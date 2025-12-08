Kryt nad jadrovým reaktorom černobyľskej elektrárne neplní funkciu: Expert vysvetlil, čo je teraz najväčšie nebezpečenstvo

Foto: TASR/AP

Nina Malovcová
TASR
Černobyľ
Ochranný štít v Černobyli po útoku dronom neplní svoju funkciu.

Ochranný štít Nového bezpečného krytu (NSC), ktorý zakrýva vybuchnutý jadrový reaktor v ukrajinskom Černobyli, už po útoku dronu začiatkom tohto roka nedokáže plniť hlavnú funkciu blokovať žiarenie, uviedla Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) ako dozorný orgán OSN.

TASR o tom píše podľa agentúry AFP a webu BBC. Inšpektori Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) začiatkom decembra posúdili stav kľúčových elektrických rozvodní zásobujúcich tri jadrové zariadenia v krajine, ktoré sú stále v prevádzke.

Viac z témy Černobyľ:
1.
Černobyľ opäť prekvapil: V zóne, kde sa zastavil čas, sa deje niečo zvláštne. Psy sa tam začali sfarbovať domodra
2.
Černobyľ bol hodiny bez prúdu: Do poškodeného sarkofágu neprúdila elektrina, Moskva hazarduje s jadrovou bezpečnosťou
3.
Dozvedel sa vec, z ktorej ho zamrazilo: Muž strávil 50 hodín na jednom z najviac rádioaktívnych miest na planéte
Zobraziť všetky články (76)

V prípade Černobyľa zistili, že kryt nad miestom jadrovej katastrofy z roku 1986 stratil primárne bezpečnostné funkcie vrátane schopnosti obmedziť únik rádioaktívneho materiálu.

Strecha bola vážne poškodená pri útoku dronom

Strecha NSC bola vážne poškodená pri útoku dronom vo februári, ktorý spôsobil aj rozsiahly požiar vonkajšieho plášťa konštrukcie. „Misia potvrdila, že… nedošlo k trvalému poškodeniu jeho nosných konštrukcií ani monitorovacích systémov,“ uviedla MAAE.

Vo februári Ukrajina obvinila Rusko, že pri útokoch sa zameriava na elektráreň, čo Kremeľ poprel. MAAE uviedla, že opravy krytu sú „nevyhnutné“, aby sa „zabránilo ďalšiemu zhoršovaniu“ jeho stavu.

Odborník tvrdí, že nie je dôvod na paniku

Environmentálny expert Jim Smith pre BBC povedal: „Nie je dôvod na paniku.“ Profesor z Univerzity v Portsmouthe vo Veľkej Británii uviedol, že najväčším nebezpečenstvom spojeným s lokalitou je rádioaktívny prach.

„Na streche boli vykonané obmedzené dočasné opravy, ale včasná a komplexná obnova je naďalej nevyhnutná, aby sa zabránilo ďalšej degradácii a zabezpečila sa dlhodobá jadrová bezpečnosť,“ povedal generálny riaditeľ MAAE Rafael Grossi.

Nový kryt nahradil nestabilný sovietsky sarkofág

NSC bol nainštalovaný v roku 2016 a oficiálne otvorený v roku 2019, aby nahradil pôvodný sovietsky „sarkofág“. Vtedajšia provizórna stavba bola nestabilná a jej stav sa postupne zhoršoval. MAAE uviedla, že ďalšie dočasné opravy na obnovenie funkcie ochranného priestoru sa uskutočnia v roku 2026.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Analytik Potočár o úskaliach energopomoci: Človek s platom 1 500 eur ju nezíska, dôchodca s…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Analytik Potočár o úskaliach energopomoci: Človek s platom 1 500 eur ju nezíska, dôchodca s rovnakým dôchodkom ánoAnalytik Potočár o úskaliach energopomoci: Človek s platom 1 500 eur ju nezíska, dôchodca s rovnakým dôchodkom áno
Najrýchlejší vlak na svete sa vznáša: Dokáže ísť takmer 1 000 kilometrov za hodinu. Výstavba je neuveriteľne draháNajrýchlejší vlak na svete sa vznáša: Dokáže ísť takmer 1 000 kilometrov za hodinu. Výstavba je neuveriteľne drahá
Košické vianočné trhy nám vyrazili dych. Naša redaktorka žila mesiac zo 4,57 eura na deňKošické vianočné trhy nám vyrazili dych. Naša redaktorka žila mesiac zo 4,57 eura na deň
Koučka Zuzana radí, ako si nájsť partnera: V tomto prípade sa sexu na prvom rande vyhnite, ženy robia dve chybyKoučka Zuzana radí, ako si nájsť partnera: V tomto prípade sa sexu na prvom rande vyhnite, ženy robia dve chyby
„Prekliata“ diaľnica straší slovenských vodičov: Takáto cesta by ani nemala existovať, tvrdí expert Bazovský„Prekliata“ diaľnica straší slovenských vodičov: Takáto cesta by ani nemala existovať, tvrdí expert Bazovský
Walt Disney nestvoril Mickey Mousa, vinili ho z rasizmu a zo sexizmu. Jeho zamestnanci organizovali „Snehulienkine orgie“Walt Disney nestvoril Mickey Mousa, vinili ho z rasizmu a zo sexizmu. Jeho zamestnanci organizovali „Snehulienkine orgie“
Otrávil vlastných vojakov, nazývajú ho Hitlerom 19. storočia. Napoleon rozpútal v Európe krvavé jatkyOtrávil vlastných vojakov, nazývajú ho Hitlerom 19. storočia. Napoleon rozpútal v Európe krvavé jatky
Viktória má len 20 rokov, bola na výcviku v Národných obranných silách. Brániť Slovensko by bol rozkaz, to sa nedá odmietnuťViktória má len 20 rokov, bola na výcviku v Národných obranných silách. Brániť Slovensko by bol rozkaz, to sa nedá odmietnuť
Navštívili sme slovenský unikát, ktorý je skrytý pod zemou: Za vstup dáte 14,50 eura, celá Európa nám ho môže závidieťNavštívili sme slovenský unikát, ktorý je skrytý pod zemou: Za vstup dáte 14,50 eura, celá Európa nám ho môže závidieť
Na trhoch v Nitre majú aj špeciálnu atrakciu: Ľudia chvália lacné lokše za 2,40 eura, kúpili sme aj mačku vo vreciNa trhoch v Nitre majú aj špeciálnu atrakciu: Ľudia chvália lacné lokše za 2,40 eura, kúpili sme aj mačku vo vreci
Rozosmejú vás, chytia za srdce, aj rozplačú: Toto sú najlepšie slovenské a české filmy roku 2025Rozosmejú vás, chytia za srdce, aj rozplačú: Toto sú najlepšie slovenské a české filmy roku 2025
Košické vianočné trhy nám vyrazili dych. Oškvarky z kapra za 15 eur ľudia ospevujú, cibuľa za 1,5 eura prekvapilaKošické vianočné trhy nám vyrazili dych. Oškvarky z kapra za 15 eur ľudia ospevujú, cibuľa za 1,5 eura prekvapila

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac