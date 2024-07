Kuffa priblížil, kedy budú môcť odstreliť medveďa hnedého: Takto majú reagovať obce, keď sa priblíži k obydliam

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR predstavilo usmernenia pre samosprávy, národné parky a poľovné združenia v súvislosti s odstrelom problémových jedincov medveďa hnedého.

Pokyny stanovujú postupy pre zainteresovaných, ako konať v prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie výskyt medveďa v blízkosti obydlí. Štátny tajomník MŽP Filip Kuffa o tom vo štvrtok informoval na tlačovej konferencii. Celý dokument je podľa neho interným materiálom a zatiaľ ho nezverejnili.

Dôležitý je zásahový tým

Po vyhlásení mimoriadnej situácie musí krízový štáb určiť územie, v ktorom by mohol byť lov umožnený. Výnimku zo zákazu lovu v tomto území musí najprv vydať MŽP. Súčasťou žiadosti musia byť aj údaje o počte problémových jedincov, nebezpečných stretov. Žiadateľ musí zároveň odôvodniť výber lokality, opísať, aké preventívne opatrenia vykonali. „Tieto údaje o činnosti má v prvom rade zásahový tím, keďže on v prvom rade robí tieto preventívne opatrenia,“ ozrejmil Kuffa.

Z lokalít, pre ktoré je možné získať výnimku od MŽP, boli vyňaté niektoré chránené územia európskeho významu, husté lesné porasty aj kukuričné polia. Na miestach, kde rástla kukurica, odlov nebude možný ani istý čas po žatve.

Udelenú výnimku nie je možné predať inému poľovnému združeniu, usmrteného medveďa za istých okolností áno. „Ak by to chceli umiestniť na trh, po odlovení si musia žiadať ministerstvo o výnimku zo zákazu na komerčné použitie,“ vysvetlil Kuffa. Vykonávať takýto odlov môžu iba zamestnanci alebo členovia daného revíru. V prípade, že by to poľovný revír odmietol, Kuffa odporúča kontaktovať zásahový tím, ktorý odlov zabezpečí.

Žiadosti o výnimky neevidujú

MŽP zatiaľ neeviduje žiadne žiadosti o takéto výnimky. Od začiatku roka do 15. júla odlovili 41 jedincov, ktoré ministerstvo označilo za problémové. Tridsať z nich eliminoval zásahový tím pre medveďa hnedého a jedenásť kusov eliminovalo poľovné združenie na základe dohôd, ktoré boli uzavreté.

Vyhlasovať mimoriadnu situáciu v súvislosti s výskytom medveďa hnedého je možné po nedávnej zmene zákona o ochrane prírody, ktorú poslanci schválili v máji. Po jej vyhlásení bude zakázané vytvárať vnadiská, ktoré by mohli medvede prilákať. Zároveň bude samospráva povinná odstrániť už existujúce vnadiská na území s vyhlásenou mimoriadnou situáciou. Poslanci o zmene rokovali v skrátenom legislatívnom konaní.