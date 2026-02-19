Ktorá je tá najnebezpečnejšia chemikália na svete? Odpoveď vás prekvapí, môže spôsobiť hrôzu

Foto: k_shirai_95, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Petra Sušaninová
Odpoveď nie je taká jednoduchá, ako by sa mohlo zdať.

Nebezpečné chemikálie má každý z nás aj v domácnosti. Používame ich napríklad na upratovanie. Avšak to, či budú naozaj nebezpečné a do akej miery, závisí od ich množstva a spôsobu použitia. Preto nie je také jednoduché odpovedať na otázku, ktorá chemikália je tá najnebezpečnejšia na svete.

Nie je to také jednoduché

Ako informuje Live Science, botulotoxín, jed produkovaný baktériou Clostridium botulinum, je najtoxickejšia prirodzene sa vyskytujúca látka na zemi. Blokuje nervové signály vysielané do svalov a spôsobuje ochrnutie a následnú smrť. Podobne aj nervovoparalytická látka s názvom VX, ktorú vyvinula britská armáda ako chemickú zbraň, obete zabíja tým, že paralyzuje svaly nevyhnutné na dýchanie.

Foto: unsplash

Extrémne nebezpečný je aj fluorid chloritý, bezfarebný plyn, ktorý je taký reaktívny, že samovoľne exploduje pri kontakte s vodou, pieskom či dokonca popolom. Čo sa tej najnebezpečnejšej látky týka, dôležité je napríklad to, aká je smrteľná dávka a aký účinok vyvolá. Nervovoparalytické látky sa všeobecne považujú za najtoxickejšie chemické zbrane vzhľadom na to, že aj minimálna dávka dokáže spôsobiť devastáciu nevídaných rozmerov.

Len 10 miligramov VX môže spôsobiť smrť v priebehu niekoľkých minút. Napriek tomu táto látka za posledné desaťročie pripravila o život iba jednu osobu. Na druhej strane, každoročne sa tisícky ľudí otrávia tým, že zmiešajú čistiace prostriedky, ktoré majú bežne v domácnosti a nevedomky vytvoria jedovatú zmes. Kombinácia niektorých chemikálií môže mať fatálne následky. Nie je teda ľahké vyhodnotiť, čo z toho je reálne nebezpečnejšie.

Dôležité sú dva faktory

Odborníci na bezpečnosť vyhodnocujú nebezpečenstvo za pomoci dvoch faktorov. Prvým z nich je to, aký potenciál napáchať vážne škody má daná látka. Druhým faktorom je to, aká je pravdepodobnosť, že daná látka napácha škody a aké môžu byť rozsiahle. Odborníci ako príklad poukazujú na ostrý nôž. Vieme, že jeho čepeľ môže byť nebezpečná. Avšak to, ako ním zaobchádzame, rozhoduje o tom, či skutočne je, alebo nie je nebezpečný.

Foto: unsplash

Platí to aj pre chemikálie, nemusia byť nebezpečné, ak sa s nimi správne zaobchádza, ako sme písali napríklad v prípade VX. Navyše, niektoré látky, ktoré vo väčších dávkach môžu privodiť smrť, sú v obmedzených a kontrolovaných dávkach pre nás dôležité. Príkladom je obyčajná kuchynská soľ. Malé množstvo v strave je nevyhnutné na udržanie správnej rovnováhy v tele, ale konzumácia priveľkého množstva môže mať vážne následky.

Kontext a podmienky

V Európskej únii je v predpisoch o klasifikácii, označovaní a balení definovaných deväť nebezpečných vlastností vrátane toxicity, výbušnosti či žieravosti. Odborníci ale prízvukujú, že posúdenie nebezpečnosti látky závisí od kontextu a podmienok. Dajme tomu, hoci sa dnes chlór bežne využíva napríklad pri dezinfekcii bazénov, počas prvej svetovej vojny sa koncentrovaný plyn používal ako chemická zbraň. Spôsoboval chemické popáleniny a podráždenie dýchacích ciest.

Foto: unsplash

Takmer čokoľvek môže byť pre človek nebezpečné, ak sa s tým nesprávne zaobchádza. Existujú však kroky, ktoré môžeme podniknúť, aby sme znížili pravdepodobnosť, že sebe alebo iným ublížime.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Lidl sťahuje z pultov dve populárne potraviny: Môžete ich priniesť do obchodu, vrátia vám peniaze

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Lucia žije v Nemecku: Mzdy v mojom odbore sú od 25 eur na hodinu, svoju prácu si vážim. Mám 510-eurové prídavky na deti
Slováci a Česi v zahraničí
Lucia žije v Nemecku: Mzdy v mojom odbore sú od 25 eur na hodinu, svoju prácu si vážim. Mám 510-eurové prídavky na deti
Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000
Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000
Kto je bývalý princ Andrew, zatratený brat Karola? Zatkli ho na narodeniny, nestalo sa to už viac ako 350 rokov
Jeffrey Epstein
Kto je bývalý princ Andrew, zatratený brat Karola? Zatkli ho na narodeniny, nestalo sa to už viac ako 350 rokov
Odborník na GDPR: Ak máte v práci kamery, mali by ste poznať svoje práva. Ich použitie má jasné pravidlá
Odborník na GDPR: Ak máte v práci kamery, mali by ste poznať svoje práva. Ich použitie má jasné pravidlá
Boli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Zaplatili sme vyše 50 eur, jedna vec nás zamrzela
Na nože
Boli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Zaplatili sme vyše 50 eur, jedna vec nás zamrzela
Gynekologička o mýtoch: Žena nemusí mať orgazmus, aby otehotnela. Antikoncepcia nespôsobuje neplodnosť
Zdravie
Gynekologička o mýtoch: Žena nemusí mať orgazmus, aby otehotnela. Antikoncepcia nespôsobuje neplodnosť
Bojkot samoobslužných pokladníc je skutočný: Zamestnanci opísali, čo denne zažívajú so zákazníkmi
Obchodné reťazce
Bojkot samoobslužných pokladníc je skutočný: Zamestnanci opísali, čo denne zažívajú so zákazníkmi
Jedol z odpadkov, prespával v aute: Orol Eddie skončil posledný, no stal sa olympijskou legendou
Zimné olympijské hry 2026
Jedol z odpadkov, prespával v aute: Orol Eddie skončil posledný, no stal sa olympijskou legendou
Jedna z najkrvavejších bitiek vojny: Američania dobyli ostrov Iwó-džima za cenu veľkých strát, hrdinom bol Slovák
Jedna z najkrvavejších bitiek vojny: Američania dobyli ostrov Iwó-džima za cenu veľkých strát, hrdinom bol Slovák
Slovákom už prišli nové nižšie mzdy. Ľudia by sa mali pripraviť, ich čisté príjmy ešte klesnú
Slovákom už prišli nové nižšie mzdy. Ľudia by sa mali pripraviť, ich čisté príjmy ešte klesnú
Bola som na Hyroxe: Za 88 minút som zaplatila stovky eur. Je to jeden z najlepších zážitkov môjho života
Bola som na Hyroxe: Za 88 minút som zaplatila stovky eur. Je to jeden z najlepších zážitkov môjho života
Patrik a Gabriela predali byt na Slovensku a kúpili dom na Madeire: Je tu krásne, v nájme nám ale lezú šváby
Slováci a Česi v zahraničí
Patrik a Gabriela predali byt na Slovensku a kúpili dom na Madeire: Je tu krásne, v nájme nám ale lezú šváby

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac