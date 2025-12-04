Kremeľ ustúpil, prijal časť návrhov USA: Trump hovorí, že Putin chce koniec vojny, dohoda však nepadla

Americký prezident Donald Trump v stredu vyhlásil, že po „pomerne dobrom“ rokovaní jeho vyslancov Steva Witkoffa a Jareda Kushnera s ruským prezidentom Vladimirom Putinom je cesta k mieru na Ukrajine nejasná.
TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters, AP a AFP.
Vyjadrenia amerického prezidenta
„Myslím si, že včera mali pomerne dobré stretnutie s prezidentom Putinom. Čo bude výsledkom tohto stretnutia? Neviem vám povedať, pretože na tango sú potrební dvaja,“ odpovedal Trump novinárom v oválnej pracovni Bieleho domu.
„Chcel by ukončiť vojnu. Taký bol ich dojem,“ odpovedal Trump na otázku, či mali Witkoff a Kushner pocit, že Putin naozaj chce ukončiť takmer štvorročnú vojnu na Ukrajine. „Mali veľmi silný dojem, že by rád uzavrel dohodu,“ doplnil americký prezident.
Rokovanie v Moskve
Witkoff a Kushner v utorok rokovali s Putinom v Moskve o ukončení vojny na Ukrajine približne päť hodín. Do Ruska so sebou priniesli aj aktualizovanú verziu amerického mierového plánu, ktorý počíta napríklad s postúpením častí východoukrajinského regiónu Donbas Rusku alebo súhlas s nevstúpením Ukrajiny do Severoatlantickej aliancie NATO.
Kremeľ v stredu vyhlásil, že Putin niektoré návrhy Spojených štátov prijal a je pripravený pokračovať v hľadaní kompromisu. „Včera sa po prvýkrát uskutočnila priama výmena názorov. Niektoré veci boli prijaté, niektoré boli označené za neprijateľné. Toto je bežný pracovný proces hľadania kompromisu,“ uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.
Plány Ukrajiny na ďalšie rokovania
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu večer oznámil, že v nadväznosti na stretnutie Witkoffa a Kushnera s Putinom ukrajinská delegácia pripravuje nové kolo rokovaní s vyslancami amerického prezidenta v Spojených štátoch. Podľa diplomatických zdrojov agentúr AFP, AP i Reuters sa ukrajinskí vyjednávači stretnú s americkými vyslancami vo štvrtok na Floride.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu oznámil, že v nadväznosti na stretnutie amerických predstaviteľov s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Moskve ukrajinská delegácia pripravuje nové kolo rokovaní s vyslancami amerického prezidenta Donalda Trumpa v Spojených štátoch.
TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA. „Pripravujeme stretnutia v Spojených štátoch,“ uviedol ukrajinský prezident vo svojom večernom videopríhovore s tým, že novinky ohľadom ich organizácie očakáva v najbližších dňoch. Podľa Zelenského by rokovania s Trumpovými vyslancami mali viesť tajomník Rady národnej bezpečnosti a obrany Rustem Umerov a náčelník generálneho štábu armády Andrij Hnatov.
Doterajší pokrok a pohľad Kyjeva
Zelenskyj tvrdí, že predchádzajúce rokovania medzi ukrajinskou a americkou delegáciou v Ženeve a na Floride „napredujú celkom efektívne“. Ich úspech však podľa neho záleží od „kombinácie konštruktívnej diplomacie a tlaku na agresora“.
Vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff sa v utorok v Moskve po šiestykrát stretol s Putinom. Prvýkrát bol na takomto stretnutí prítomný i Trumpov zať Jared Kushner. Poradca ruského prezidenta Jurij Ušakov po približne päťhodinovom rokovaní uviedol, že strany zatiaľ nedosiahli žiaden kompromis.
Nahlásiť chybu v článku