napriek tomu, že mu pôvodný majiteľ ponúkol, že mu zaplatí 600 000 dolárov (v prepočte 553 680 eur).

Právnici preto prišli s novým návrhom, tentoraz mužovi ponúkli dvojnásobnú sumu. Nový majiteľ skladu sa napokon rozhodol túto ponuku prijať a peniaze pôvodnému majiteľovi vrátil. Po tom, ako sa príbeh dostal na verejnosť, sa vyskytli rôzne špekulácie o pôvode peňazí.

Niektorí si myslia, že patrili mafii alebo že pochádzajú z inej nekalej činnosti. Prečo by inak ležali v sklade, ktorý sa stal predmetom dražby v televíznej relácii?

