Ktoré miesto v lietadle je najbezpečnejšie? Jediný preživší tragickej nehody mal šťastie, že sedel práve v tejto časti

Hoci pôvodné informácie hovorili, že nikto z cestujúcich neprežil, napokon to vyzerá, že sa stal zázrak a z vraku lietadla sa dostal minimálne jeden preživší. Má ísť o 40-ročného britského občana Vishwasha Kumara Ramesha, ktorý bol v Indii na návšteve rodiny, píšu miestne médiá Hisdustan Times a The New Indian Express. Muž dokonca neutrpel žiadne vážne zranenia a z miesta nehody, zjavne v šoku, odišiel po vlastných. Aktuálne sa má nachádzať v miestnej nemocnici. Pre médiá dokonca v rýchlosti opísal, čo sa stalo. „Tridsať sekúnd po štarte sa ozval hlasný zvuk a potom sa lietadlo zrútilo. Všetko sa to stalo tak rýchlo,“ povedal zrejme jediný preživší.

Keď sa lietadlo zrúti, šanca na prežitie býva mizivá. V prípade muža menom Ramesh však odborník upozornil na detail, ktorý mohol rozhodnúť — jeho sedadlo. Mal pridelené miesto 11A — prvé sedadlo zľava vo štvrtom rade. Profesor John Alexander McDermid z Univerzity v Yorku pre MailOnline upozorňuje, že výber miesta na palube v prípade Ramesha mohol znamenať rozdiel medzi životom a smrťou.

Miesto, na ktorom sedel, Rameshovi zachránilo život

Podľa McDermida zavážilo práve to, že sedel pri núdzových východoch nad krídlom. „(Tieto miesta) poskytujú štrukturálnu pevnosť,“ vysvetľuje.

Navyše, muž sedel hneď pri východe, čo umožnilo jeho rýchly únik. V prípade Ramesha podľa profesora rozhodlo to, ako rýchlo sa dokázal dostať von. „Vypadnúť a utiecť… Bola by to z jeho strany inštinktívna reakcia,“ uviedol McDermid. Zároveň upozornil, že mal na únik len pár sekúnd: „Z videí, ktoré sme videli, lietadlo vzplanulo veľmi rýchlo a nieslo plnú dávku paliva.“

Profesor spomína aj ďalší faktor — umiestnenie sedadla v rámci lietadla. Sedieť v zadnej časti môže byť výhodou, ak lietadlo dopadne prednou časťou na zem. „Platí to však len vtedy, ak pri havárii lietadlo dopadne prednou časťou na zem.“ Ako dodáva, práve preto väčšina spoločností umiestňuje čierne skrinky do zadnej časti stroja: „Sú blízko chvosta lietadla a existuje na to dôvod – je oveľa pravdepodobnejšie, že prežijú náraz tam ako inde.“

Záver jeho odporúčania je opatrný, no jasný: „Je to trochu lotéria, ale ak existuje nejaké rozdelenie rizika, lepšie je vždy sedieť pri východoch nad krídlom alebo v zadnej časti lietadla.“

Nie všetci experti sa však s týmto názorom stotožňujú. Iný britský odborník, Julian Bray, tvrdí, že na samotnom mieste dnes už veľmi nezáleží. „Je jedna časť lietadla bezpečnejšia ako druhá? V dnešnej dobe už nie… na palube je veľa núdzových východov a tunelov,“ povedal. Sám si vraj vyberá miesta vzadu, no skôr z dôvodu pohodlia, než bezpečnosti. „Ja osobne uprednostňujem miesta vzadu, ale je to iba preto, lebo chcem mať počas letu pokoj. S bezpečnosťou to nemá nič spoločné.“

Podľa neho je celkové riziko nehody natoľko nízke, že väčšina pasažierov by sa mala rozhodovať predovšetkým podľa komfortu. „Ak sa pozriete na štatistiky (leteckých) nehôd, sú neuveriteľne nepravdepodobné – jeden z desiatich miliónov letov –, takže miesto v lietadle, kde sedávam, je väčšinou založené na pohodlí.“