Krvavý útok v Prahe: Hádka troch mužov sa skončila krviprelievaním, jeden z nich vytiahol nôž a začal bodať

Začiatok týždňa bol v pražskej časti Modřany poriadne rušný. Okoloidúcich vyplašil krik, následne sa privalili policajné autá. Malo dôjsť k hádke a k útoku nožom. Jeden z páchateľov je na úteku.
Ako informuje web CNN Prima News, podľa svedkov sa traja muži pobili. Policajti po príchode na miesto zistili, že všetko začalo verbálnou roztržkou, následne však jeden z mužov zaútočil nožom. 30-ročný muž bol po príchode záchranných zložiek pri vedomí. Bol ošetrený a prevezený do nemocnice.
Miesto, kde došlo k útoku, ako aj jeho okolie, prehľadala polícia aj s technikom. Jeden z aktérov incidentu z miesta činu zmizol, nasadol do auta a ušiel. Pátra po ňom polícia. Zatiaľ nie je jasné, čo konflikt vyvolalo.
