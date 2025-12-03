Družba opäť v plameňoch: Ukrajina pokračuje v likvidovaní energetických objektov v Rusku, zasiahol aj trasu pre Slovensko.

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Ukrajina hlási útok na Družbu.

Ukrajina pri útoku v pondelok zasiahla v ruskej Tambovskej oblasti ropovod Družba, ktorým tečie ruská ropa na Slovensko a do Maďarska, uviedol v stredu zdroj z ukrajinskej vojenskej rozviedky HUR.

Podľa agentúry Reuters ide o piaty útok na Družbu v tomto roku, informuje TASR. Ukrajinské médiá informovali, že pri útoku, ktorý sa odohral 1. decembra neďaleko obce Kazynski Vysilky, bolo použité výbušné zariadenie. Aktivované bolo na diaľku a obsahovalo dodatočné zápalné komponenty na zintenzívnenie výbuchu.

Reuters mapuje sériu útokov na ropovod

Agentúra Reuters uvádza, že Ukrajina podnikla jeden útok na Družbu v marci, dva v auguste, ďalší v septembri a posledný v pondelok. Dodala, že Slovensko a Maďarsko naďalej nakupujú energetické suroviny z Ruska, aj napriek tomu, že ostatné krajiny EÚ prerušili vzťahy s Moskvou po začiatku jej invázie na Ukrajinu.

Kyjev tvrdí, že útoky na energetické objekty v Rusku podniká v odvete za jeho pokračujúce údery na Ukrajinu a s cieľom oslabiť jeho celkové vojnové úsilie.

