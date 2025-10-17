Kremeľ sa hrnie do debaty s USA, boja sa Tomahawkov: Zelenskyj sa stretne s Trumpom, ruské drony útočili na jeho rodné mesto

Foto: SITA/AP

Martin Cucík
TASR
Vojna na Ukrajine
Volodymyr Zelenskyj má v USA rokovať o zbraniach a energetike, Rusko zatiaľ útočí aj na jeho rodné mesto.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pricestoval vo štvrtok do Washingtonu, potvrdila ukrajinská delegácia. V Bielom dome sa plánuje v piatok stretnúť s prezidentom USA Donaldom Trumpom, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

Zelenskyj pricestoval do USA len krátko po Trumpovom telefonáte s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, ktorý uviedol, že dodanie rakiet Tomahawk Kyjevu by ohrozilo mierové riešenie konfliktu na Ukrajine.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Donald Trump sa v Budapešti stretne s Vladimirom Putinom, oznámil po skončení telefonátu šéf Bieleho domu
2.
Donald Trump sa chce opäť porozprávať s Putinom, následne sa v Bielom dome stretne so Zelenským: O tomto budú diskutovať
3.
Premiér Fico opäť opakuje to isté: Slovensko nepodporí 19. balík sankcií proti Rusku, kladie si podmienky
Zobraziť všetky články (1338)

Schôdzku so Zelenským naznačil samotný Trump už v utorok. Zelenskyj oznámil, že stretnutie je naplánované na 17. októbra vo Washingtone, kde sa pripojí k ukrajinskej delegácii vedenej premiérkou Julijou Svyrydenkovou a tajomníkom Rady národnej bezpečnosti a obrany Rustemom Umerovom.

Rokovania o zbrojení aj energetike

Zelenskyj na sieti X informoval, že v Spojených štátoch ho čakajú stretnutia s predstaviteľmi zbrojných a energetických spoločností, prípadne aj s kongresmanmi a senátormi.

Foto: TASR/AP

Rokovania s Trumpom sa zamerajú na posilnenie ukrajinskej protivzdušnej obrany a možnosti úderov hlboko v ruskom vnútrozemí. Zelenskyj uviedol, že Trumpovi počas telefonátov v uplynulých dňoch predostrel víziu o počte amerických rakiet Tomahawk, ktoré Ukrajina potrebuje na pokračovanie vojenských operácií proti Rusku.

Šéf Bieleho domu v nedeľu varoval, že by Kyjevu mohol dodať rakety Tomahawk, ak Moskva neukončí vojnu na Ukrajine.

Blízky východ ako impulz k mieru na Ukrajine

Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok po pricestovaní do Washingtonu vyjadril nádej, že impulz vyplývajúci z dosiahnutia mierovej dohody na Blízkom východe pomôže ukončiť vojnu na Ukrajine.

Je presvedčený, že podobne ako proti palestínskemu militantnému hnutiu Hamas aj vo vzťahu k Rusku bude nevyhnutne fungovať postoj založený na sile. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Foto: SITA/AP

Už teraz vidíme, že Moskva sa ponáhľa obnoviť dialóg, len čo počuje o Tomahawkoch,“ napísal Zelenskyj s odkazom na americké rakety na sieti X po tom, čo prezident USA Donald Trump avizoval stretnutie so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom v Budapešti.

Ukrajinský líder do Washingtonu pricestoval na schôdzku s Trumpom v Bielom dome, ktorá sa uskutoční v piatok.

Očakávame, že impulz na potlačenie terorizmu a vojny, ktorý uspel na Blízkom východe, pomôže ukončiť vojnu Ruska proti Ukrajine. Putin určite nie je odvážnejší ako Hamas alebo akýkoľvek iný terorista. Jazyk sily a spravodlivosti bude nevyhnutne účinkovať aj proti Rusku,“ uviedol Zelenskyj.

V noci Rusko útočilo na rodné mesto Zelenského

Rusko pri dronovom útoku v noci na piatok zasiahlo civilnú infraštruktúru v ukrajinskom Kryvom Rihu, rodnom meste ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. O útoku informoval Zelenskyj na sieti X. Podľa neho v ukrajinskom vzdušnom priestore lietali desiatky útočných dronov a spozorované boli aj rakety, píše TASR podľa správy stanice BBC.

Foto: SITA/AP

Starosta Kryvého Rihu a zároveň šéf mestskej správy Olexandr Vilkul oznámil, že ruské sily podnikli masívny útok bezpilotnými lietadlami na mesto v Dnepropetrovskej oblasti, odkiaľ hlásili viac než desať výbuchov.

Ukrajinské letectvo taktiež informovalo o ruských dronoch nad mestom a vyzývalo obyvateľov, aby sa ukryli. Prípadné zranenia či škody bezprostredne po ruskom útoku neboli známe.

Pre Rusko sa nič nezmenilo – naďalej terorizuje život na Ukrajine,“ uviedol Zelenskyj, ktorého v piatok v Bielom dome prijme americký prezident Donald Trump. Ten vo štvrtok informoval, že sa pravdepodobne do dvoch týždňov stretne s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Budapešti s cieľom zistiť, či dokážu ukončiť „neslávnu“ vojnu na Ukrajine.

V posledných týždňoch podľa Zelenského neprešla jediná noc bez ruských útokov na Ukrajinu. Väčšina z nich podľa neho cieli na energetickú a inú infraštruktúru. Je presvedčený, že Rusko bude nútené zastaviť vojnu, keď už ju nebude môcť ďalej viesť.

Skutočná ochota Ruska k mieru sa neprejavuje v slovách – tých mal Putin vždy dosť – ale v zastavení útokov a zabíjania. A práve v tom má problém. Preto je pre Ukrajinu každý systém protivzdušnej obrany dôležitý na záchranu životov. Každé rozhodnutie, ktoré nás dokáže posilniť, nás približuje ku koncu vojny,“ dodal.

Foto: SITA/AP

V predchádzajúcom príspevku, ktorým reagoval na telefonát Trumpa s Putinom, napísal, že Rusko sa snaží obnoviť dialóg o urovnaní vojny, akonáhle počuje o amerických raketách Tomahawk. O ich prípadnej dodávke Ukrajine sa Trump a Putin zhovárali počas telefonického rozhovoru, ako potvrdil poradca šéfa Kremľa Dmitrij Ušakov.

Trump sa po telefonáte k možnému dodaniu Tomahawkov vyjadril zdržanlivejšie, keď povedal, že USA tieto rakety potrebujú. Ešte v nedeľu pritom varoval, že by ich Kyjevu mohol dodať, ak Moskva neukončí vojnu na Ukrajine. Podľa Putina by takýto krok ohrozil mierové riešenie konfliktu.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Situáciu komplikuje 20 000 neskontrolovaných bômb a rakiet: V Pásme Gazy bude potrebné odstrániť 65…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Český zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanieČeský zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanie
Okúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecouOkúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecou
V 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nikV 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nik
Genealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšieGenealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšie
Dopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravyDopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravy
Veronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštneVeronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštne
Otestovala som „zaručený“ trik, ktorý vám má zmeniť život: Sľubuje maximálne zmeny s malým úsilímOtestovala som „zaručený“ trik, ktorý vám má zmeniť život: Sľubuje maximálne zmeny s malým úsilím
Boli sme v najmenšej slovenskej zoo, mnohí o jej existencii nevedia. Dostanete sa sem aj zadarmo, toto nás prekvapiloBoli sme v najmenšej slovenskej zoo, mnohí o jej existencii nevedia. Dostanete sa sem aj zadarmo, toto nás prekvapilo
Lanovka za 40 € a klobása za 10 €: Navštívili sme prekrásne jazero vo švajčiarskych Alpách, ostali sme očareníLanovka za 40 € a klobása za 10 €: Navštívili sme prekrásne jazero vo švajčiarskych Alpách, ostali sme očarení
Boli sme v novom ruskom reťazci Mere. Vďaka tomuto môžete na kúrení ušetriť desiatky eurBoli sme v novom ruskom reťazci Mere. Vďaka tomuto môžete na kúrení ušetriť desiatky eur
Zaznelo 8 výstrelov, o život prišli Juraj a Matúš: Útočník čin plánoval, Tepláreň ostala symbolom tolerancie (Anketa)Zaznelo 8 výstrelov, o život prišli Juraj a Matúš: Útočník čin plánoval, Tepláreň ostala symbolom tolerancie (Anketa)
Majú tam žiť najstarší ľudia na svete: Odborníci sú voči „modrým zónam“ skeptickí, môže ísť dokonca o podvodMajú tam žiť najstarší ľudia na svete: Odborníci sú voči „modrým zónam“ skeptickí, môže ísť dokonca o podvod

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac