Krátko pred zadržaním míňal vo veľkom: Vémola investoval milióny do realít, za pol roka mal kúpiť 21 bytov

Zápasník Karlos Vémola ešte krátko pred zadržaním políciou vo veľkom míňal peniaze a aktívne investoval do nehnuteľností. V posledných mesiacoch skupoval byty za desiatky miliónov korún a verejne hovoril o tom, že chce svoje príjmy zo športovej kariéry zhodnotiť práve v realitách.
Podľa vlastných slov sa mu za približne pol roka podarilo kúpiť až 21 bytov. Informácie o jeho investíciách zverejnila Nova, pričom samotný Vémola o detailoch hovoril aj v realitnom podcaste Realitní bubliny. Práve tam opísal, ako sa rozhodol presunúť svoje peniaze z ringu do nehnuteľností a začal systematicky budovať vlastné realitné portfólio.
Nakupoval najmä byty, časť z nich ešte len vznikne
Vémola sa netajil tým, že sa zameriava najmä na bytové nehnuteľnosti. Ako konkrétny príklad uviedol kúpu bytového domu na pražskom Proseku, ktorý ho mal stáť približne 27 miliónov korún šeských (približne 1,1 milióna eur). V objekte sa nachádza osem bytov a dva nebytové priestory.
Okrem hotových nehnuteľností si zabezpečil aj byty, ktoré sa ešte len budú stavať. Celkovo mal podľa vlastných slov investovať do 21 bytov, pričom celková hodnota nákupov sa pohybuje v desiatkach miliónov korún. Investovanie do nehnuteľností označoval za logický krok po rokoch v profesionálnom športe, ktorý mu priniesol výrazné finančné zázemie.
Väčšinu nákupov financoval cez banky
Zápasník zároveň priznal, že pri kúpe bytov nepoužíval len vlastné peniaze. Väčšinu investícií financoval prostredníctvom bankových úverov. Tvrdil, že sa snaží nastaviť financovanie tak, aby ho osobne stálo čo najmenej a aby boli splátky dlhodobo udržateľné. Pri výbere nehnuteľností spolupracoval s realitným poradcom Markom Svátom, ktorý opísal, že Vémola sleduje nové ponuky prakticky neustále a denne rieši viaceré inzeráty.
Plány na ďalšie nákupy však pravdepodobne na čas ustúpia do úzadia. Po policajnej razii v jeho dome ho v utorok zadržala protidrogová polícia. Následne bol obvinený z drogovej trestnej činnosti a súd rozhodol o jeho vzatí do väzby. Spolu s ním boli v ten istý deň zadržané aj ďalšie dve osoby.
