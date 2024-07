Búrka vo Zvolene lámala a vyvracala stromy: Padali krúpy veľké ako golfové loptičky, smršť zatopila celé ulice

Prudký vietor počas stredajšej (17. 7.) búrky vo Zvolene vyvrátil, zlomil či poškodil niekoľko desiatok stromov. Od štvrtkového rána sú tak v teréne všetci pracovníci mestského strediska komunálnych služieb, ktorí postupne odstraňujú poškodené dreviny. TASR o tom informoval zvolenský hovorca Martin Svatuška.

Dodal, že pre počet poškodených stromov môžu práce trvať niekoľko dní. V niektorých prípadoch boli podľa neho pre silný vietor naklonené až do takej miery, že je nevyhnutné ich celé stiahnuť. „Aby neohrozili bezpečnosť alebo majetok obyvateľov,“ objasnil s tým, že pri ich odstraňovaní pomáhali aj dobrovoľní hasiči.

Búrka zatopila ulice

Počas stredajšej búrky spadlo podľa hovorcu za jednu hodinu takmer 30 milimetrov zrážok. „Sprevádzaná bola krupobitím, najväčšie krúpy dosahovali veľkosť golfovej loptičky. Zatopené boli niektoré časti ulíc na západnej strane mesta,“ zdôraznil. Spomenul, že hasiči pri svojich výjazdoch uvoľnili zapchaté kanalizačné vpusty, aby mohla voda odtekať čo najrýchlejšie. „Situácia sa tak pomerne rýchlo dostala do normálu. Dobrovoľní hasiči tiež pomáhali čerpať vodu z prevádzok so zaplaveným suterénom,“ poznamenal.

Arborétum Borová hora uvádza, že pre škody po búrke a veternej smršti je uzavreté do odvolania. Tie totiž spôsobili kalamitu veľkého rozsahu v celom objekte. Spadnuté stromy zapríčinili nepriechodnosť ciest a chodníkov. „Okrem toho sú mnohé ďalšie stromy naklonené alebo majú polámané konáre, čo predstavuje veľké ohrozenie,“ zdôrazňuje na svojej oficiálnej webstránke. Zatvorené bude do odvolania.

Hasiči v Banskobystrickom samosprávnom kraji mali pre búrku najviac zásahov vo Zvolene. Od stredy od 6.00 h do štvrtka do 6.00 h to bolo v súvislosti s poveternostnými vplyvmi desaťkrát.