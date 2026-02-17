Lidl sťahuje z pultov dve populárne potraviny: Môžete ich priniesť do obchodu, vrátia vám peniaze

Ilustračná foto: RickRichards, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Nina Malovcová
Pozor na to, čo máte v kuchyni.

Slovenskí zákazníci by mali zbystriť pozornosť a preveriť si obsah svojich nákupných košíkov aj zásob v špajze. Populárny obchodný reťazec Lidl totiž v krátkom čase informoval o stiahnutí dvoch známych produktov, ktoré nesplnili prísne kvalitatívne a bezpečnostné normy. V jednom prípade ide o obľúbenú prísadu na pečenie, v tom druhom dokonca o dôležitý produkt pre najmenších.

Spoločnosť Dr. Oetker v oficiálnom ozname, ktorý zverejnil obchodný reťazec Lidl, informovala o stiahnutí konkrétnej šarže svojho ikonického vanilkového cukru v 8-gramovom balení. Dôvodom tohto kroku je nevyhovujúca chuť a pach výrobku, čo by mohlo vážne znehodnotiť chuť vašich domácich dezertov.

Konkrétne ide o produkt s dátumom minimálnej trvanlivosti 5. marca 2027, číslom šarže L5248 a EAN kódom 8595072610704. Tento tovar sa v regáloch predajní Lidl objavil už v novembri minulého roka, takže je vysoko pravdepodobné, že ho mnohí z vás majú doma v zásobách.

Preventívne sťahovanie známej detskej výživy

Ešte závažnejšie upozornenie sa týka rodičov, ktorí kupujú mliečnu výživu Nutrilon Advanced 2 v 1-kilogramovom balení. Spoločnosť Danone sa rozhodla pre preventívne stiahnutie tohto produktu z trhu, pretože pri vybraných dátumoch spotreby nie je možné vylúčiť prekročenie zákonného limitu pre prítomnosť látky Cereulid.

Foto: Lidl

Ide o preventívne opatrenie, ktoré sa týka balení s EAN kódom 5900852055188 a dátumami spotreby 18. februára 2027, 27. augusta 2026, 24. decembra 2026 a 4. novembra 2026. Tento výrobok bol v predaji už od marca 2025, preto odporúčame dôkladne skontrolovať obaly, ktoré máte aktuálne načaté alebo odložené v rezerve.

Čo robiť, ak máte tieto produkty doma

Ak ste zistili, že vlastníte niektorý z uvedených výrobkov, reťazec Lidl ponúka riešenie. Nemusíte ich vyhadzovať, ale môžete ich priniesť späť do ktorejkoľvek predajne. Po predložení pokladničného dokladu vám budú v plnej výške vrátené peniaze. Výrobcovia zdôrazňujú, že stiahnutie sa týka výhradne spomínaných šarží a dátumov spotreby, pričom ostatné produkty v ponuke sú v úplnom poriadku.

V prípade ďalších otázok ohľadom vanilkového cukru môžete kontaktovať linku Dr. Oetker na čísle 0850 232 001. Ak potrebujete viac informácií k Nutrilonu, k dispozícii je zákaznícka linka spoločnosti Danone na čísle +421 850 777 666. Obe spoločnosti sa zákazníkom za vzniknuté nepríjemnosti ospravedlnili a prosia o šírenie tejto informácie, najmä medzi rodičmi a nadšencami pečenia.

