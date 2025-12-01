Krvavý útok v Prahe: Hádka troch mužov sa skončila krviprelievaním, jeden z nich vytiahol nôž a začal bodať

Ilustračná foto: Facebook/ Policie ČR

Petra Sušaninová
V Prahe polícia riešila krvavý útok.

Začiatok týždňa bol v pražskej časti Modřany poriadne rušný. Okoloidúcich vyplašil krik, následne sa privalili policajné autá. Malo dôjsť k hádke a k útoku nožom. Jeden z páchateľov je na úteku.

Ako informuje web CNN Prima News, podľa svedkov sa traja muži pobili. Policajti po príchode na miesto zistili, že všetko začalo verbálnou roztržkou, následne však jeden z mužov zaútočil nožom. 30-ročný muž bol po príchode záchranných zložiek pri vedomí. Bol ošetrený a prevezený do nemocnice.

Miesto, kde došlo k útoku, ako aj jeho okolie, prehľadala polícia aj s technikom. Jeden z aktérov incidentu z miesta činu zmizol, nasadol do auta a ušiel. Pátra po ňom polícia. Zatiaľ nie je jasné, čo konflikt vyvolalo.

